Projekty za 200 milionů nevedly k modernější veřejné správě. Lidé hlásí to, co už stát ví, zjistili kontroloři

Trojice projektů ministerstva vnitra za 200 milionů korun nevedla k modernizaci veřejné správy. Takový je v pondělí zveřejněný závěr Nejvyššího kontrolního úřadu. Náklady se nesnížily, a neklesla ani administrativní zátěž pro lidi. „Občané stále musí úřadům hlásit i to, co stát už dávno ví," uvedli kontroloři. Ministerstvo závěry odmítlo. Praha 9:28 22. ledna 2024

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil zejména na projekt z let 2017 až 2023 za více než 121 milionů korun. „Přínos projektu pro občany i úřady vyhodnotil NKÚ jako minimální a vynaložení finančních prostředků jako neúčelné,“ zkritizoval úřad.

Podle něj se totiž nepodařilo zpřehlednit, zjednodušit a zrychlit činnost úřadů a zvýšit kvalitu veřejné správy.

„Do výše 35 milionů korun byl projekt i neefektivní, protože po šesti letech jeho trvání byla do praxe zavedena pouhá čtyři z celkem 56 navržených opatření, která měla občanům usnadnit řešení úředních záležitostí,“ uvedli kontroloři.

Jako jedno z dotažených opatření zmiňují možnost žen si od roku 2022 zvolit, zda budou používat příjmení v přechýlené, či nepřechýlené formě. Ministerstvo podle kontrolorů například nedokončilo centrální platební bránu, na které pracuje od roku 2018.

„Rodiče jsou i nadále povinni hlásit narození svého dítěte zdravotní pojišťovně, ačkoliv matriky zadávají tento údaj do informačního systému, a tudíž do centrálního registru pojištěnců. Stejně tak jsou občané povinni v některých případech informovat úřady do osmi dnů o úmrtí svého blízkého – někdy i pod hrozbou až dvacetitisícové pokuty – přestože stát má tuto informaci k dispozici, pouze ji nedokáže včas zpracovat a sdílet,“ vytkli státu kontroloři.

Ministerstvo se závěry nesouhlasí. Podle něj se množství opatření podařilo dotáhnout.

„Zprávu NKÚ lze v některých aspektech považovat minimálně za zavádějící a neaktuální,“ uvedl resort.

„Díky posílení elektronizace agendy v podobě digitální identity, rozvoje datových schránek a Portálu občana došlo ke snížení nutnosti občanů navštěvovat úřady a tedy ke snížení administrativní zátěže,“ zmínilo ministerstvo vnitra.

