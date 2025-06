Veterináři testují med z Hustopečí. Chtějí vyvrátit obavy z přítomnosti benzenu

Včelaři z Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku vytáčí svůj první letošní med. Tentokrát ale nemíří přímo k zákazníkům a na farmářské trhy, ale do skladu. Prodávat ho budou totiž až poté co jeho zdravotní nezávadnost potvrdí Státní veterinární správa. Ta včelařům nabídla bezplatné testování jejich první jarní snůšky. Vyvrátit tak chce obavy z přítomnosti benzenu v medu po únorové ekologické havárii u Hustopečí. Hustopeče nad Bečvou 8:39 11. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel David, předseda Českého svazu včelařů v Hustopečích, nechává testovat svůj med | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

Pavel David je předseda Českého svazu včelařů v Hustopečích. Svá včelstva má rozmístěná jen necelý kilometr od ohniska havárie vlaku s benzenem. Desítky kilogramů první jarní snůšky medu má proto zatím uložené v hliníkových konvích ve svém skladu.

„Dokud nebudou výsledky, tak se do prodejní sítě nic uvolňovat nebude. A nebude se s tím žádným způsobem ani manipulovat,“ ujišťuje ve vysílání Radiožurnálu.

Veterinární inspektorka Jana Pavlíková si přijela do Hustopečí pro vzorky. David jí předává svůj med. Část se otestuje na benzen a část na antibiotika. „Až přijdou výsledky, tak vám pošlu protokol,“ nastiňuje včelaři další postup. „Výsledky mohou být tak do měsíce,“ dodává.

Čekání na výsledky Pavlu Davidovi nevadí. Doprodává totiž zbytky loňského medu a také ten z jiných stanovišť. O kvalitu toho právě vytočeného se nebojí.

„Nic tam není, ale pokud to nemáme černé na bílém, potvrzeno na papíře laboratoří, tak si můžeme tvrdit, co chceme. A zákazník slyší jenom na to, když to má potvrzené, že to tak skutečně je,“ míní.

Státní veterinární správa v minulosti testovala vzorky například ryb, krávy, prasete nebo vajec. Všechny byly na benzen negativní.

„Jako velmi reprezentativní vzorek lze považovat odběr a vyšetření u sražené srnky, která spásala byliny a traviny v postižené oblasti. Výsledek vyšetření byl negativní,“ připomíná mluvčí správy Petr Vorlíček.

I tak bude dlouhodobý monitoring v oblasti pokračovat.

Část medu se otestuje na benzen a část na antibiotika | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas