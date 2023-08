Veslařský svaz kupoval lodě přes prostředníka a dráž. Za diskriminaci dostal milionovou sankci

Národní sportovní agentura (NSA) vyměřila Českému veslařskému svazu, aby vrátil přes 942 tisíc korun z dotací, které dostal na nákup sportovních lodí. Podle agentury svaz porušil zákon, když při zakázkách diskriminoval některé uchazeče. Pokutu 90 tisíc korun dal svazu za to samé i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Obě instituce tím potvrdily zjištění Radiožurnálu, který loni v prosinci zmapoval zakázky svazu z let 2019 až 2021. Praha 5:00 30. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český veslařský svaz podle NSA diskriminoval při zakázkách některé uchazeče (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Český veslařský svaz bude nejspíš muset najít ve svém rozpočtu milion korun. Přesně 1 032 484 korun.

Právě tolik podle zjištění Radiožurnálu požadují od svazu zaplatit Národní sportovní agentura a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako sankci za to, že porušil zákon při zadávání zakázek na nákup závodních veslic pro reprezentanty. Většinu nákupů svaz platil z veřejných peněz.

„Zadavatel bezdůvodně omezil hospodářskou soutěž,“ řekl mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda. Svaz podle úřadu „významným způsobem zúžil okruh potenciálních dodavatelů“ a zvýhodnil svou dceřinou společnost Sportcentrum Račice.

Na případ upozornil Radiožurnál loni v prosinci, když popsal tři zakázky Českého veslařského svazu z let 2019 až 2021. Šlo o nákup celkem 39 veslic za 18 milionů korun bez daně.

Svaz všechny zakázky zadal tak, že kdo chtěl tendr získat, musel dodat najednou všechny požadované lodě různých značek. Jednotlivé lodě dodavatelé nabízet nemohli. Už tehdy odborník na veřejné zakázky Jiří Skuhrovec z Datlab Institutu upozorňoval na to, že takový způsob je mimořádně nevýhodný.

„Pokud by zakázka byla rozdělena na části po jednotlivých značkách lodí, usnadnila by se tím účast přímo distributorům,“ řekl Skuhrovec.

„Takto zakázku dodával prostředník s potenciálně vyšší cenou, čímž mohl být porušen princip 3E (hospodárnost, účelnost a efektivnost při využívání veřejných peněz, pozn. red.),“ upozornil Skuhrovec.

Do výběrových řízení se totiž pokaždé přihlásila jen dceřiná firma svazu Sportcentrum Račice a vyhrála. Sama přitom musela lodě nejprve nakoupit od předem vybraných dodavatelů a pak je přeprodat svazu.

Takový způsob nákup prodražil. Radiožurnál získal firemní ceníky výrobců lodí a porovnal je s tím, za kolik nakoupil svaz lodě od Sportcentra Račice. Ukázalo se, že svaz zaplatil o 1,8 milionu víc.

Vedení svazu přiznalo, že to bylo dráž, podle jeho vyjádření byl ale rozdíl v ceně nižší a šlo pouze o „pokrytí nákladů Sportcentra při výběrovém řízení, samotném dodání a financování, a to v řádu jednotek procent“. Konkrétní ceny ale nikdy nesdělilo.

Diskriminace při zakázkách

Antimonopolní úřad po tříměsíční kontrole zakázek nyní došel k závěru, že postup svazu byl diskriminační.

„Zadavatel ze soutěže předem vyloučil všechny dodavatele, kteří jsou schopni dodat pouze veslařské lodě značky Empacher, pouze veslařské lodě značky Filippi nebo lodě jiných výrobců, a to zejména výrobce těchto lodí a jejich další dodavatele, kteří veslařské lodě jiných značek nedodávají,“ konstatoval mluvčí úřadu Martin Švanda.

Za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek antimonopolní úřad udělil svazu pokutu 90 tisíc korun. Rozhodnutí zatím není pravomocné, předseda svazu Michal Kurfirst řekl, že proti němu podá rozklad.

„Podrobně jsme to probírali s právníky a podle našeho názoru ÚOHS používá argumenty, které nejsou relevantní, v některých případech jsou nesprávné, a proto je potřeba jim to rozhodnutí ještě vrátit. I z toho důvodu, aby se nastavila jasná pravidla pro všechny budoucí zakázky,“ řekl Kurfirst.

Jaké konkrétní nesprávné argumenty úřad použil, však Kurfirst neřekl. O rozkladu rozhodne předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Zakázky prověřovala i Národní sportovní agentura, protože svaz dostával na nákupy lodí státní dotace. Také NSA dospěla k závěru, že svaz porušil zákon kvůli diskriminaci dodavatelů.

A letos v červnu rozhodla, že má svaz z dotací vrátit 942 484 korun. Verdikt už je konečný a není proti němu odvolání.

„Jestli NSA vydá pokyn, abychom zaplatili, tak to budeme respektovat. Ale pokud jsem tomu dobře rozuměl, všichni čekáme na to, jak dopadne polemika na ÚOHS,“ podotkl šéf veslařů Kurfirst.

Proč ale svaz postupoval způsobem, který je podle úřadů diskriminační? Podle Kurfirsta prý vedení svazu nevědělo, že by porušovalo pravidla, a spoléhalo na to, co jim doporučili právníci.

„Jestli teď někdo vydá doporučení, jak to máme dělat, budeme všichni rádi, že budeme vědět, jak to má být. Ale to před pár lety nebylo jasné,“ tvrdil Kurfirst. Přitom Radiožurnál narazil na zakázky Armádního sportovního centra Dukla, které tendry zadávalo tak, že se zájemci mohli ucházet o dodání jednotlivých lodí, nikoli pouze celé várky.

Hledání viníka

Bývalý předseda svazu Ondřej Šebek mobil nebral a poslal jen SMS. V ní psal, že pokud bude rozhodnutí ÚOHS pravomocné, předpokládá, že svaz sankce zaplatí a bude se „dožadovat převzetí odpovědnosti za toto pochybení u právní kanceláře, která zpracovala a kompletně administrovala výběrové řízení“.

„To ale předjímám, je nutné počkat na závěry šetření ÚOHS a následné kroky musí učinit současné vedení Českého veslařského svazu,“ napsal. Právě on shodou okolností vede od loňského prosince Národní sportovní agenturu, která rozhodla, aby svaz, který dříve vedl, vrátil přes 942 tisíc.

Právník Lukáš Trojan z advokátní kanceláře, která veslařskému svazu se zakázkami pomáhala, nechtěl o detailech případu mluvit kvůli povinné mlčenlivosti. Pouze obecně řekl, že pro takové případy jsou advokáti pojištění.

Po konzultaci s kolegy pak ale Trojan přidal další vyjádření: „V souvislosti s poskytováním právních služeb Českému veslařskému svazu doposud na straně naší advokátní kanceláře nebylo nikým identifikováno pochybení, na základě kterého by bylo možné dovozovat vznik jakéhokoli nároku na náhradu škody. Ze strany klienta nebyl a není žádný takovýto nárok uplatněn či uplatňován.“

Lodě dodával i sekretář svazu

Případ má ale ještě jednu rovinu. Jednou ze subdodavatelských firem, které prodávaly lodě Sportcentru Račice, byla společnost JVL Prosport.

Jejím většinovým vlastníkem je Josef Johánek, jenž je přitom členem představenstva Sportcentra Račice a také generálním sekretářem Českého veslařského svazu. O střet zájmů podle Johánka nešlo.

„Rozhodně tam nemůže být konflikt, protože to byla veřejná soutěž. Tam se mohl přihlásit kdokoli,“ prohlásil. „Já jsem dodavatele ve Sportcentru Račice nevybíral. Já jsem jen předložil seznam zakázek, to schválilo předsednictvo svazu a ve Sportcentru jsem do toho nezasahoval,“ tvrdil.

Když předseda svazu Michal Kurfirst 9. srpna svolal videomítink se členy svazu, aby je informoval o výsledcích kontrol, zmínil i dodávky lodí od sekretáře Johánka. Kurfirst totiž kromě svazu řídí právě i Sportcentrum Račice.

„Je tady kontroverzní téma, které otevřel ten novinář,“ říká Kurfirst na záznamu videokonference, který Radiožurnál získal. Kurfirst na něm bez bližších informací tvrdí, že lodě od Johánka byly „vždycky levnější než kterákoli jiná nabídka“.

„Nikdy se neudělala chyba, že by se to dalo ze známosti,“ ujišťuje. Zároveň však navrhuje, aby vedení svazu rozhodlo, jestli je „eticky akceptovatelné“ kupovat Johánkovy lodě i nadále.

„Můžeme si vydiskutovat, že si to nepřejeme a pak to tomu Pepovi řekneme, že už to do svazu nikdy dodávat nebude. To si řekněme, to je podle mě otevřená otázka,“ říká Kurfirst. Nikdo z účastníků videokonference na to nereagoval.