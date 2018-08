Nejen vojáci. Vláda chce, aby status veterána získali po 25 letech služby i policisté či hasiči

Policisté, hasiči, celníci nebo například pracovníci rozvědky. Ti všichni by v budoucnu měli - po 25 letech ve službě - dosáhnout na status veteránů bezpečnostních sborů. Počítá s tím věcný záměr zákona, který je teď v připomínkovém řízení. Úprava má zvýšit prestiž pracovníků bezpečnostních sborů a zajistit jim některé benefity. Praha 17:17 27. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Češi od roku 2011 slaví Den válečných veteránů podobně jako v řadě dalších zemí. Na zvláštní postavení se statusem veterána by měli nově také dosáhnout dlouholetí příslušníci bezpečnostních sborů.

Příspěvek Zdeňky Trachtové o veteránech bezpečnostních složek

Podle mluvčího ministerstva vnitra Ondřeje Krátošky není návrh na webu Úřadu vlády definitivní. „Ministerstvo vnitra bude nyní vypořádávat připomínky uplatněné jak jinými resorty, tak zájmovými a odbornými organizacemi,“ řekl Radiožurnálu.

Podle aktuální podoby věcného návrhu zákona by za veterána bezpečnostního sboru byl považován jeho příslušník, který sloužil nejméně 25 let, pobírá výsluhový příspěvek nebo starobní či invalidní důchod a je bezúhonný.

Návrh vítá vedení Policejního prezidia. Podle jeho mluvčí Evy Kropáčové by tak vnitro projevilo uznání bezproblémově sloužícím policistům i po jejich odchodu do civilu.

Pozitivně návrh hodnotí i mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová. „Příspěvek k lepší péči o bývalé příslušníky našeho sboru, například možnosti využívání stravování v našich provozovnách, rekreace v rámci našich zařízení a tak dále.“

Návrh předpokládá, že by na ministerstvu vnitra vzniklo samostatné oddělení péče o veterány bezpečnostních sborů.

Kučerová dodává, že by práce příslušníků Vězeňské služby díky úpravě získala větší prestiž. „Bývalí příslušníci by měli možnost nosit uniformu i po jejich aktivní službě ve sboru, čímž by poukazovali na to, že většinu svého produktivního život věnovali službě v bezpečnostním sboru a přispěli tak k ochraně naší společnosti.“

Do 25 let služby nutných pro získání statusu veterána by se nezapočítávala příslušnost ke Sboru národní bezpečnosti, rozvědce, Státní bezpečnosti a armády před listopadem 1989.