Pavel jmenuje novou ústavní soudkyni Křesťanovou, nakonec bez Fremra. Chce vyjasnit jeho minulost

Novou ústavní soudkyní v úterý jmenuje prezident Petr Pavel Veroniku Křesťanovou. Nominaci dosavadní místopředsedkyně pražského Městského soudu Senát schválil minulou středu v tajné volbě. Původně měl být jmenován také místopředseda Vrchního soudu v Praze Robert Fremr. Toho ale v úterý prezident nakonec nejmenuje. Chce si nejdříve vyjasnit Fremrovo působení v komunistické justici. Praha 7:52 8. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústavní soudkyně Veronika Křesťanová | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

„Šla jsem do toho opravdu s pokorou. Chtěla jsem uspět – člověk nejde do takové situace, že by uspět nechtěl. Vůbec jsem ale neočekávala žádný počet a je to potěšující,“ uvedla Křesťanová pro Radiožurnál poté, co ji podpořil Senát. Místopředsedkyně pražského Městského soudu získala 48 ze 67 hlasů senátorů, neměli k ní větší výhrady.

Fremr zatím ústavním soudcem nebude. Prezident si prověří informace o jeho rozhodování v minulosti Číst článek

Původně měl společně s ní být do funkce jmenován i místopředseda Vrchního soudu v Praze Robert Fremr, to nakonec ale Pavel odsunul.

„Vnímám, že se objevily nové informace a mnoho faktických, někdy i velice emotivních vyjádření. V okamžiku, kdy nebudou žádné další nové informace, přijmu rozhodnutí,“ vysvětlil.

Prezident tím reagoval na dopis, který mu zaslali senátorka Hana Kordová Marvanová (ODS a TOP 09) a senátor Marek Hilšer (STAN). Uvádějí v něm, že Fremr podle historických záznamů odsoudil v 80. letech víc než stovku lidí za emigraci.

Jeho kandidatura je proto podle Hilšera nevhodná: „Cítili jsme povinnost o tom pana prezidenta informovat, pokud o té věci nevěděl. Robert Fremr tyto věci neuvedl na jednání Senátu.“

Nechci dát prostor pochybnostem o morální integritě jakéhokoliv kandidáta na ústavního soudce. S vážností proto sleduji i nové informace, které se objevily v souvislosti se jmenováním Roberta Fremra. Podrobím je důkladné analýze právníků a historiků a prozatím jmenování odložím. pic.twitter.com/4KzAxCZ03D — Petr Pavel (@prezidentpavel) August 7, 2023

Robert Fremr podle dokumentů z Archivu hlavního města podepsal před rokem 1989 celkem 145 takových rozsudků. Kromě toho byl taky soudcem v kauze Olšanské hřbitovy, kterou zmanipulovala StB. Odložení svého jmenování prý respektuje, víc věc nekomentoval.

Činnost soudce Fremra za minulého režimu začne zkoumat taky tým odborníků z Ústavu pro studium totalitních režimů. Zaměří se u toho třeba na kauzu Olšanských hřbitovů. Fremr v ní odsoudil tři mladíky na základě důkazů, které zmanipulovala komunistická StB.