Český dům v Jeruzalémě obsazuje pozice. O práci uvažuje i manželka budoucího velvyslance Žilková

Herečka Veronika Žilková-Stropnická zvažuje práci v Českém domě v Jeruzalémě, který na podzim otevře prezident Miloš Zeman. Zjistil to server iROZHLAS.cz od Českých center, pod která daná instituce spadá. Stropnická to nejprve popřela. Později ale uvedla, že ještě není rozhodnutá, zda se chce do Izraele vůbec přestěhovat. Její manžel a exministr Martin Stropnický z ANO se přitom na podzim ujme postu tamního velvyslance.

