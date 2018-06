Veteránům se lépe hledá práce. ‚Může za to nízká nezaměstnanost, zásluha státu je minimální,‘ říká Sornas

Jsou zvyklí plnit úkoly, mají disciplínu a stále jsou v nejlepších letech. Přesto donedávna mívali veteráni problémy najít po odchodu z armády práci. Podle Sdružení válečných veteránů se ale díky nízké nezaměstnanosti situace výrazně zlepšila. A počet nezaměstnaných z jejich řad pomohl snížit i projekt, který v roce 2015 spustilo ministerstvo obrany. Ve státních podnicích našlo od té doby práci skoro 70 novodobých válečných veteránů. Praha 11:30 9. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Voják oblékající si maskovací oděv hejkal před lehkým obrněným vozidlem Dingo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Největší problém je asi v tom, že se podívají na datum narození a pak že je to voják. Byl jsem doma rok a půl. Mezitím jsem si vyzkoušel dvě práce - na čerpací stanici a vedoucí v autoservisu. Nesedělo mi ale, že tam nebyl žádný režim," popsal Radiožurnálu dřívější nesnáze při shánění civilního zaměstnání dvaapadesátiletý Miroslav, který sloužil v armádě bezmála 30 let a účastnil se i několika zahraničních misí. Vhodnou práci nakonec našel u Vojenských lesů a statků ve strážní službě.

Právě na kapacity vojenských lesů spoléhal projekt ministerstva obrany na pomoc veteránům, kteří hledají práci.

Právě na kapacity vojenských lesů spoléhal projekt ministerstva obrany na pomoc veteránům, kteří hledají práci.

Z celkového počtu 66 takto zaměstnaných jich podnik přijal zhruba polovinu.

„Pro bývalé aktivní vojáky a válečné veterány mají Vojenské lesy a statky ČR k dispozici pracovní místa v rámci strážní služby. Jejich zaměstnanci zajišťují mimo jiné ostrahu vojenských objektů, uvolněných nemovitostí a areálů," říká mluvčí ministerstva obrany Jana Zechmeistrová.

Další podle ní našli práci v technickém a výzkumné ústavu a na tři desítky veteránů pak přijaly opravárenské podniky. „Vojenský opravárenský podnik například připravil projekt rekvalifikace na servisní techniky pro opravy pozemní vojenské techniky. Podobnou aktivitu, zaměřenou na opravy letecké vojenské techniky, nabízí i LOM Praha,“ dodala Zechmeistrová.

Studium nebo rekvalifikace

S nabídkou zaměstnání pro veterány pak loni přišla i pražská záchranná služba. Podle mluvčí Jany Poštové se podařilo zaměstnat už dva vysloužilce. „Jeden je na pozici technicko-hospodářských pracovníků a druhý v pozici řidič vozidla zdravotnické záchranné služby. Jejich adaptace jakož i zařazení a pracovní výkony jsou velmi dobré, jsme s nimi velmi spokojeni a není vyloučeno, že další rekvalifikační kurz poběží,“ popsala Poštová.

Podle místopředsedy Sdružení válečných veteránů Ladislava Sornase se situace se zaměstnáváním bývalých vojáků oproti minulým letům výrazně zlepšila především proto, že je nízká nezaměstnanost a firmy nabízejí více pracovních míst.

Zásluha ministerstva obrany na zlepšení je podle Sornase minimální a stát by měl dělat pro bývalé vojáky daleko víc. „Po dobu vojenské služby vytvořit vojákovi podmínky vystudovat, udělat si nějakou rekvalifikaci na žádané obory. A když už určitě víme, že ten voják odchází do civilu, tak mu sehnat místo. Těch vojáků propouštíme možná stovky ročně. To přece nemůže být velký problém,“ myslí si Sornas.

Celkový počet novodobých veteránů odhaduje armáda na bezmála 14 tisíc. Loni do civilu odešlo 820 profesionálních vojáků.