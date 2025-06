Věřím, že důvěra v justici nebyla poškozena. Uvidím, kolik toho stihnu, říká budoucí ministryně Decroix

Odcházející ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) nakonec vystoupil na mimořádné schůzi svolané kvůli bitcoinové kauze. Odmítl, že by šlo o korupční kauzu, protože stát peníze podle něj nabyl. Přijetí daru byla ale podle něj chyba po reputační a etické stránce a za to se omluvil. Opozice se pokusí vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. V této situaci nastupuje na ministerstvo spravedlnosti nová ministryně Eva Decroix (ODS). Rozhovor Praha 20:10 5. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Decroix (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Váhala jste dlouho, než jste přijala tuhle nabídku? Dalo se vůbec v takové situaci odmítnout?

Ta situace asi úplně není o nějakém mém váhání nebo pevném rozhodnutí. Já myslím, že každý, kdo tu situaci sleduje, z ní rozhodně není nadšen. Podobné byly i mé pocity. Nejsou to události příjemné pro celou vládu, pro republiku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Evou Decroix

A na straně druhé, od rána sleduji veřejnoprávní média a průběh mimořádné schůze, jakým způsobem se vyjadřují členové vlády, jakým způsobem jsme schopni ty věci postupně řešit. A musím říci, že to tu poměrně nešťastnou událost dává do kontextu, který ukazuje, že jsme schopni se postavit odpovědně i k takto nepříjemným událostem.

Vy jste řekla, že chcete obnovit důvěru v justici. Máte pocit, že touto kauzou mohla být poškozena důvěra v justici jako takovou? V soudy, státní zástupce, advokáty, notáře...

Já pevně věřím, že ne. Já pevně věřím, že je to událost, která se týká jedné samostatné události, jakkoliv nešťastné a obtížně vysvětlitelné a taky ji tak chápou občané a veřejnost.

Když ale sleduji ten politický diskurz, který zaujala opozice, tak považuji za důležité, abychom hodnoty, jako důvěru v instituce, důvěru v demokracii, důvěru v nezávislé vyšetřování dali na ten pomyslný piedestal priorit v rámci ministerstva spravedlnosti. Protože ono se to v rámci politického boje nahlodává jednoduše, ale velmi obtížně se to následně obnovuje.

78 aukcí, 4 kupci. Část darovaných bitcoinů se prodala za dvě minuty, ministerstvo je nabízelo se slevou Číst článek

Panují pochybnosti, proč krajský soud nakonec vrátil panu Jiřikovskému počítač, na kterém byla bitcoinová peněženka, když Nejvyšší soud řekl, že má elektroniku roztřídit na tu, která nemá souvislost s jeho trestnou činností a tu, která má, a tu prozkoumat. Zvažujete podat stížnost pro porušení zákona, aby bylo jasné, k čemu tam došlo?

Rozhodně v tomto okamžiku toto nezvažuji. Říkala jsem to už jako poslankyně, nyní v roli budoucí ministryně spravedlnosti to budu pouze podtrhovat.

My bychom měli obecně rozhodnutí soudu respektovat. Tento soudní proces byl velmi dlouhý, zasahovalo tam i několik instancí, které na sebe vzájemně reagovaly. Nejvyšší soud nějak rozhodl, doporučil vrácení, ano, krajský soud z toho s odkazem na znalecké posudky něco dovodil.

Já jsem asi ta poslední v této republice, které nyní náleží, nějakým způsobem to komentovat. A možná i proto mám pocit, že nejdříve je potřeba k tomu dát dohromady, ať už tu časovou osu nebo třeba i právní nálezy.

Jiřikovský měl utéct do zahraničí. Stihl předtím podat trestní oznámení kvůli úniku informací Číst článek

Velmi bych se bránila tomu, abychom vytáhli z úst opozice jednu větu, která se najednou někomu nehodí a je vytažena z rozsudku a abychom začali napadat rozsudek. Já jsem si ty rozsudky četla a prozatím nemám zvláštní důvod pochybovat o jejich správnosti. Opravdu si myslím, že začít v rámci politické diskuze rozporovat správnost a nezávislost rozhodování soudů není úplně ten správný začátek.

Vy jste se ptala, zda si myslím, že je ohrožena nezávislost justice. Nyní ne, v tomto okamžiku ne. Ale pokud takto bude pokračovat ta politická přestřelka, která se s tímto případem spustila, tak může být. A je důležité ji udržet.

Rozhodnutí soudu respektujeme. Teprve v okamžiku, kdy jsme schopni doložit, že je něco opravdu v rozporu se zákonem, což já nyní nemám důvod se domnívat už třeba jenom proto, že to bylo opakovaně posouzeno, tak teprve potom pojďme hovořit o nějaké stížnosti.

8:25 Když obdržíte bitcoiny, vidíte, odkud přišly. Zjistíte, že peněženka patří mezi podezřelé adresy, říká expert Číst článek

Řekla jste, že kvůli té bitcoinové kauze plánujete zadat externí firmě nezávislý audit na ministerstvu. Jaká je vaše hlavní otázka pro ten audit? Jaké by mělo být jeho zadání?

Já jsem si v rámci těch úvah o externím auditu, o tom, jaké otázky je nyní potřeba zodpovědět dělala přípravu i s kolegy experty. A jenom to zadání na audit má téměř dvě A4, protože těch otázek tam pár je.

Bitcoinům mnoho z nás nerozumí a i když tam někde nejsou vyloženě otázky, některé záležitosti je dobré popsat tak, abychom je vytáhli z toho politického souboje a fakticky je popsali. Když to řeknu velmi jednoduše, tak jsou tam tři jednoduché aspekty, tři jednoduché oblasti, které by bylo dobré veřejnosti v rámci transparentnosti popsat.

Ten samotný proces přijímání darů, situace, ve které řešíme, jakým způsobem naložit s darem, který dnes má ministerstvo spravedlnosti v držení a následně ta třetí oblast, zda lze dovodit nějaká doporučení, ať už legislativní, systémová nebo nějaká jiné doporučení, třeba v rámci interních předpisů.

Blažek se na mimořádné schůzi ve Sněmovně omluvil. Uznal, že udělal velkou politickou chybu Číst článek

Já mohu mít na kteroukoliv z těchto otázek nyní nějaký subjektivní nebo i právní názor. Samozřejmě i ministerstvo má toto nějakým způsobem zpracované. Ale vzhledem k tomu, jaká diskuze se otevřela na tom politickém spektru, v okamžiku, kdy mé jméno zaznělo, jsem považovala za správné, aby všechny tyto informace nebyly komunikovány pouze ministerstvem.

Aby tam byla zachována nějaká kontinuita a stabilita a aby to bylo veřejnosti předloženo třetím, externím, nezávislým subjektem.

Dnes od koaličních Starostů zaznělo, že chtějí, aby budoucí ministr či ministryně spravedlnosti vypracoval detailní popis darování bitcoinů státu a identifikovali všechny, kdo byli za jednotlivé kroky odpovědní. Je tohle něco, co by měl udělat ten audit?

Je to v zásadě ta první oblast, kterou jsem popisovala. Ještě je možná důležité podotknout, že žádný audit, žádná nezávislá zpráva nevznikne bez spolupráce s ministerstvem spravedlnosti.

Časová osa a audit resortu spravedlnosti. Budoucí ministryně Decroix předložila své plány ve funkci Číst článek

Jenom mám za to, že bude především z hlediska veřejnosti vhodné, když bude ten proces a jednotlivé faktické události hodnotit ještě třetí subjekt. Ministerstvo bude plně spolupracovat, plně koordinovat, bude poskytovat maximum informací.

Tato kauza ukazuje, že lidé ve vedení státu a zřejmě i části státní správy nejsou připraveni na problémy, které se dotýkají kybernetického světa, kryptosvěta. A právě odtud mohou pocházet ty zásadní hrozby. Je to něco, co se dá jednoduše změnit třeba právě auditem?

Myslím, že všichni v posledních několika letech sledujeme, že vývoj technologií je tak rychlý, že i my na individuální úrovni často nestíháme. A samozřejmě systémy státní instituce jsou v přizpůsobování ještě pomalejší.

Jedna z věcí, kterým bych se ráda na ministerstvu věnovala, je třeba i to, aby tato kauza, jakkoliv mohla začít nešťastně, otevřela otázky, ze kterých se můžeme výhledově posunout a třeba ten systém posílit.

Stanjura odmítl rezignaci kvůli bitcoinům, zákon prý neporušil. ‚Fontána alibismu,‘ reaguje Schillerová Číst článek

Proto bych chtěla, aby na ministerstvu vznikl expertní tým lidí z oblasti kyberbezpečnosti, nebo oblastí, které se zabývají kryptoměnami. Protože z diskuzí s právníky jsme zjistili, že mnoho otázek, které se mohou zdát zřejmé, zřejmé nejsou.

Jsou tam možná některé další právní otázky, které teď celý svět pokládá, a které by to ministerstvo mohlo naopak pozitivně vyřešit, udělat osvětu a možná ten systém opravdu nastavit lépe.

Není to pouze otázka ministerstva spravedlnosti, jsem opravdu přesvědčená, že je to otázka jak každého z nás, tak samozřejmě soukromých firem. Takže i tomuto bych se chtěla věnovat. Uvidíme, co všechno jsem schopná za to letní ministrování stihnout.