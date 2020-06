Do politických sporů se zatáhnout nenechám, reaguje záchranářka Brožová na slova hejtmanky Jermanové

Záchranářka Veronika Brožová odmítá slova středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO), že je obětí dění v zákulisí. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz řekla, že se nenechá zatáhnout do politických sporů. A dodala, že otevřeného dopisu, ve kterém psala o nedostatku ochranných prostředků u středočeských záchranářů, nelituje. Rozhovor Praha 13:22 1. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranářka Veronika Brožová | Zdroj: čt24

Podle středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové jste obětí dění v zákulisí. Doslova řekla, že „se stáváte součástí půtek v zákulisí, možná politických půtek“. Souhlasíte?

Necítím se být obětí, jsem apolitický člověk a do žádných politických sporů, šarvátek a tahanic se zatáhnout nenechám. Takže se s tím neztotožňuji. Nyní je to ale hlavně o politice, je před volbami a politici to mezi sebou řeší. Asi to bude mít nějaký dopad, ale já se do toho zatáhnout nenechám.

Hejtmanka by prý také ráda podepsala petici, kterou založila Pirátská strana, na vaši podporu.

Takové petice mě mohou těšit, je to ale iniciativa lidí, kteří je vytvořili. A ať si paní hejtmanka Jermanová podepisuje, co chce, je mi to jedno. A rozhodně tomu nepřikládám žádnou váhu.

Mluvily jste v poslední době s paní hejtmankou?

Ne. Jediný kontakt s paní hejtmankou proběhl 20. března, kdy jsme měli sezení i s vedením záchranky Středočeského kraje.

Nezvažujete proti výrokům hejtmanky Pokorné Jermanové právní kroky, třeba žalobu?

Nemám potřebu se v tom šťourat a ještě přilévat oheň do ohně. Nejsem člověk, který by doma brečel do polštáře, že o něm hejtmanka čtyřikrát během jedné věty prohlásí, že lže. Ať si říká, kdo chce, co chce, máme svobodu slova, kterou ctím. Budu se bránit s právníkem pouze v případě, že mě osloví policie a budu muset podat oficiálně nějaké prohlášení, což se zatím nestalo.

‚Otevřeného dopisu nelituji‘

Platí stále, že chcete koncem června odejít ze středočeské záchranky? A případně, co budete dělat dál?

Ano, k poslednímu červnu končím jako záchranářka na záchranné službě Středočeského kraje. Budu pracovat v tom samém oboru, akorát pod jinou organizací.

Zůstáváte tedy ve zdravotnictví?

Ano, přesně tak.

Mohla byste vysvětlit důvody, proč odcházíte?

Nechci už být součástí středočeské záchranky. Stydím se za tu organizaci, jakým způsobem se chová ke svým zaměstnancům. Vzhledem k těm mým pocitům už jsem začátkem roku udělala kroky ke snížení úvazku. A nakonec jsem dospěla k názoru, že chci ze záchranky středních Čech odejít úplně. Ale protože mám tu práci ráda, tak jsem dala výpověď a přihlásila se na výběrové řízení do jiné organizace.

Máte nějaké reakce na tohle všechno, co se nyní kolem vás děje?

Dnes mám den volna, ale mám zahlcený telefon řadou zpráv. Lidé mi také volají a vyjadřují mi podporu.

Nelitujete nyní zveřejnění toho otevřeného dopisu v polovině března, ve kterém jste psala o nedostatku ochranných prostředků u středočeských záchranářů v době koronavirové epidemie?

Nelituji. Kdybych toho litovala, tak bych znehodnotila to, co jsem si myslela a proč jsem to udělala. Udělala jsem to proto, že jsem měla obavy, že nebudeme mít dostatek ochranných pomůcek. A žádala jsem lidi, aby nám je dodali, což se stalo. Takže můj cíl byl splněn. Člověk, který dělá věci, o kterých si myslí, že jsou správné, toho přece později nemůže litovat.