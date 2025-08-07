Veterináři ukončují preventivní testování mléka kvůli slintavce a kulhavce. Všechny vzorky byly negativní

Veterináři ukončují preventivní testování mléka a zvěře kvůli slintavce a kulhavce, nákazová situace podle nich zůstává příznivá. Všechny vzorky, které inspektoři během monitoringu odebrali, byly negativní. Informovala o tom ve čtvrtek Státní veterinární správa. Poslední ohnisko nákazy bylo na Slovensku potvrzené 4. dubna, v Maďarsku 17. dubna.

Krávy (ilustrační foto)

Krávy (ilustrační foto) | Foto: Radko Voleman/Česká ilustrační fotografie | Zdroj: Profimedia

„Nákazová situace ve vztahu ke slintavce a kulhavce je nadále příznivá, proto dochází k ukončení testování mléka a rovněž monitoringu volně žijící zvěře na slintavku a kulhavku,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Inspektoři během monitoringu vyšetřili 3068 vzorků mléka na přítomnost viru slintavky, od volně žijící zvěře odebrali a vyšetřili 237 vzorků.

Vyšetřování mléka začalo koncem března, jednalo se o preventivní akci, která měla případně odhalit nákazu v ČR co nejdříve. Vzorky odebírali veterináři ve spolupráci s mlékárnami ze 78 farem z krajů sousedících se Slovenskem, tedy z Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Monitoring volně žijící zvěře veterináři zahájili v příhraničních regionech se Slovenskem koncem dubna, vyšetřovali divoká prasata, jeleny a daňky.

Veterinární správa opatření zavedená kvůli zamezení zavlečení slintavky na území České republiky uvolňovala postupně. Zákaz dovozu zvířat náchylných k nákaze a dalších komodit z Maďarska a Slovenska skončil k 18. květnu, od 23. května pak skončily kontroly přepravců prováděné ve spolupráci s policií na hranicích se Slovenskem.

Náklady na mimořádná opatření zavedená kvůli slintavce vyšly Česko na 74 milionů korun, uvedl už dříve ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), který kandiduje do sněmovních voleb za koalici Spolu.

Slintavka a kulhavka je velmi závažné nakažlivé virové onemocnění sudokopytníků, včetně skotu, prasat, ovcí či koz. Nevyhýbá se ani volně žijícím zvířatům. Přenáší se kontaktem s nemocnými zvířaty, vzduchem i na povrchu člověka, nástrojů či dopravních prostředků.

V Česku byla nákaza naposledy zjištěna v roce 1975. Riziko přenosu na člověka je velmi nízké až zanedbatelné. Ohniska slintavky a kulhavky se letos nejprve objevila v Německu, poté v Maďarsku a na Slovensku.

Česku se podařilo proti slintavce odolat a nákaza se na území Česka nedostala, i přes názory některých odborníků, kteří v době šíření tvrdili, že pravděpodobnost zavlečení je vysoká.

V polovině července nicméně veterináři upozornili před dalšími nákazami hospodářských zvířat, které se šíří v evropských chovech skotu, ovcí či koz a mohou způsobovat ztráty produkce nebo problémy s reprodukcí. Jedná se například o nodulární dermatitidu skotu, neštovice ovcí a koz či o mor malých přežvýkavců.

Státní veterinární správa proto vyzvala k obezřetnosti při obchodování se zvířaty a doporučila chovatelům provádět důslednou dezinfekci vozidel a pracovních pomůcek. Zároveň by měli dodržovat pravidla osobní hygieny a u nově zakoupených zvířat provést karanténu.

