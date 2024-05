‚Věštecká diagnóza‘ byla oprávněná. Stehlíková se nemusí omlouvat za výroky o zdraví Zemana

Lékařka Džamila Stehlíková se nemusí omlouvat za výroky o zdraví prezidenta Miloše Zemana v době jeho hospitalizace. Obvodní soud pro Prahu 3 v úterý Zemanovu žalobu zamítl. Po Stehlíkové kromě omluvy v civilní žalobě požadoval i milion korun na Fond ohrožených dětí, ani v tom mu soud nevyhověl. Zeman naopak musí zaplatit náklady na soudní řízení. Zemanův advokát Jaromír Císař novinářům řekl, že rozhodnutí je obrovským zklamáním, podá odvolání. Aktualizováno Praha 13:06 28. 5. 2024 (Aktualizováno: 13:18 28. 5. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Džamila Stehlíková se nemusí omlouvat za výroky o zdraví Miloše Zemana (archivní foto) | Foto: Dan Materna/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Bývalá ministryně pro lidská práva v říjnu 2021 v souvislosti se Zemanovou hospitalizací mimo jiné uvedla, že abstinování prezidenta v nemocnici vedlo k náběhu na delirium tremens. Zmínila také těžce poškozený mozek nebo metabolický rozvrat kvůli alkoholické jaterní cirhóze.

Soudkyně Dáša Vítková v odůvodnění rozhodnutí uvedla, že Stehlíková prokázala pravdivost svých hodnotících soudů. Lékařka měla podle ní jako odborník dostatek veřejně dostupných informačních zdrojů, podkladů a indicií pro ohodnocení tehdejšího skutečného Zemanova stavu.

Hádky doma, snížená autorita a výhrůžky. Jak Mynář odůvodňoval trestní oznámení na Stehlíkovou Číst článek

„Právo na ochranu osobnosti se týká i politiků a veřejných činitelů, měřítka jsou však mnohem měkčí ve prospěch původců výroků,“ řekla Vítková. Veřejně známá osoba podle ní musí počítat s tím, že je pod drobnohledem veřejnosti. Soudkyně v úterý připomněla také to, jak Zeman sám vystupoval směrem k veřejnosti a médiím, jeho urážlivé projevy a vulgarismy.

„Pro nás je ten rozsudek velikým zklamáním a rozhodně se odvoláme,“ řekl novinářům Císař. Je přesvědčen, že rozsudek u odvolacího soudu po právní stránce nemůže obstát.

„Kdyby rozsudek obstál u odvolacího soudu, tak je to ohromný negativně precedenční zásah do ochrany a důstojnosti každého člověka,“ dodal. Znamenalo by to podle něj, že se svévolné stanovování diagnózy bez faktických podkladů může používat jako prostředek politického boje.

„Myslím, že je to vítězství nejen pro mě, ale pro celou Českou republiku,“ řekla po rozhodnutí novinářům Stehlíková. Od úterka podle ní platí, že v ČR ani prezident ani další vysocí úřední činitelé nemají právo lhát o svém zdravotním stavu a zájem občanů je víc než domnělá osobní práva ústavního činitele, který si nárokuje nedotknutelnost.

‚Vědomé lži‘

Zeman v úterý k soudu nepřišel, před rozhodnutím soudkyně právní zástupci obou stran přečetli závěrečné návrhy.

Podle Zemanova advokáta Jaromíra Císaře Stehlíková jako lékařka a odbornice musela vědět, že pro stanovení diagnóz nemá žádné podklady. „Hrubě zasáhla do jeho (Zemanových) osobnostních práv se zjevným záměrem zpochybnit jeho schopnost vykonávat prezidentský úřad,“ uvedl. „Šlo o vědomé lži se zjevným politickým záměrem,“ doplnil.

A protože mám zítra ten soud se Zemanem, jdu se na to vyspat. Obvodní soud pro Prahu 3 by měl vyhlásit rozsudek (Jagellonská 5 od 9:30).

Ing. Miloš Zeman chce po mně omluvu a milion korun za to, že jsem jakožto psychiatr hodnotila jeho duševní zdraví před sněmovními volbami 2021. pic.twitter.com/ffgh1w0kR8 — Džamila Stehlíková (@DzamilaStehlik) May 27, 2024

Výroky Stehlíkové byly podle jejího advokáta Artura Ostrého výroky expertky na danou oblast, její tvrzení se zakládala na velkém množství dat. Veřejnost byla podle něj klamána o skutečném stavu nejvyššího ústavního činitele v době parlamentních voleb, upozorňování na skutečný stav Zemana z odborných pozic bylo podle něj ve veřejném zájmu.

Ostrý se zároveň ohradil proti tomu, že by výroky Stehlíkové byly součástí politického boje, jelikož nikam nekandidovala. „Těžko mohla mířit na vlastní politické cíle,“ uvedl.

Hrad požaduje vysvětlení po advokátu Nespalovi kvůli Mynářovu sporu s psychiatričkou Stehlíkovou Číst článek

Žalobou se soud začal zabývat v září 2022. Stehlíková tehdy uvedla, že za jejími výroky stál dobrý úmysl - záchrana prezidentova života. Tehdejší Zemanův advokát Marek Nespala vyjádření lékařky označil za „věšteckou diagnostiku“ a „vysokou školu dezinformací“.

Prezident byl na podzim 2021 hospitalizován dvakrát. Lékaři nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s jeho chronickým onemocněním. Člen prezidentova lékařského konzilia chirurg Pavel Pafko poté naznačil, že jde právě o cirhózu jater. Zeman opakovaně mluvil o tom, že trpí nechutenstvím.

O okolnostech Zemanovy hospitalizace vyšla letos v dubnu kniha Spiknutí. Autoři Luboš Procházka a Radim Panenka v knize s podtitulem „Pravda o pokusu odstranit prezidenta ČR“ popisují tehdejší události, které měly podle nich za cíl zbavit Zemana pravomocí hlavy státu.