Veslařský svaz porušil zákon, když nakupoval za státní dotace lodě. Zjistili to kontroloři NSA

Český veslařský svaz porušil zákon, když v letech 2019 až 2021 nakupoval za dotace od státu sportovní lodě. K takovému závěru došli kontroloři Národní sportovní agentury, jejichž protokol získal Radiožurnál.

Radiožurnál loni v prosinci upozornil na to, jakým způsobem svaz zadával milionové zakázky. Do tendru se pokaždé přihlásila jen dceřiná společnost svazu, která lodě nejprve sama nakoupila a pak je svazu přeprodala. Jedním ze subdodavatelů byla firma generálního sekretáře svazu Josefa Johánka.

Svazu navíc hrozí milionová pokuta od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vedení svazu to odmítlo komentovat. Praha 5:00 4. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kromě Národní sportovní agentury kontroloval zakázky veslařského svazu i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ilustrační foto) | Foto: Eduard Erben | Zdroj: ČTK

„Při kontrole hospodaření s prostředky státního rozpočtu byly za kontrolované období 2019-2021 shledány vážné nedostatky,“ píší kontroloři Národní sportovní agentury (NSA) v závěru svého protokolu. Na jiném místě dokumentu píší přímo o „porušení zákona o rozpočtových pravidlech“.

Co konkrétně veslařský svaz při nákupech lodí za státní dotace porušil a jestli kvůli tomu dostal od Národní sportovní agentury nějakou sankci, není jasné. Některé části protokolu, který Radiožurnál získal podle informačního zákona, jsou začerněné a na dotazy Radiožurnálu agentura neodpověděla.

Stát prověří, zda veslařský svaz kupoval za dotace předražené lodě. Dodavatelem byl i sekretář svazu Číst článek

Její mluvčí Tereza Tůmová sdělila, že detaily z kontroly sdělit nemůže. Proč, agentura nevysvětlila. A na dotazy Radiožurnálu neodpověděl ani předseda NSA Ondřej Šebek, jenž byl dříve šéfem právě Českého veslařského svazu.

Na nákupy veslařských lodí upozornil Radiožurnál loni v prosinci. Šlo o tři zakázky v letech 2019, 2020 a 2021 na nákup 39 veslic za 18 milionů korun bez daně. Na většinu z toho dostal svaz dotaci od státu, v roce 2019 a 2020 od ministerstva školství, v roce 2021 od Národní sportovní agentury.

Šebek, jenž vedl veslařský svaz v roce 2021 a pod jehož vedením svaz zadal poslední ze tří zmíněných zakázek, postup svazu hájil. „My jsme chtěli být transparentní, proto jsme vyhlásili otevřené výběrové řízení, do kterého se mohl přihlásit každý,“ řekl.

Jenže úplně otevřené to výběrové řízení nebylo. Zakázku totiž mohl získat jen ten, kdo dodal najednou všechny požadované lodě několika různých značek. Podle odborníka na veřejné zakázky Jiřího Skuhrovce z Datlab Institutu byl takový postup mimořádně nevýhodný.

„Pokud by zakázka byla rozdělena na části po jednotlivých značkách lodí, usnadnila by se tím účast přímo distributorům,“ řekl Skuhrovec. „Takto zakázku dodával prostředník s potenciálně vyšší cenou, čímž mohl být porušen princip 3E (hospodárnost, účelnost a efektivnost při využívání veřejných peněz, pozn. red.),“ upozornil Skuhrovec.

Lodě dodával sekretář svazu

Proč svaz hledal někoho, kdo dodá všechny lodě a nerozdělil zakázku tak, aby se zájemci mohli ucházet o dodání jednotlivých lodí? Vedení svazu podle svého vyjádření nechtělo riskovat, že by se pro některou z lodí dodavatel nenašel, kvůli čemuž by prý svaz mohl přijít o část nebo celou dotaci.

Jak se ale ukázalo, nic takového nehrozilo. Dodavatelé zájem měli a zajistila je dceřiná firma svazu Sportcentrum Račice. Přihlásila se do výběrového řízení, lodě nakoupila od předem vybraných subdodavatelů a pak je přeprodala svazu.

Bylo to ale dráž, než za kolik je dodavatelé prodali Sportcentru. A svaz to přiznal. Rozdíl v ceně byl podle vyjádření svazu „na pokrytí nákladů Sportcentra při výběrovém řízení, samotném dodání a financování, a to v řádu jednotek procent“.

Koho si Sportcentrum Račice vybralo jako subdodavatele, bylo na něm. A tak se stalo, že jednou z vybraných firem se stala firma JVL Prosport. Jejím většinovým vlastníkem je Josef Johánek, jenž je přitom členem představenstva Sportcentra Račice, které jeho firmu vybralo, a také generálním sekretářem Českého veslařského svazu, který zakázku Sportcentru Račice zadal. O střet zájmů podle Johánka nešlo.

„Rozhodně tam nemůže být konflikt, protože to byla veřejná soutěž. Tam se mohl přihlásit kdokoli,“ prohlásil. „Já jsem dodavatele ve Sportcentru Račice nevybíral. Já jsem jen předložil seznam zakázek, to schválilo předsednictvo svazu a ve Sportcentru jsem do toho nezasahoval,“ tvrdil.

Řízení vede i antimonopolní úřad

Kromě Národní sportovní agentury kontroloval zakázky veslařského svazu i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). A právě kvůli způsobu, jakým byly zakázky zadány, úřad zahájil se svazem správní řízení.

„Řízení se týká diskriminačně nastavených zadávacích podmínek, konkrétně kumulace více typů výrobků různých výrobců do jedné veřejné zakázky,“ řekl mluvčí úřadu Martin Švanda a upozornil na to, že každý zadavatel veřejné zakázky má povinnost učinit soutěž co nejširší, aby se mohlo přihlásit co nejvíc zájemců.

Úřad zatím nerozhodl, výsledkem ale může být finanční postih. „Pokud by byl ve správním řízení prokázán přestupek zadavatele, pak mu hrozí pokuta až do výše 10 procent z ceny zakázky,“ přiblížil Švanda. A deset procent je v součtu všech tří zakázek 1,8 milionu korun.

Kauza dezinfikování stadionů: policie chce obžalovat FK Příbram, šest lidí a tři firmy kvůli podvodu Číst článek

Vedení svazu odmítlo závěry kontroly NSA i správní řízení ÚOHS komentovat. Dušan Macháček, který vedl svaz v letech 2019 a 2020, odpověděl, že o „záležitosti nemá žádné informace“.

‚Nebudeme nic říkat‘

Současný předseda Českého veslařského svazu Michal Kurfirst i místopředseda pro ekonomiku Petr Hlídek odkázali na mluvčího Davida Kyncla, který ale nakonec napsal, že svaz se k tomu vyjadřovat nebude. „Předsednictvo se rozhodlo, že k tomu nebudeme vůbec nic říkat,“ uvedl s tím, že pořád běží správní řízení antimonopolního úřadu, a proto vedení svazu nepovažuje celou kontrolu hospodaření za uzavřenou.

„Až do úplného ukončení řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nechceme jakkoliv předjímat výsledky přezkoumání postupu našeho svazu při zadávání předmětných veřejných zakázek,“ sdělil Kyncl.

Podle informací Radiožurnálu se případem navíc zabývá i finanční úřad. Lukáš Heřtus z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství sice odkázal na povinnost mlčenlivosti, pak ale v obecné rovině dodal: „Obecně lze doplnit, že do náplně orgánů Finanční správy spadají daňová řízení a kontroly, které jsou vedeny v souvislosti s případným stanovením odvodu za porušení rozpočtové kázně. Porušit rozpočtovou kázeň mohou příjemci dotací například tím, že nepostupují v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.“