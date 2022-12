Češi za 50 dní vybrali přes 90 milionů korun na auta s kulomety pro Ukrajinu. Budou chránit civilní cíle

Je to tam! Přátelé, 90 000 000 korun na 15 mobilních kulometných "dvojčat" na podvozku Toyota jsme vybrali za pouhých 50 dní (už to víme). 👏🎉 Děkujeme vřele. Klobouček! Stroje by měly na Ukrajinu odjet během února (výrobce čeká na ta autíčka, kulomety jsou ready). Co bude...⬇️ pic.twitter.com/p59HxkYO2W