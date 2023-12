Stát by měl garantovat jen páteřní síť nemocnic, všechno ostatní bych zprivatizoval, říká lékař Veselka

„Platy budou vyšší, reforma se nekoná,“ glosuje v rozhovoru s Barborou Tachecí na Českém rozhlase Plus uzavřenou dohodu mezi zdravotníky, vládou a VZP Josef Veselka, lékař, spisovatel a bývalý přednosta kardiologické kliniky v Motole. Dohoda podle něj nepřináší optimistický výhled do budoucnosti českého zdravotnictví. Zároveň ale doufá, že stávka mladých lékařů rozproudila začátky systémových změn. Osobnost Plus Praha 7:20 16. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Nezlepšujeme významně dostupnost ani léčbu a výrazně zvyšujeme náklady. To znamená, že efektivita systému se průběžně snižuje, a jak to nakonec dopadne, nevím,“ obává se Veselka zvyšování nákladů i zhoršení péče.

Zvýšení nákladů na platy se podle něj projeví ve snížení rozpočtu na péči o pacienty. „Jestliže se mi rozpočet nebude zvětšovat, nebo se dokonce bude zmenšovat, tak já vám nebudu říkat: ‚Pacientko, zhoršuje se mi rozpočet.‘ To je vnitřní záležitost konkrétní nemocnice. Řeknu vám: ‚Teď vás nejsme schopni ošetřit,‘“ poukazuje na dopady snížení rozpočtů.

Pacienti si tak za péči budou muset připlácet. „Myslím si, že se do systému nenápadně vpašují různé poplatky,“ předpokládá. Na rozpočet zdravotnictví přitom už nyní připadá asi 600 miliard, což je deset procent HDP.

Výhledově je přitom potřeba počítat se stárnutím populace, které ovlivní hospodaření s financemi plynoucími do zdravotnického systému.

„Někdo to zdravotnictví musí platit a někdo z toho zdravotnictví bude odčerpávat a bude platit Paretovo pravidlo – dvacet procent lidí bude odčerpávat 80 procent peněz, které ve zdravotnictví jsou. Samozřejmě to budou ti nejstarší,“ varuje před demografickou hrozbou.

„Když bude nejstarších hodně, tak se to bude zhoršovat.“

Tři kroky k reformaci zdravotnictví

Konkrétní důsledky je zatím těžké odhadovat, protože se projeví až v řádu desítek let. Abychom problémům předešli, bylo by potřeba zdravotnictví systematicky reformovat.

„To začíná pregraduálním studiem, jak sester, tak doktorů, kde se medicína rozsypala na spousty oborů a certifikovaných kurzů, o kterých laici nemají ani ponětí,“ poukazuje Veselka. Vzdělávání lékařů je podle něj fragmentarizované a nejednotné.

„Medicína se úplně rozpadla na pidi obory, kde si musíte dělat jednu atestaci za druhou, abyste se někam dostala.“

Dalším krokem na cestě k efektivnějšímu zdravotnictví je odpolitizování zdravotních pojišťoven. „Myslím si, že by ve správní radě nemělo sedět 30 lidí, kteří jsou čistými nominanty politických stran, protože to jsou prodloužená chapadla politických stran,“ domnívá se.

Státní pojišťovny by proto nahradil efektivnějším systémem soukromých subjektů. „Pojišťovna tady vůbec není od toho, aby předseda vlády přišel a řekl: ‚Ředitel pojišťovny je člověk, na jehož pracovní smlouvě my držíme prst. A když nás nebude poslouchat, tak od zítřka nebo příštího volebního období nebude ředitelem pojišťovny,‘“ kritizuje.

Systém řídí malá skupina lidí a jeho hospodaření zpravidla nemyslí na pacienty. „Když pan Novák přijde do motolské nemocnice, tak nemá žádné právo si říct, jestli bude v tomto, nebo jiném pokoji,“ ukazuje na příkladu. „Nemá žádná práva, to znamená, že systém není proklientský.“

Péči o pacienty neprospívá ani vedení státních nemocnic. „Já si myslím, že stát by si měl říct, že bude garantovat jenom určitou páteřní síť, všechno ostatní bych zprivatizoval,“ navrhuje Veselka. „I to má samozřejmě různé mouchy, a proto by se to muselo regulovat. Ale myslím si, že jediná cesta k efektivitě je možnost, aby klient mohl něco rozhodovat.“

Stávka mladých lékařů problém sice nevyřešila, ale podle Veselky je významným podnětem pro změnu. „Vypadá to tak, že lékaři, kteří se vzbouřili, možná nastartují reformu. Možná ministerstvo donutí k tomu, aby začalo něco dělat pro efektivnější systém,“ doufá Veselka.

„Myslím si, že je to aspoň nějaký šťouch, jako když hrajete kulečník. První koule se rozjela a možná se na tom stole něco stane.“

Více podrobností o politice zdravotních pojišťoven, potřebných krocích k reformě a financování zdravotnictví si můžete poslechnout v záznamu rozhovoru v úvodu článku. Moderuje Barbora Tachecí.