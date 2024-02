Svíčky pro Ukrajinu vytopí i malou místnost. Kosmický inženýr Lukačevič pomáhá lidem ve válce

Obecně je známý jako kosmický inženýr, teď je ale také koordinátorem výroby svíček pro Ukrajinu. Jan Lukačevič na ní spolupracuje se skauty. „Vyrábíme takzvané zákopové svíčky. Důležitý je i proces výroby, který jsme pojali jako integrační aktivitu, už máme čtyřicet míst,“ přibližuje Lukačevič projekt Světlo a teplo pro Ukrajinu v pořadu Host Radiožurnálu. Host Radiožurnálu Praha 0:09 22. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Rád pozoruji misi americké kosmické sondy Juno, která cestuje kolem Jupiteru a jeho měsíců," říká inženýr | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Vím, co dělá strojní inženýr, ale co dělá kosmický inženýr?

Představte si strojního inženýra, který navrhuje konstrukce pro kosmické mise. Pomáhá s experimenty vědeckého charakteru, například jak celé zařízení zabalit nebo umístit do ochranného pouzdra, opatřit funkčními mechanismy a podobně.

Astronomové objevili kvasar, který je nejjasnějším tělesem ve vesmíru. Dlouho se schovával. Jak to, že jej objevili až nyní?

Vesmír je tak velký, že hodně záleží, kam se díváte. Také nás limituje technologie – pokud se nepozoruje z oběžné dráhy nebo sond, je o poznání těžší úkazy vidět. Některé jevy mají omezenou životnost, například když dochází k výbuchu supernovy, tak záleží, jestli máme to štěstí, že se to děje v době, když něco pozorujeme.

Objev kvasaru je úžasný, protože ve vesmíru nelze vidět nic jasnějšího. Takovéto objevy jsou to, co nám nejvíc pomáhá se usadit, zklidnit, získat trošku pokory, protože ten rozměr je nepředstavitelný.

Co z objevů ve vesmíru vás fascinuje?

Obecně jsem fascinovaný bližšími věcmi, v rámci naší sluneční soustavy, protože jsou představitelnější. Člověk, který se o to zajímá, si může snáze najít informace. Rád pozoruji misi americké kosmické sondy Juno, která cestuje kolem Jupiteru a jeho měsíců.

V nedávné době putovala kolem měsíce Io, kde zrovna probíhá vulkanická činnost. Pozorovat vulkanickou činnost mimo naši Zemi je něco fascinujícího.

Voda na Zemi

Jakým je voda tématem pro současný svět?

Na téma vody se dá pohlížet z různých aspektů – třeba z pohledu klimatické změny a vizí s ní spojenými, kdy nás čeká nedostatek vody. Co se v obecné rovině dá říct je, že nevíme s jistotou, co přijde, a to je to největší riziko. Změny, které se dějí, s sebou přinášejí větší a větší výkyvy, a pravděpodobnosti a jistoty se snižují.

To je výzva sama o sobě, my jsme historicky zvyklí fungovat ve stabilním prostředí, kde se toho moc neděje. Svět je teď vyladěný jako švýcarské hodinky, stačí, aby se jedna loď zarazila v Suezském průplavu, a vygeneruje to obří ztráty, náš systém na to neumí reagovat.

Když se vrátíme k vodě, je pravděpodobné, že svět bude sestávat z oblastí, kde budou požáry a sucho a nebude možné mít zemědělskou výrobu a další regiony budou postihovány povodněmi, až se stanou neobyvatelnými.

Proč jsou lidé, kteří nechtějí přijmout klimatickou změnu?

Lidé vlastně moc nechtějí pravdu, chtějí smysl. Pravda je někdy těžko uchopitelná, směřuje k nejistotě, poukazuje na nutné změny a lidé si raději najdou něco, co jim dává smysl a nevyžaduje změnu a přeuspořádání společnosti a světa okolo nich.

Zákopové svíčky

Stojíte za projektem Svíčky pro Ukrajinu, v čem spočívá?

S koordinačním týmem a ve spolupráci se Skautem už druhým rokem vedeme dílnu Světlo a teplo pro Ukrajinu. Vyrábíme zákopové svíčky, což jsou svíčky v plechovce, které jsou užitečné pro civilisty a vojáky.

Pokud například dojde vlivem útoků k výpadku tepla a elektřiny, mohou tyto svíčky použít k osvětlení a zahřátí. Svíčky vyrábíme z odpadu, konzerv od zeleniny a zbytkového vosku ze svíček a parafínu. Speciálním postupem jsme schopni vytvořit svíčku, která vytopí malou místnost a dá se na ní i uvařit.

Kde berete materiál?

Je to velká spotřeba materiálu, divil byste se, že spousta lidí má zásoby svíček. Jistě vás napadne, že by bylo možné použít hřbitovní svíce, ale ty nejsou moc kvalitní. S voskem a parafínem ze hřbitovních svící se špatně pracuje. Když potřebujeme kvalitnější materiál, tak jej zakoupíme, máme totiž sbírku, kam nám lidé mohou přispět.

Také máme dílnu, kde svíčky vyrábíme. Naším cílem bylo vytvořit nízkoprahovou činnost, do které se mohou zapojit děti, senioři a kdokoliv, kdo má chuť pomoct. V Praze v Holešovicích máme vynikající prostor od Prahy 7. Jedná se o halu o ploše 600 metrů, kam se vejde až sto lidí.

Tady mohou vyrábět, povídat si a sdílet zkušenosti. Je to dobrá integrační aktivita, protože nám chodí pomáhat jak Ukrajinci a Ukrajinky, tak čeští dobrovolníci. Činnost, při které něco vyrábíte, je zároveň skvělá k vyčištění hlavy.

Kromě Prahy máme dalších čtyřicet míst, kde se dá vyrábět. Ta jsou spolu s dalšími možnostmi pomoci uvedena na interaktivní mapě na webu Skautu.

Jak dostal Lukačevič nápad na projekt Energii lékařům? A co zažil při záchranné misi na zkoumání ledovců v Ugandě? Poslechněte si celý rozhovor v audiu v úvodu článku.