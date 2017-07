Veterináři povolili odstřel divočáků na Zlínsku, myslivci chtějí omezit Barum Rallye

Podle informací Radiožurnálu zastřelené divočáky nesmí lovci použít k vlastním ani komerčním účelům, ale musí je zlikvidovat v kafilérii. S mrtvými zvířaty pak musí manipulovat v gumových rukavicích a snadno čistitelné obuvi.

Před lovem ještě musí myslivci projít speciálním školením, jak mají místo odlovu a ochranné pomůcky dezinfikovat. Za ulovené kusy bude ministerstvo zemědělství vyplácet odškodné. Zatím laboratorní testy prokázaly nákazu africkým morem prasat u 59 uhynulých divočáků.

Myslivci vyzvou organizátory Barum Czech Rallye 2017, aby závod na konci srpna omezili nebo přesunuli na katastry, které nejsou dotčené africkým morem prasat. Za Českomoravskou mysliveckou jednotu to v pátek ČTK řekl Miloš Ježek. Důvodem je obava ze šíření afrického moru prasat.

Na rallye do Zlína a jeho okolí každoročně přijede zhruba 200 000 lidí. „Rallye je skutečně velký problém. Měla by se pořádat v okolí samotného ohniska a na území postižených katastrů," řekl Ježek.

Myslivci pokládají pořádání automobilové soutěže za velice rizikové, protože by tak šla proti všem opatřením, která se snaží v posledním měsíci veterináři udělat, aby se nemoc nešířila. „Chceme to začít řešit na nejvyšších úrovních," dodal Ježek. Minimálně by se o tom podle něj mělo jednat na krajské úrovni.