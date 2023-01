Tmou proti drahé elektřině. Část obcí v Pardubickém kraji vypíná na noc lampy

Úspornější režim veřejného osvětlení začali loni na podzim používat v Kuněticích na Pardubicku. Nezávislá starostka Jana Šilarová řekla, že vypínání lamp v noci je dlouhodobý normál, ale nově zkrátili dobu svícení o jednu hodinu. Takže od 23.00 do 4.00 je obec neosvětlená.

Z úsporných důvodů začali od ledna vypínat lampy i ve Slepoticích na Pardubicku, a to vždy mezi půlnocí a čtvrtou ráno, a to včetně víkendů.

Od příštího měsíce chce podobné opatření zavést i město Dašice. Veřejné osvětlení plánují zhasínat vždy v pracovní dny mezi půlnocí a čtvrtou ráno. Naopak o víkendech by měli svítit celou noc, protože se lidé vracejí z různých akcí. Loni provoz lamp omezila třeba Seč, Skuteč nebo Rosice na Chrudimsku.

Kde lampy svítí celou noc

Celá řada obcí ale veřejné osvětlení nevypíná. Často si totiž v těchto obcích nechali staré výbojkové lampy vyměnit za úspornější LED svítidla. Mají tak asi o třetinu nižší spotřebu a problém s dražší elektřinou je tolik netlačí.

To je třeba případ Živanic na Pardubicku, kde podle nezávislého starosty Petra Lejhance nechávají lampy zapnuté od večera do rána, ale zároveň na noční dobu nastavují nižší intenzitu svícení. Od 21.00 tak svítí lampy na 60 procent, od 23.00 na 20 procent, ráno pak lampy zase svítí víc. Je ovšem také mnoho obcí, které výměnu světel teprve plánují a spoléhají na pomoc dotačních programů.

Tma láká zloděje

Některé obce ale vnímají, že vypínání lamp v noci může být bezpečnostní problém. Špatnou zkušenost s omezováním pouličního svícení má například obec Ostřešany.

Podle nezávislého starosty Josefa Vodrážky testovali úspornější režim svícení už před lety, jenže do obce to přilákalo zloděje, kteří se ve tmě vloupali do několika aut. A proto si teď Vodrážka myslí, že by vypínání lamp nebylo moudré.

Bezpečnostní hlediska převážila i v případě obce Rokytno, pod kterou spadají místní části Bohumileč, Drahoš a část Zástavy. Tam loni na podzim veřejné osvětlení vypínali na noc také, ale po nějaké době od toho upustili.

Nezávislá starostka Petra Vrbatová to zdůvodnila větší bezpečností chodců, protože v obci chybí chodníky a v dobrém stavu prý nejsou ani místní silnice.

Tam, kde svítí diodami, ušetří desítky procent za energie i bez vypínání světel (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock