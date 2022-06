Byl to vizionář, kde jsem si nevěděl rady, tam on nastupoval, vzpomínají na Michalika v Břežanech

Věslav Michalik začínal jako jaderný fyzik, ale později se stal investičním bankéřem. Bezmála dvacet let vedl jako starosta Dolní Břežany, loni pak vystoupal do nejvyšších pater politiky. Stal se místopředsedou hnutí STAN, u jehož zrodu byl. A mohl se stát dokonce ministrem průmyslu, o křeslo ho ale připravila podnikatelská kauza. Připomeňte si, kdo byl Věslav Michalik, který zemřel v neděli ve věku 59 let. Praha 13:08 13. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věslav Michalik | Foto: Yan Renelt/MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Když se začínalo rodit hnutí Starostové a nezávislí, tak mi před krajskými volbami v roce 2008 řekli, abych zkusila sestavit kandidátku. Vybrala jsem si dva starosty, první byl Věšek Michalik, druhým Martin Macháček. To bylo naše první setkávání s politikou,“ vzpomíná místopředsedkyně STAN Věra Kovářová na společné začátky ve vyšších patrech politiky.

Věslava Michalika připomněl také komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman

„Jaderný fyzik a investiční bankéř se pustí do toho, že kandiduje ve své obci. Rozvoj byl neúprosný a on z Dolních Břežan udělal místo, které je vzorem pro každou obec. Fascinovaly mě na něm i jeho vize, které vždy s předstihem uskutečňoval, a také jeho klid,“ přidává svůj osobní pohled na Michalika.

Michalik se narodil v Českém Těšíně. Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, kde následně získal i titul kandidáta věd. Jeho spolužačkou ze školy byla mimo jiné šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Do svých 33 let pracoval jako vědecký pracovník Akademie věd ČR v Ústavu jaderné fyziky a Ústavu dozimetrie záření.

Je autorem desítek publikací v mezinárodních vědeckých časopisech. Absolvoval několik dlouhodobých pobytů v zahraničí, podíval se například do Ruska, Francie nebo Německa.

Později si doplnil ekonomické vzdělání na Rochester Institute of Technology v USA. A po odchodu z akademické sféry pracoval ve finančním sektoru od analytika až po člena představenstva, mimo jiné v Živnostenské bance nebo třeba Unicreditu. A začal podnikat v oboru investiční poradenství.

,Viděl hodně dopředu‘

Jako politik byl od začátku spojen s Dolními Břežany, kde se v roce 2002 stal místostarostou, o dva roky později starostou. A obec poté vedl 17 let.

„Nebyl to jen kolega, ale i velký přítel. Na vedení obce jsme spolupracovali celých 20 let. Těžko se tady z toho dostáváme,“ říká místostarosta Lubomír Havel (za STAN). „Spolupráce s ním byla úžasná. Byl to výjimečný člověk, nepoznal jsem nikoho schopnějšího. Viděl hodně dopředu. Byl vizionářem nejen v Břežanech, ale měl odhad i situace ve světě.“

Podobně na Michalika vzpomíná také druhý místostarosta Zdeněk Kovářík (za STAN): „Pro mě to byl výjimečný člověk nejen po pracovní, ale i po lidské stránce. Tam, kde já jsem si nevěděl rady, tam on nastupoval a věci řešil. Nikdy se také nezalekl neřešitelných úkolů. Hledal inovativní řešení. Byl tím, kdo posouval obec dopředu. Bude to bez něj těžké.“

V Dolních Břežanech sídlí i díky němu například výzkumné laserové centrum ELI Beamlines, které je jedním z největších výzkumných projektů v Česku.

Půjčka z Kypru

V roce 2012 postoupil do krajské politiky. Stal se zastupitelem Středočeského kraje a později také radním. Zároveň oficiálně vstoupil do hnutí STAN a stal se předsedou středočeského krajského výboru hnutí. A po změně poměrů v kraji začal dělat hejtmance Petře Peckové (za STAN) náměstka pro finance a strategii.

Později se dostal i do vedení hnutí STAN, delegáti ho zvolili na sjezdu v létě 2021 místopředsedou. Když se pak po říjnových volbách sestavovala vláda Petra Fialy (ODS), měl Michalik usednout do křesla ministra průmyslu a obchodu. Koncem listopadu se ale v médiích objevily pochybnosti o jeho podnikání.

Deník N informoval, že firmy spojené s rodinou Michalikových si v minulosti půjčily peníze přes anonymní firmu z Kypru, šlo o desítky milionů korun. A kandidát na ministra nejprve odmítl říct, kdo za společností z daňového ráje stojí, ani jaký je původ peněz. Upozornil ale, že vše probíhalo v souladu se zákonem a nic nelegálního se tam nedělo.

Michalikova rodina měla také podle serveru Seznam Zprávy 96procentní podíl ve fondu Valour (sám místopředseda STAN třetinový podíl), který ovládal tři solární elektrárny. Michalik k tomu tehdy řekl, že potenciální střet zájmů by se podle dal vyřešit prodejem elektráren.

Přesto nakonec 25. listopadu oznámil, že se o post ministra průmyslu a obchodu ucházet nebude. A uvedl, že podnikání na Kypru bylo podle něj legální, nechce ale, aby situace působila jako v případě šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

Místo Michalika se poté ministrem průmyslu za STAN stal manažer, dlouholetý člen vedení Erste Group a investor Jozef Síkela.

