‚Fena umírala bez pomoci.‘ V Karlovarském kraji chybí veterinární pohotovost, má se to změnit

Pokud potřebují karlovarští majitelé ošetřit své domácí zvíře třeba v nočních hodinách, čeká je cesta do Plzně, nebo do Prahy. Ne každé zvíře ale takovou cestu zvládne, a tak se stává, že miláček rodiny umírá pánovi v náručí.

„Stalo se nám, že jsme nutně potřebovali se štěňátky do kyslíkové komory. Do Plzně, než jsem dojel, obě štěňata nevydržela. Zemřela nám,“ popisuje svou špatnou zkušenost s nedostatečnou veterinární péčí v Karlovarském kraji Václav Halíř, majitel chovatelské stanice australských ovčáků v Aši.

„Sem tam pomůžou místní. Snažíme se to řešit, ale ne každý je ochotný. Třeba tady v Aši nám doktor neotevřel, přestože jsme věděli, že je doma„

„Kamarádka má pomeriana. Zvíře vážilo kilo, dostalo průjem, zánět střev. Byl to víkend. Musela jet do Plzně. Nikdo nebyl ochotný se tím tady zabývat. Jenže fenka měla kilo, takže měla na mále,“ dodává chovatel Halíř.

‚Kraj začal vyjednávat‘

Karlovarský kraj to chce změnit, potvrzuje Jitka Čmoková z tiskového odboru:

„Kraj se rozhodl jednat o zřízení nepřetržitého provozu veterinární ambulance. Zejména z toho důvodu, že v minulosti docházelo k případům, kdy kvůli neposkytnutí včasné péče zvířata zahynula při cestě za péčí do jiného kraje. Majitelé měli s tímto velký problém. Na základě těchto stížností a připomínek začal kraj vyjednávat.“

Projekt veterinární pohotovosti bude koncipován jako vzorový a mohl by se pak využít i v dalších regionech, kde služba chybí.

V tuto chvíli existují tři varianty, jak by mohla nepřetržitá veterinární ambulance fungovat. Jednou z nich je, že by její provoz financoval právě kraj. Jak bude pohotovost fungovat a kdy vznikne, zatím není jisté.

Mezi majiteli domácích zvířat ale panují obavy, zda bude péče dostatečně kvalitní. „Můžou sice vybudovat vybavenou ordinaci, ovšem podstatné je, kdo tam bude ordinovat a ještě nonstop. Vybavených ordinací je tu dost i teď,“ upozorňuje chovatelka Jana Korvasová.

Zkušenosti chovatelů

Zkušenosti s chybějící veterinární pohotovostí popsali na výzvu karlovarského rozhlasu i další majitelé psů na facebooku. Ozvalo se jich několik desítek.

„Naše fena celou noc umírala bez ulehčení trápení, protože žádný veterinář neměl zájem něco udělat mimo svou pracovní dobu,“ napsala Barbora Paďourková z Karlovarska.

„Jeden pes mi vykrvácel v autě, s dalším jsem z Chebu jela v akutním stavu (naštěstí včas) na pohotovost do Prahy, vzhledem k infekčnímu stavu už to vypadalo, že pojedeme do Brna,“ uvedla Dita Jiráková.

„Minulý rok na Štědrý den našeho psa pokousal jiný pes. Rozkousl mu kus rtu a tváře. Bohužel sehnat na Štědrý den veterináře byl nadlidský úkol. Náš veterinář nezvedal telefony, tak jsme obvolali ordinace v Plzni a v Praze. Známou mezitím napadlo zavolat do ordinace ve Dvorech, která má rozšířenou otevírací dobu. Dopadlo to dobře,“ sdílela svou zkušenost Dominika Fáberová a dodala:

„Veterinář ve Dvorech nám řekl, že kdyby se to stalo o hodinu později, tak už nás nevezme, protože měli otevřeno jen do 18 hodin.“

Podobné zkušenosti má i Petr Prokeš ze záchranné a odchytové stanice v Karlových Varech:

„Akci kraje velice vítáme. Je to každodenní záležitost, kdy nás kontaktují majitelé svých domácích mazlíčků, že mají ten či onen problém, který často končí fatálně z důvodu nedostupnosti veterinární péče. Řešíme to každou chvilku. Jsou to sražená zvířata na silnicích, která péči potřebují velice rychle.“