Veterináři na Českolipsku zmenšili ochranná pásma kvůli africkému moru prasat. Rok se tam neobjevil

Celkem už opatření neplatí ve zhruba devadesáti katastrálních územích na Českolipsku o rozloze přibližně 750 kilometrů čtverečních. Jde o kruh okolo posledního nálezu nakaženého divočáka, což bylo v Ralsku, v místní části Hradčany. To bylo na začátku května roku 2023 a od té doby se v oblasti žádný nakažený kus neobjevil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Aktuální stav nákazy africkým morem prasat v Libereckém kraji zjišťoval redaktor Jiří Jelínek

Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Vorlíčka se pásmo II úplně zrušilo a výrazně se zmenšilo také takzvané nárazníkové pásmo.

Nákaza africkým morem prasat ale nezmizela. V některých částech Liberecka naopak případu přibývá. Poslední potvrzený případ je z 9. května 2024 v obci Václavice u Hrádku nad Nisou. Od počátku roku 2024 veterináři zatím evidují osm případů u ulovených prasat divokých a čtyři případy u nalezených uhynulých kusů.

Nákaza se do Česka dostala v roce 2022, od té doby je potvrzených celkem 69 případů. Každý ulovený i nalezený divočák se v zasažené oblasti musí zkontrolovat. To je jedno z hlavních pravidel zostřených opatření. Myslivci musí v honitbách dále mít speciální sběrná místa a přesuny hospodářských zvířat jsou možné pouze s povolením.

Člověku nákaza africkým morem prasat nebezpečná není, doposud se to neprokázalo. U prasat jsou její následky tvrdé. Neexistuje léčba a úmrtnost jedinců je prakticky stoprocentní. Lidé nebo třeba psi a ostatní zvířata mohou nákazu přenášet. Největší obava panuje ze zavlečení do domácích chovů nebo dokonce průmyslových vepřínů. I v případě jediného nakaženého kusu by se totiž musela utratit všechna prasata.