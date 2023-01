Role vyznání ve volbách? Favority volili především ateisté, věřící šli za Nerudovou a Fischerem

Před pěti lety se umístil na třetím místě s půl milionem hlasů. V letošních volbách ale ztrácel. Senátor Pavel Fischer skončil s necelými sedmi procenty na čtvrtém místě a do prezidentského klání už nezasáhne. Podle sociologa Daniela Prokopa přišel o část svých věřících voličů, kteří raději hlasovali pro jeho konkurentku Danuši Nerudovou. Jak volili v Česku věřící? A jak religiozita ovlivní druhé kolo? Server iROZHLAS.cz nabízí unikátní data. Praha 6:45 16. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Před pěti lety půl milionu hlasů, letos o 150 tisíc méně. Voliči Pavla Fischera pravděpodobně volili raději Danuši Nerudovou | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Data serveru iROZHLAS.cz a výzkumné organizace PAQ Research ukazují, že v Česku dostali do druhého kola prezidentských voleb favority Andreje Babiše (ANO) a Petra Pavla především voliči bez vyznání.

Před pěti lety podpořili věřící voliči z jižní a východní Moravy a Vysočiny především senátora Pavla Fischera, což vedlo i k jeho výraznému nástupu v závěru kampaně. Letos ale povolební data nabízejí jiný obrázek.

„Pavel Fischer měl v minulé prezidentské volbě zisk ve třetině obcí, kde je nejvíce věřících, dvanáct procent a nějakých necelých 7,7 procenta v obcích, kde je nejméně věřících. Takže rozdíl tam byl o čtyři procentní body. Teď se to mírně sblížilo,“ vysvětluje sociolog Daniel Prokop z organizace PAQ Research.

Věřící hrají mezi voliči Pavla Fischera stále prim. Zároveň se ale při letošních volbách šikovali i za jeho konkurenty. „Dostal 8,1 procenta v religiózních obcích, asi pět procent v těch ateistických. Nicméně právě i v religiózních částech republiky ztrácel. I proto je jeho výsledek horší než před pěti lety,“ komentuje Prokop čerstvá volební data.

Směrem k Nerudové

Před pěti lety skočil Fischer na třetím místě se zhruba půl milionem hlasů, letos získal o téměř 150 tisíc hlasů méně. Kam se ale jeho voliči poděli?

Podle Prokopa pravděpodobně přešli k jedné z favoritek prezidentské volby Danuši Nerudové. Právě té totiž volební predikce připisovaly potenciálně mnohem lepší volební zisky, byla tedy považována za vážnější uchazečku o Hrad.

U zbylých kandidátů, u kterých převažovali voliči z obcí s vyšším než 23% podílem věřících, už podle Prokopa víra patrně nehraje výraznou roli. Záleží u nich spíše na geografické poloze dané obce.

„To, co vidíme u Jaroslava Bašty a Marka Hilšera, jsou už rozdíly třeba o půl procentního bodu. A více než o víru tam může jít u Bašty třeba o vliv severní Moravy, kde je zkrátka silnější,“ vysvětluje Prokop.

Druhé kolo neovlivní

Že by měla religiozita nějaký vliv na výsledky ve druhém kole, pokládá sociolog za velmi nepravděpodobné. Vliv by podle něj mohla mít jedině v případě úspěchu zmiňovaného Pavla Fischera.

„Co je patrné, že není kandidát, který by přes toto téma své voliče nějak mobilizoval. Na rozdíl od té socioekonomiky, exekucí a vzdělávání nehraje religiozita výraznou roli. Fischer byl relativně slabší, kdyby měl šanci na postup do druhého kola, tak by možná jeho víra a postoje hrály větší roli,“ myslí si Prokop.

U Andreje Babiše a Petra Pavla se dá naopak očekávat, že budou pro voliče důležitější jiná témata. „Je vidět, že tito dva kandidáti, kteří patří k jiné části voličského spektra, nemají silné hodnotové zařazení. Ani jeden netáhne religiózní část republiky, ale zároveň není ani jeden z nich natolik progresivistickým kandidátem, že by tam ztrácel. Tento aspekt spíše ve druhém kole nebude rozhodovat,“ uzavírá Prokop.

V Česku je největší organizovanou náboženskou skupinou římskokatolická církev, při sčítání lidu v roce 2021 se k ní hlásilo 741 tisíc obyvatel.