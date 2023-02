Právo lidí a spolků mluvit do výstavby se dál omezuje, vyplývá to z novely, varuje ekologická expertka

„Povolování staveb se nezrychlilo,“ říká někdejší pražská politička Petra Kolínská. Od roku 2017 nemohou lidé připomínkovat menší výstavbu ve svém okolí, pokud jde o o nové obchodní domy nebo sportoviště. „Máme za to, že argument, že účast lidí a spolků zdržuje, je falešný. Žádná povolení se nezrychlila. A návrh, který jde teď do sněmovny, vypouští i poslední drobné výjimky,“ upozorňuje Kolínská v pořadu Podhoubí Radia Wave. Praha 13:04 26. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová zástavba v holešovickém přístavu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Se vznikem republiky získali lidé v Česku právo mluvit do stavebních řízení, které se dotýkají životního prostředí. V roce 2017 ale došlo k dosud největšímu omezení a nejsilnějším argumentem bylo, že účast občanů neúměrně protahuje povolovací řízení. U větších staveb účast zůstává, protože je vázána na členství v Evropské unii.

„Čtyři roky po poslední úpravě bychom to právo chtěli obnovit, protože se ukázalo, že se žádná povolování nezrychlila. Vždy jde o možnost laické veřejnosti připomínkovat, nejde o rozhodování,“ říká Kolínská, bývalá komunální politička na městské části Praha 6 za Stranu zelených a později na Magistrátu hlavního města Prahy.

V současnosti je koordinátorkou projektu Měníme klima v legislativě pro naše obce a města a členkou asociace ekologických organizací Zelený kruh.

Teď by se ale mohlo toto právo ještě víc omezit, upozorňuje Kolínská.

„V tuto chvíli se spolky povolování v zásadě účastnit nemohou. Ale jsou tam nějaké výjimky, třeba když se staví v národním parku. A další výjimka, kdy se spolky ještě mohou vyjádřit, je, když se při stavbě zasahuje do zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,“ vysvětluje expertka a dodává:

„Návrh, který vláda poslala do sněmovny, ale tyto drobné výjimky vypouští. Nemyslím, že cíleně. Je to prostě výsledek nějaké reorganizace, nebyl to podle mě úmysl, ale prostě to tak skončilo. Takže když se teď nestane nic, tak i tyto možnosti, tyto poslední ostrůvky pozitivní deviace skončí.“

Laický pohled i odborníci

Ekologické organizace se ale snaží, aby se přístup veřejnosti do stavebních řízení vrátil před rok 2017.

„Aby, když se staví – a nemluvíme o rodinných domech – a je tam zeleň, tak aby měly spolky možnost se přihlásit a ozvat. A máme všichni dost jiných starostí, nebude tu armáda tisíce spolků, které se těší na to, až přijde investor. V minulosti spolky vstupovaly do jednotek procent případů,“ ujišťuje Kolínská.

„Když sedí u jednoho stolu kromě úředníků a investora i občanský element, tak se ty dvě rozhodující strany chovají trochu jinak, než když v tom řízení nikdo další nefiguruje,“ myslí si bývalá politička, která tak upozorňuje na protikorupční efekt spolků v řízeních.

To, aby byly do řízení vpuštěny i spolky, podle Kolínské vnese potřeby a názory občanů.

„Spolky ale využívají služeb právníků. Máte-li být relevantní partner, tak nemůžete říkat líbí, nelíbí. A bez odborné pomoci se neobejdete. To je důvod, proč do řízení vpustit spolky. Přinesou pohled, který je sice ze začátku laický, ale na konci jsou odborné argumenty,“ zdůrazňuje Kolínská.

„Spolky přinesou pohled, který je sice ze začátku laický, ale na konci jsou odborné argumenty.“

Stavby nemají pouze vliv na životní prostředí.

„Když přijde developer a bude stavět obytný komplex, tak jako obyvatel obce přece mám mít možnost pohlídat, že s bytovou výstavbou bude postavena i nová školka, bude navýšen počet ordinací, budou sportoviště a nový park. Jinými slovy, je třeba reformovat územní plánování v České republice,“ uzavírá Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

