Zlepšení fungování, nebo boj o peníze? Vědci se bouří proti novele zákona o vědeckých institucích

Uniklé znění novely zákona o veřejných vědeckých institucích vyvolalo bouři na vědecké scéně. Proti připravované novele vznikají články a do celé věci se nově vložily také odbory. Ty zorganizovaly na „obranu české vědy" také petici, pod kterou připojilo svůj podpis už více než tisíc vědců a vědeckých pracovníků. Obávají se politizace resortních výzkumných organizací a jejich rušení kvůli penězům a majetku.

Vzniklo to jako výzva na webu Věda žije, kde se před časem objevilo znění připravované novely zákona o veřejných výzkumných institucích. Dokument má podle webu pocházet z neveřejných zdrojů, jeho relevanci ale zatím vláda v žádném z článků nezpochybnila.

Změny, které novela obsahuje, vyvolaly na vědecké scéně bouři. Zástupci výzkumných institucí hovoří v médiích a ve veřejném prostoru o riziku politizace veřejných vědeckých institucí a o snahách o jejich rušení. Mezi ty se počítají ústavy Akademie věd ČR, resortní výzkumné instituce či výzkumné organizace zřizované kraji.

Podle ministryně pro Vědu a výzkum a inovace Heleny Langšádlové (TOP 09), je novela – která se stále ještě vyvíjí – reakcí vlády na její programové prohlášení, ve kterém se „zavázala posilovat propojení výzkumu s rozhodováním státní správy a nastavováním veřejných politik“.

„Cílem připravované novely zákona o veřejných vědeckých institucích je tedy posílení role výzkumných organizací pro řešení výzkumných potřeb státní správy a skrze to i efektivnější využití veřejných prostředků na výzkum, vývoj a inovace,“ reagovala na dotaz redakce.

Podle vlády je totiž současné nastavení systému neefektivní, a to jak z hlediska nastavení dotačního systému pro instituce, tak i z hlediska nenaplněných výzkumných potřeb resortů.

„Na neefektivitu z hlediska vynakládání veřejných prostředků poukazují i nejnovější doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV), z nichž vychází aktuálně projednávaný balíček opatření pro konsolidaci veřejných financí. Připravovaná novela zákona o veřejných vědeckých institucích tak přímo reaguje na doporučení NERV a svou povahou patří do konsolidačního balíčku,“ přiblížila dále ve své odpovědi Langšádlová.

Kromě naší petice #veduneskrtat týkající se rozpočtu na vědu, vznikla i petice “Braňme českou vědu”, která reaguje na chystanou novelu zákona o v.v.i. od @H_Langsadlova. Petici jsme podpořili, podpořte ji i vy!https://t.co/zZ4JYI4FrR — Fórum Věda žije! (@Vedazije) August 10, 2023

S tím ale nesouhlasí výzkumník Micheal Komm z webu Věda žije, který kopii připravované novely zveřejnil. Podle něj totiž může jít třeba o úsporu peněz na provoz těchto institucí a jejich majetky.

„Dojde k tomu, že se některé z nich zruší, což se stěží dá považovat za zlepšení jejich kvality. Novela zároveň umožní snazší přístup zřizovatelům k majetkům těchto institucí. A některé jsou v riziku, že se dostanou pod přímý politický tlak, zejména pak z ministerstev, čímž budou následovat osud Ústavu pro studium totalitních režimů, který je jasným příkladem toho, proč by se neměla politická moc vměšovat do výzkumné práce,“ popisuje s ohledem na možnost zrušit instituci či odvolat její vedení bez ohledu na vědeckou radu, která měla doteď v tomto významné slovo.

Výsledky za peníze

Ministryně Langšádlová ale poukazuje na to, že veřejné vědecké instituce se doteď těšily poměrně široké autonomii, což sice může vyhovovat organizačnímu nastavení Akademie věd, ale už méně v případě resortních výzkumných institucí.

„Může to působit překážky pro efektivní využití organizací jejich vlastními zřizovateli v případě ministerstev či územních samosprávných celků. Může se tak stávat – a bohužel se to stává – že některé veřejné vědecké instituce nedodávají kvalitní výsledky a neplní tak účel, pro který byly zřízeny,“ popisuje ve své odpovědi Langšádlová.

Upozorňuje, že zřizovatel – ministerstvo – pak nemá žádné páky, jak případný výzkum ovlivnit. „Jediným faktickým nástrojem zřizovatele v takovém případě je snižovat přidělenou podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj – což je ale zároveň v rozporu s jeho zájmem, kterým je naplňovat své výzkumné potřeby,“ dodává.

Podle Michaela Komma je ale tento argument lichý, protože vědcům ministerstvo zatím nedoložilo, co konkrétně dělají které vědecké instituce špatně, a z čeho tedy nařčení ze špatné práce vycházejí. A resort Langšádlové to nebyl schopný přiblížit ani na dotaz redakce – pouze se ve své odpovědi odkázal na zmiňované doporučení NERV.

Dnes jsem jednala se zástupci resortů, které zřizují veřejné výzkumné instituce, a se zástupci @Akademie_ved_CR o novele zákona o veřejných výzkumných institucích. Navrhuji posílit roli zřizovatelů tak, aby tyto organizace lépe naplňovaly výzkumné potřeby jednotlivých resortů. pic.twitter.com/ctA7CDxkU1 — Helena Langšádlová (@H_Langsadlova) July 14, 2023

Vědec připouští, že ne všechny výzkumné instituce pod ministerstvy či kraji jsou hodnoceny dobře. Jak ale dále vysvětluje, je to částečně způsobeno i nastavením zákona, které ovšem jeho novela vůbec neřeší.

„Vědecké instituce se řídí ze zákona metodikou, která hodnotí jejich výzkumnou činnost – a ta je tlačí do toho, aby dělaly kvalitní výzkum, což nemusí být ten, který po nich chce ministerstvo. Když pak instituce, která dělá přesně, co resort chce, dostane v Metodice 2017+ déčko (nejhorší stupeň), najednou je oheň na střeše,“ popisuje Komm, podle kterého naprosto chybí diskuse, která by mohla na tyto nedostatky novely upozornit.

Obcházení legislativních procesů

A na nedostatek komunikace si stěžují také odbory, které se do situace vložily. „Nevěděli jsme vůbec, že takový návrh vzniká, a dozvěděli jsme se to až díky tomu, že kdosi ten návrh vynesl. Ten návrh je dodnes tajný,“ upozorňuje předseda vědeckých odborů ČMKOS Jan Kober.

Že by se ale návrh připravoval tajně, odmítá zase ministryně Langšádlová, která trvá na tom, že novela zákona je projednávána se všemi zřizovateli těchto vědeckých institucí – tedy ministerstvy, orgány státní správy a vedením Akademie věd ČR. To ostatně dokazují i fotografie ze sociálních sítí ministryně.

„To, nakolik jsou do přípravy zapojeny samotné veřejné vědecké instituce, záleží na jejich zřizovatelích a na tom, jak je nastavena komunikace mezi nimi a příslušnými vědeckými výzkumnými institucemi,“ reagovala Langšádlová.

Odbory zase oponují tím, že podobný argument by nebylo třeba řešit, kdyby celý návrh procházel standardním legislativním procesem, a ne formou „přílepku“ poslaneckého návrhu ve druhém čtení. Tedy kdyby se k němu mohla vyjádřit všechna připomínková místa – Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace, široká i odborná veřejnost a třeba právě i odbory. A také všechny politické instituce.

„Je možné, že paní ministryně některá místa, na základě svého výběru sama soukromě obchází s návrhem v aktovce a konzultuje ho. Slyšeli jsme, že návrh konzultuje s vybranými ministry – to je možné, ale jsou to soukromé akce paní ministryně. Rozhodně to nelze vydávat za standardní připomínkové řízení,“ dodává s tím, že kvůli rychlosti a způsobu, jak se celý návrh připravuje, panuje v těchto institucích nejistota a pocit ohrožení.

Pokračuji v jednáních s jednotlivými ministry o resortních výzkumných organizacích. Dnes jsme se nad tématem sešli s ministrem školství @MikulasBek. Jednali jsme také o zákonu o vysokých školách, rekodifikaci zákona o podpoře výzkumu, zákoně o veřejných výzkumných institucích,… pic.twitter.com/rK5w4fbsPG — Helena Langšádlová (@H_Langsadlova) July 13, 2023

Podle předsedy odborů Kobera je zřejmě cílem zamezit veřejné diskusi. A v argumentaci ho podporuje i výzkumník Komm. „Má informace je taková, že někteří členové Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace nějaký návrh novely viděli, nebylo to ale s nimi projednáváno. Rada vlády v tomto byla obejita způsobem, který mi připadá nešťastný, a nerozumím tomu, v čem je ta nutnost spěchat. Proč to neudělat pořádně?“ komentuje Komm.

Langšádlová ale kontruje tím, že návrh měl podle doporučení NERV být původně součástí konsolidačního balíčku, který vláda projednávala už na konci června. A nestalo se tak právě z její iniciativy. „Aby se věc však mohla prodiskutovat, vyjednala jsem možnost předložení formou načtení pozměňovacího návrhu k balíčku v Poslanecké sněmovně,“ dodává.

‚Chceme dialog‘

Vědcům to ale nestačí. Žádají zrušení novely v současné podobě a případné projednání nové novely ve standardním legislativním procesu.

Přijetí připravovaného zákona se snaží zabránit jednak tím, že chodí do médií svou pozici vysvětlovat, ale třeba i pomocí petice na stránce s názvem „Braňme českou vědu“. Pod tou se podepsalo do úterního večera už více než tisíc vědců a vědeckých pracovníků.

„K projednávání balíčku má dojít v dohledné době – jde o dobu dovolených – a v tuto chvíli je těžké někoho zmobilizovat, je špatná doba na větší akci. Proto jsme zvolili formu veřejné online petice jako projevu nesouhlasu,“ vysvětluje krok šéf odborů Kobera s tím, že má radost z reakce a podpory nejen vědecké obce, ale i širší veřejnosti.

Petice přitom není standardní, kterou by následně předkládali vědci Poslanecké sněmovně. Přesto má podle Kobera smysl. „Petice umožňuje shromáždit v online prostoru poměrně rozsáhlý projev nesouhlasu. A když si přečtete jména a působiště jednotlivých signatářů, zjišťujete, že váha té petice je poměrně velká,“ říká s tím, že to už samo o sobě by mohlo vyvolat tlak na vládu, aby nakonec zákon v této podobě nepřijala.

K Braňme českou vědu se přidal velký odborový svaz pracovníků školství! Společně silnější! pic.twitter.com/5csc5zJ9Xw — Braňme českou vědu! (@Branmevedu) August 15, 2023

Kober pak dodává, že petice je pouze prvním krokem a odbory se připravují i na další akce. Ty ale nechtěl zatím prozradit. „My jsme proti změně statu quo. Vláda přišla se změnami, které nebyla schopná přesvědčivě odůvodnit. A my nechceme dopustit jejich schválení tímto způsobem,“ říká, ale zároveň dodává, že se nebrání dialogu.

V případě, že by vláda tuto novelu odmítla, jsou podle Kobera vědci připravení na jiném zákonu spolupracovat a standardně jej připomínkovat. A s tímto souhlasí také výzkumník Komm, ten ale zatím podobný přístup na straně vlády nevidí.

„Je samozřejmě naprosto legitimní vést diskusi o tom, zda ty veřejné výzkumné instituce fungují správně, a co dělat, aby mohly fungovat lépe. To by vlastně bylo skvělé, kdyby taková diskuse probíhala. Ale já si myslím, že neprobíhá. Styl, jakým je tlačená, povede k rozkolísání toho, jak ty instituce fungují ve prospěch zřizovatele – ministerstev. Ale ta nemají početný tým lidí, který je připravený vymýšlet, co s těmi veřejnými výzkumnými institucemi dělat,“ uzavírá člen spolku Věda žije.

Novela zákona o veřejných vědeckých institucích, zveřejněná na stránce Věda žije!