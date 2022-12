Stát prověří, zda veslařský svaz kupoval za dotace předražené lodě. Dodávala je i firma sekretáře svazu

Český veslařský svaz čelí podezření, že v letech 2019 až 2021 zaplatil za závodní lodě víc, než za kolik se daly koupit. Svazové nákupy se od oficiálních firemních ceníků výrobců lodí liší o 1,8 milionu.

Svaz nakupoval veslice přes prostředníka, jímž byla dceřiná firma svazu, která si najímala subdodavatele. Jedním z nich byla firma generálního sekretáře svazu Josefa Johánka. Podle něj o střet zájmů nešlo.

Vedení veslařského svazu říká, že postupovalo podle zákona. Jenže třeba slovenský svaz nebo armádní klub Dukla běžně kupují lodě přímo od výrobců nebo jejich obchodních zástupců.

„Předložené dokumenty vykazují znaky nehospodárného využití dotace,“ řekla Aneta Lednová, mluvčí ministerstva školství, které nákupy dotovalo. Národní sportovní agentura případ prověří.

Praha 5:00 13. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osmdesát procent nákladů na nákup veslic platilo ministerstvo školství, které svazu poskytlo dotace (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Když se Český veslařský svaz v březnu 2019 rozhodl, že nakoupí dvanáct nových závodních lodí, zadal zakázku své dceřiné společnosti Sportcentrum Račice.

Ta přitom lodě nevyrábí a ani s nimi běžně neobchoduje, podle vlastních výročních zpráv se věnuje především pořádání veslařských soutěží a na závodním kanále v severočeských Račicích provozuje hotel. Sportcentrum sehrálo jen roli prostředníka, který musel lodě nejprve sám koupit od subdodavatelů.

Konkrétně šlo o veslice německého výrobce Empacher a italského výrobce Filippi. Lodě obou značek patří k nejlepším a jezdí na nich závodníci ze světové špičky. Subdodavatelé – firma Empacher a obchodní zástupce firmy Filippi Michal Vabroušek – nechtěli prozradit, za kolik lodě Sportcentru Račice prodali s tím, že jde o obchodní tajemství.

A předseda sportcentra Michal Kurfirst na dotazy Radiožurnálu ani přes písemné urgence neodpověděl.

Vabroušek ale řekl, že jeho ceny zhruba odpovídaly tomu, za kolik lodě prodává firma Filippi, a odkázal na její oficiální ceníky. Radiožurnálu se je přes zahraniční dealery podařilo sehnat a s nimi i ceníky firmy Empacher.

Z nich vyplývá, že tito výrobci v roce 2019 prodávali lodě i s termoobaly na jejich převoz, které svaz žádal, v přepočtu za 6,4 milionu korun bez daně. Cena, za kterou Sportcentrum Račice lodě získané od subdodavatelů následně přeprodalo svazu, však podle kupní smlouvy činí bez daně 7,4 milionu.

Osmdesát procent nákladů na nákup veslic platilo ministerstvo školství, které svazu poskytlo dotace. Ministerstvo svaz podezírá, že dotaci nevyužil, jak měl.

„Předložené dokumenty jsou podnětem ke kontrole dotací na nákup strojů a zařízení Českého veslařského svazu a vykazují znaky nehospodárného využití dotace,“ komentovala zjištění Radiožurnálu mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Podobné to bylo i v letech 2020 a 2021, kdy celková cena, za kterou nakupoval svaz, byla o více než 800 tisíc vyšší než ta ve firemních cenících.

‚Nevím, jaké máte ceníky‘

Bývalý šéf svazu Dušan Macháček ani místopředseda svazu pro ekonomiku Petr Hlídek nákupy komentovat nechtěli. S rozhovorem souhlasil jen Ondřej Šebek, jenž byl předsedou svazu od loňského května. I pod jeho vedením ale svaz postupoval stejně.

Podle Šebka byly nákupy veslic v pořádku. „Nevnímám tam jakýkoli prostor pro pochyby, veškerá výběrová řízení byla zadána v souladu se zákonem,“ prohlásil. Milionový rozdíl mezi cenami, za které nakupoval lodě svaz, a těmi, které udávali výrobci ve svých cenících, ale komentovat nechtěl. „Nevím, jaké máte ceníky, a ani to vědět nechci,“ řekl.

Mluvčí svazu David Kyncl v obsáhlém vyjádření tvrdil, že veškerý rozdíl mezi cenami odpovídá nákladům, jaké se zakázkou mělo Sportcentrum Račice. A zmínil, že sportcentrum muselo například zaplatit za přepravu lodí do Česka. Na dotaz Radiožurnálu, kolik přesně stál převoz, ale neodpověděl.

Michal Vabroušek, jenž sportcentru dodával lodě značky Filippi, však Radiožurnálu sdělil, že jeden transport veslic z Itálie do českých loděnic ho obvykle vyjde na zhruba 50 nebo 60 tisíc. Což pořád nevysvětluje milionový rozdíl.

Slováci kupují přímo

Otázkou je, proč svaz nenakupoval přímo od výrobců lodí Empacher a Filippi, zvlášť když v zadání zakázky psal, že žádá přímo jejich konkrétní lodě. A třeba Slovenský veslařský svaz to takto běžně dělá, což mu umožňuje získat lepší cenu a také mimořádné slevy.

„Kupovali jsme od Filippiho nové i ježděné lodě a řešili jsme to přímo s Filippim. Já sám jsem jednal několikrát přímo s panem Filippim na závodech, dal mi vizitku a řekl, když budete něco potřebovat, volejte přímo mně,“ popsal předseda Slovenského veslařského svazu Ján Žiška.

Expředseda českého svazu Ondřej Šebek namítá, že nakupovat rovnou od výrobce nemohli. „Zakázku za sedm milionů musíme soutěžit, to nám nařizuje zákon,“ říká Šebek. Jenže tak obsáhlou zakázku na dodání dvanácti lodí si svaz zvolil sám.

Na dotaz Radiožurnálu, jestli mohl kupovat lodě průběžně pod dvoumilionovým limitem, což by svazu umožnilo, aby se na výrobce mohl obracet rovnou, Šebek odpověděl: „My jsme chtěli být transparentní, proto jsme vyhlásili otevřené výběrové řízení, do kterého se mohl přihlásit každý.“

Svaz jednal nevýhodně

To ale není úplně pravda, každý se přihlásit nemohl. O zakázku se mohl ucházet jen ten, kdo zvládl dodat všechny lodě, tedy od firmy Empacher a současně i Filippi. A to je podle odborníka na veřejné zakázky Jiřího Skuhrovce z Datlab Institutu mimořádně nevýhodné.

„Pokud by zakázka byla rozdělena na části po jednotlivých značkách lodí, usnadnila by se tím účast přímo distributorům,“ míní Skuhrovec. „Takto zakázku dodával prostředník s potenciálně vyšší cenou – čímž mohl být porušen princip 3E (hospodárnost, účelnost a efektivnost při využívání veřejných peněz – pozn. red.),“ upozorňuje Skuhrovec.

Proč svaz zadával zakázku na dodání všech veslařských lodí najednou, Šebek neobjasnil. Mluvil o tom, že svaz chtěl mít záruku, že dostane všechny požadované lodě, a navíc je potřeboval do konce roku. Jak by ale rozdělení zakázky na části mohlo dodávku lodí zdržet, už nevysvětlil.

Ekonomická zběsilost

Přitom třeba ministerstvo obrany zakázky pro veslaře Armádního sportovního centra Dukla běžně rozděluje na části právě proto, aby každou loď mohla dodat jiná firma. Podle údajů ve věstníku veřejných zakázek to tak dělalo při výběrových řízeních v roce 2019 i 2020.

„To jsou tak rozdílní dodavatelé, že dát je dohromady do jedné zakázky, to je, jako kdybyste chtěl koupit dohromady loď a lokomotivu. V ten okamžik se odsoudíte k ekonomické zběsilosti, protože najdete jenom překupníka, který se s nimi domluví, od nich to koupí a vám to přeprodá samozřejmě dráž. Potom ta zakázka bude samozřejmě předražená,“ řekl vedoucí oddělení logistiky ASC Dukla Roman Zubík, který má na starosti právě nákupy vybavení pro sportovce. Jeho slova potvrzuje to, že Sportcentrum Račice jako překupník lodí bylo jediné, které se do soutěže veslařského svazu přihlásilo.

Ačkoli byl přínos nákupu přes prostředníka sporný, svaz stejný model zopakoval i v dalších dvou letech. Nákupy šly opět přes Sportcentrum Račice, které si lodě opět muselo nejprve koupit a pak je přeprodat svazu.

Střet zájmů?

V těchto letech byla mezi subdodavateli Sportcentra Račice i firma JVL Prosport, jejímž většinovým vlastníkem je Josef Johánek. Přitom Johánek je zároveň i generálním sekretářem Českého veslařského svazu, který zakázku zadal, a členem představenstva Sportcentra Račice, které zakázku dostalo a které si jeho firmu najalo jako subdodavatele. O střet zájmů podle něj nešlo.

„Rozhodně tam nemůže být konflikt, protože to byla veřejná soutěž. Tam se mohl přihlásit kdokoli,“ prohlásil. „Já jsem dodavatele ve Sportcentru Račice nevybíral. Já jsem jen předložil seznam zakázek, to schválilo předsednictvo svazu a ve Sportcentru jsem do toho nezasahoval,“ tvrdí.

Ministerstvo školství, které svazu poskytovalo dotace, chce nákupy lodí zkontrolovat. „Předáme podklady Národní sportovní agentuře, aby mohla provést kontrolu,“ řekla mluvčí resortu Aneta Lednová.

Podle mluvčího Národní sportovní agentury Jakuba Večerky začne kontrola ještě tento měsíc. „Nákupy zboží přes prostředníky sice nejsou zakázané, pokud k tomu ale svaz použije státní dotaci, musí splnit podmínku hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,“ řekl Večerka. A nejen to.

„Kontroloři prověří i to, jestli výběrové řízení, díky kterému generální sekretář dodával lodě vlastnímu svazu, proběhlo podle zákona,“ dodal.

Pokud Národní sportovní agentura najde pochybení, podle Večerky může svazu nařídit, aby část nebo celou dotaci vrátil. Záležet bude na závažnosti pochybení.

Prověření postupu

Do zajímavé situace se ale v tomto případě dostal bývalý šéf veslařského svazu Ondřej Šebek. Od 1. prosince je totiž právě on novým předsedou Národní sportovní agentury, a tudíž jeho současní podřízení budou prověřovat postup svazu z doby, kdy mu Šebek šéfoval.

„Můžu garantovat, že do toho vůbec nebudu zasahovat. Nejsem šílenec, aby první, co tady udělám, bylo, že bych komunikoval s kontrolním úsekem o kontrole veslařského svazu,“ řekl. „A kdyby se tam našlo pochybení, budu postupovat velmi striktně,“ slíbil.