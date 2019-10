Útulky se bojí zániku. ‚Porušují zákon, to není problém mého návrhu,‘ říká poslankyně ANO

Zvířata na ulici a útulky v ohrožení. Tak reagovala řada organizací pečujících o zvířata na návrh Moniky Červíčkové z ANO, který mají nyní na stole zákonodárci. Obavy vyvolala věta, že by měly být zakázané útulky, které nespolupracují s obcemi. Podle poslankyně jde o zhruba 50 let starou povinnost. „Nevidím důvod, proč bych měla zkoumat, proč někdo porušuje zákon,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Návrh se ale nelíbí ani některým úřadům. Rozhovor Praha 6:00 14. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslankyně Monika Červíčková z ANO | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Provoz útulku pro zvířata bez spolupráce s obcí při zabezpečení péče o toulavá a opuštěná zvířata se zakazuje.“ Právě tato věta vyvolala obavy u řady provozovatelů útulků, kteří se dnes starají o zvířata, aniž by jim obec jakkoliv pomáhala.

„Existují obce, které nemají zájem pečovat především o kočky, ale některé ani o psy. Zvířata nalezená na hranicích obce nemají zastání ani v jedné obci. Některé obce nemají finance na stoprocentní pokrytí péče o zvířata nalezená v jejich katastru,“ vyjmenovala na internetu některé připomínky třeba organizace Pet Heroes.

„Je to strašný nesmysl, dopadlo by to tak, že bychom po dvanácti letech museli náš útulek zavřít. Dvanáct let se totiž snažíme domluvit spolupráci s obcí Bučovice, což oni striktně odmítají,“ řekl pro změnu deníku Právo Marek Blaško, provozovatel útulku Tibet v Bučovicích.

Výhrady k návrhu mělo i ministerstvo zemědělství, a to ačkoliv k němu nakonec dalo neutrální stanovisko. Vadilo mu, že návrh nebyl projednán s útulky a že není zřejmé, jak by se po zániku některých útulků se zvířaty naložilo.

Obdobné obavy měla i Státní veterinární správa, s níž Červíčková svůj návrh před jeho vznikem vůbec nekonzultovala. Podle svých slov se o něm ale radila třeba s Ligou na ochranu zvířat.

Sama přitom nezjišťovala, na kolik útulků by mohl její návrh negativně dopadnout nebo proč je povinnost spolupracovat s obcemi v zákoně už více než půl století. „Tu spolupráci tam nezavádím já, tu tam zavedli již přede mnou. Takže dotaz, proč je důležitá, je někam úplně jinam,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Článek pokračuje rozhovorem s poslankyní ANO Monikou Červíčkovu:

Co je účelem vašeho pozměňovacího návrhu? Proč jste se ho rozhodla předložit?

Ten pozměňovací návrh má dvě oblasti. Jeden změnový bod se týká čipování psů, tam se zavádí lhůta, do kdy je povinnost čipovat psa. Další body už nejsou změnové, ale pouze upřesňující. Upřesňují stávající stav, který je už teď platný v právním řádu.

„Návrh mění dosavadní koncepci fungování útulků pro zvířata, aniž by byl předem projednán s dotčenými subjekty a aniž by zohlednil možné dopady na tyto subjekty.“ připomínky Státní veterinární správy

Tím máte na mysli ten bod, který se týká spolupráce útulků s obcemi?

Přesně tak. Dnes už to máte dané v občanském zákoníku. Kodifikuje, že útulek – ten je definován tím, že se stará o opuštěná a zatoulaná zvířata – má povinnost spolupracovat s obcí.

Do veterinárního zákona chcete tedy přidat větu, že útulky, které nespolupracují s obcemi, se zakazují. Proč je podle vás potřeba to znovu zmínit, když to už jednou v zákoně je? Chcete to zpřesnit?

Už teď je definice útulku dána tím, že je to organizace, která se stará o opuštěná a toulavá zvířata a má povinnost spolupracovat s obcemi. Útulek, který toto nedodržuje, porušuje zákon. Ostatní zařízení, která se starají o jiná zvířata typu dovezená ze zahraničí, odebraná z problematických chovů, darovaná, to je úplně jiný segment. Těmito se můj pozměňovací návrh vůbec nezaobírá.

Jak by spolupráce s obcemi měla vypadat? Můžete to popsat?

Dnes občanský zákoník říká, že si nemůžete přivlastnit jakoukoliv nalezenou věc, ani peněženku, ani zvíře. Proto musí útulek oznámit, že má ve své péči nalezené nebo toulavé zvíře. Protože ze zákona ten, kdo se má o to zvíře postarat, je obec. To je v zákoně již teď a my to v žádném případě neměníme.

Takže podle vás je špatně, když některé útulky nenahlašují nalezená zvířata? To je ten současný stav?

Tady bohužel došlo k situaci, že některé útulky jsou správně registrované jako útulky. Jsou nahlášené pod Státní veterinární správou a pravidla bez problémů dodržují. Na druhé straně tady máme útulky, které se tváří se jako útulky a které nejsou registrované u Státní veterinární správy. Mají ve své péči nalezená zvířata a neplní povinnost, aby to oznámily. To už je porušení platných zákonů, to ten náš pozměňovací návrh vůbec neřeší.

Můžete vysvětlit, v čem je problém, když to nenahlásí?

To se budete muset asi zeptat těch, kteří to do toho zákona zadali v době, kdy se to tam vkládalo. To prostě je platný zákon, který takhle stojí a ten mediální vítr kolem toho možná dokazuje, že řada těch rádoby útulků to nezná nebo nechce znát.

‚Porušuje se zákon‘

Zmiňovala jste, že se tato povinnost do zákona dostala už v 60. letech. To je více než 50 let. Je to vůbec správně nastavené? Je nutné teď přitvrdit?

Já v tom nevidím přitvrzení. Jestliže současný právní stav stanovuje útulkům povinnost spolupracovat s obcí již teď a my to pouze zopakujeme, tak nevidím, kde je to přitvrzení. Přitvrzení by bylo, kdyby to doteď útulky nemusely dělat a my to zavedli.

„Provoz útulku pro zvířata bez spolupráce s obcí při zabezpečení péče o toulavá a opuštěná zvířata se zakazuje." Tato jediná věta vyvolala obavy u řady provozovatelů útulků, kteří se dnes starají o zvířata, aniž by jim obec jakkoliv pomáhala. | Foto: Jiří Špaček | Zdroj: iRozhlas

Chtěla jsem se spíš zeptat na to, jestli víte, proč toto pravidlo v zákoně je? Zajímají mě rizika toho, když útulek s obcí nespolupracuje.

Porušuje se zákon.

Můžete ale uvést konkrétní příklad?

Jestliže je něco, co porušuje stávající platný právní řád, tak to asi není úplně v pořádku.

Stále je to ale 50 let staré nařízení. Uvažovala jste nad tím, jestli to z dnešního pohledu dává smysl?

Tady může dojít k situaci, že některý útulek bude shromažďovat psy. Bude tvrdit, že jsou zatoulaní a bude je inzerovat a prodávat. Ale to může jen ve spolupráci s obcí. A to je ten problém. Některé útulky začnou zobchodovávat nalezená zvířata, ačkoliv to bez spolupráce s obcí nemohou. Ta obec se o něj má postarat a má se dohodnout s každým legálně registrovaným útulkem. Tu spolupráci – jestli si ho nechá v péči útulek, nebo jestli se o něj postará obec – my neupřesňujeme. Neupřesňujeme, že musí mít písemnou dohodu.

Stížnosti na obce

Jak přinutíte obce, aby s útulky spolupracovaly?

Ale obec to má ze zákona povinné už teď.

Může ale nastat případ, kdy obec s útulkem nespolupracuje. Co když si ten útulek jen hledá svoji cestu, jak fungovat?

Jestli někdo porušuje zákon, tak máme nějaké zákonné možnosti, jak to vymoci. Uvedu zase příklad. Já jsem tedy provozovatelka legálně stavěného útulku a obec mi řekne ne, my to řešit nebudeme. Tak napíšu stížnost na vyšší instanci, nad obcí je krajský úřad. Ale nemáme zatím žádný takový konkrétní příklad, že by se to stalo.

Že by si někdo stěžoval, že obec nespolupracuje?

Většinou to obec chce řešit. Samozřejmě záleží na její velikosti. Já chápu, že malá obec s tím má daleko větší problémy než větší. Ale projednávali jsme to i s asociací měst a obcí a nejsou v tom žádné velké nedostatky. Že někdy jedinec selže, to je v každém případě. A naopak, když jsme se dotazovali těch, kteří tohle namítali, jestli to zkoušeli řešit nějakým standardním způsobem, tak jsme se žádné reakce nedočkali. Já si proto myslím, že je normální stav, že obec má povinnost, a pokud ji neplní, že se lidé mají domáhat, aby ji plnila.

Takže jste svůj návrh konzultovala se Svazem měst a obcí?

Taky to tam bylo projednáváno. Vlastně ten podnět, proč jsme to začali připravovat, byl, že si řada měst a obcí stěžovala na to, že i v jejich regionu je řada rádoby útulků a nespolupracují s obcemi. Přišel impulz z této strany.

‚Tu agendu znám‘

Jak jste se k tomuto tématu vlastně dostala? Jste členkou sněmovního ústavně právního výboru a výboru pro zahraničí, takže jste se vychýlila ze své běžné agendy.

Právě na ústavně právním výboru se probíralo týrání zvířat. To byl možná ten primární impulz. Ale i v mém okolí je řada lidí, kteří pracují na samosprávách, takže jsme se o tom bavili.

Na plénu sněmovny jste řekla, že jste tento návrh konzultovala také s Ligou pro ochranu zvířat. Šel ten podnět i od nich?

Ti právě potvrdili to, o čem tady hovořím. Mají samozřejmě maximální zájem, aby to samé platilo pro všechny ostatní.

Nevnímala jste je jako lobbistickou organizaci?

Jako lobbistickou organizaci chápu jen různé aktivistické skupiny, kterým se tato novelizace nelíbí.

Ale stále je to organizace, která prosazuje svoje zájmy. Přistupovala jste k nim i kriticky? Jestli třeba cílem Ligy není zlikvidovat konkurenci?

Vůbec nevnímám, že by někdo chtěl likvidovat konkurenci, pokud chceme, aby se dodržovalo již platné právo.

Ptám se na to kvůli tomu, že jsem zaznamenala kritiku, že vám ten pozměňovací návrh připravila právě Liga na ochranu zvířat. Proto mě zajímá, zda na tom s vámi spolupracovala. Dala vám k tomu třeba nějaký koncept?

Liga na ochranu zvířat je organizace, se kterou jsem byla v e-mailové komunikaci, ani jsem se s nimi osobně nesetkala. Tohle je nonsens. A samozřejmě i můj expertní tým s nimi může konzultovat tyto věci, ale to je asi běžná praxe ve sněmovně.

‚Nemám to vyčísleno‘

Máte představu, kolika útulků by se váš návrh mohl dotknout? Nehrozí, že některé útulky, které fungují dobře, byť tam není spolupráce s obcemi, by mohly skončit?

A jsme zase na začátku. Oni to nemusí uzavřít. Pokud chtějí fungovat jako útulek, tak už teď mají tu povinnost spolupracovat. Jestliže nyní nedodržují platný zákon, tak to asi není problém mého pozměňovacího návrhu.

„Návrh opomíjí, že subjekty, které vykonávají činnost útulků bez projednání s obcemi, v současné době fungují a nezabývá se ani otázkou, jak by bylo se zvířaty v těchto zařízeních v praxi naloženo.“ připomínky ministerstva zemědělství

Takže obava o jejich existenci není podle vás na místě, protože stačí, když začnou dodržovat zákon?

Já si myslím, že to je jako v každé jiné činnosti. Jestli chcete podnikat a máte nějakou platnou legislativu, tak ji taky musíte dodržet. Toto samozřejmě nechápu, že je podnikání. Můžu to chápat jako neziskový sektor, ale i ten musí dodržovat nějaká pravidla, aby mohl být neziskovou organizací. Takže já mám pořád pocit, že se bavíme o něčem, co je už dnes platné, a najednou se to některým organizacím nelíbí. Tak buď to nechtějí vědět, nebo tu legislativu neznají.

Bavila jste se s těmito útulky? Ptala jste se jich na to, co je vede k tomu, že s obcemi případně nespolupracují?

To je přesně to, o čem jsem mluvila. Některé útulky říkaly, že s nimi obce nechtějí spolupracovat. K tomu já měla dotaz, jestli se domáhaly legální cestou, jak to vymoci. A to už jsme nedostali odpověď. Takže je to o tom, že se nedodržují věci, které už jsou dané. Tady se jenom na veřejné diskusi ukázalo, že poměrně velká část – zjevně podle sociálních sítí – neví a nebo nechce vědět.

Takže jste se s útulky bavila? To je informace přímo od jejich zástupců?

Když vám někdo napíše a podepíše se Maruška Vomáčková, jak mám ověřovat, že ta paní je opravdu zainteresovaná? Jestli někde pracuje nebo jestli je majitelkou útulku?

Šlo tedy o reakci, která vám došla až během projednávání veterinárního zákona. Vy sama jste je aktivně nevyhledala?

Ano. Nevidím důvod, proč bych měla zkoumat, proč někdo porušuje zákon.

Kolik je útulků, které fungují, ale nespolupracují s obcemi? Máte to vyčísleno?

Nemám, ale prostě podnětů přišlo ze samosprávy poměrně víc. Je to důležité, jestli jich je deset, dvacet nebo padesát? Prostě nedodržují platný zákon.

Když obce nespolupracují s útulky, hrozí jim také nějaká sankce?

To se musíte zeptat nadřízených orgánů, jak postupuje krajský úřad. To můj návrh neřeší. Ten můj pozměňovací návrh – pořád dokola – řeší jenom v jedné větě, že znovu zopakuje více méně daný stav. To je celé.

Já se tedy taky budu opakovat. Není mi pořád jasné, proč máte potřebu to znovu do zákona vkládat, když sama říkáte, že to v zákoně už je?

Protože to není tady v tom veterinárním zákonu. Je to v občanském zákoníku.

A to podle vás pomůže k tomu, aby se spolupráce s obcemi nakopla?

Věřím, že ano.

Diskuse s útulky

Konzultovala jste tento návrh detailně také s obcemi?

Jestliže máme v platnosti nějaký zákon, který neměníme, tak mi přijde dost zvláštní požadavek, abychom to nějakým způsobem ještě víc konzultovali. My jsme to projednali.

Cestovní kancelář Červíčková byla v minulých týdnech kritizovaná také kvůli tomu, že její vlastní cestovní agentura nabízela školní výlety a exkurze do obou komor Parlamentu. Prohlídky sice byly podle jejích slov zdarma, školy nicméně platily balíček, jehož byly součástí. Informaci přinesl Deník N. Senát ji kvůli tomu vyzval, aby nabídku na prohlídku horní komory ze svých stránek stáhla.

Ptám se na to, protože vy sama jste mi nebyla schopná vysvětlit, proč je spolupráce s obcemi důležitá.

Tu spolupráci já nezavádím, tu tam zavedli již přede mnou. Takže dotaz, proč je důležitá, je někam úplně jinam. Jsou regiony, kde to naprosto normálně funguje. Jen některé útulky...

... a vy současně nevíte, kolik útulků tedy nespolupracuje.

Já vím. Ale jestli je to, s prominutím, jeden nebo sto? Nedodržují zákon. Jestli chtějí tu činnost vykonávat, tak mi to připadá regulérní.

My ale nemáme žádná data. Takže ani nevíme, jestli to některý útulek nedodržuje. Co když to třeba dodržují všichni?

Pak kde je problém?

Není pak tedy zbytečné předkládat pozměňovací návrh?

To si nemyslím. Kdybych si to myslela, tak to nedělám. Myslím si, že je potřebný.

Výtky ministerstva

Ministerstvo zemědělství k vašemu návrhu zaujalo neutrální stanovisko. Vypořádala jste se nějak s jeho výtkami?

Výtka byla jediná, pokud si správně vzpomínám. Zdálo se jim, že to nebylo dostatečně projednáno se Svazem měst a obcí. A vás pouze odkážu na paní ředitelku Vladykovou, která řeší na svazu nějaký problém, protože nějaká zaměstnankyně informovala ministerstvo mylně o průběhu jednání.

V připomínkách je uvedeno, že návrh ignoruje útulky a že není jasné, jak by bylo se zvířaty naloženo. Kdyby se některé útulky zavřely, nedoplatí na to zvířata?

Já furt nechápu, proč by měly zavírat, když by dodržovaly platnou legislativu. Pokud nedodržují platnou legislativu, no tak nemohou fungovat. To je celý problém.

Takže vám případně není líto těch zvířat, která by přišla o útulek?

Já bych byla nerada, abychom se tady dojmologií dojímali. Mně je samozřejmě každého zvířete líto, ale je nutné řešit, že se předají do jiných útulků, které splňují právní pravidla. Nemůžu přece akceptovat to, že se někdo chce jenom starat o zvířátka a nedodržuje právní režim. To je mi líto.

Zmiňuji to, protože další výtka ministerstva je právě to, že návrh neřeší situace, kdy by z jakéhokoliv důvodu nedošlo k dohodě s obcí. Není jasné, jak by v takovém případě mělo být naloženo s odchyceným zvířetem.

To je to, co jsem říkala. Není to tam možná implicitně uvedeno, ale je to stejné, jako s každým jiným zákonem. Pokud se nedodržuje, tak tu jsou nějaké nástroje. V případě obce se napíše nějaká stížnost nebo žádost o řešení na vyšší instanci, což je tedy v některých případech krajský úřad.

Neměl by se ale ten váš návrh tedy ještě dopracovat? Aby se zahrnuly připomínky ministerstva?

Ministerstvo dalo neutrální stanovisko, výborem to prošlo naprostou většinou. Takže mně to přijde naprosto standardní jako u řady jiných pozměňovacích návrhů.

Tudíž nemáte ambici to dotáhnout, aby se legislativní prostor nezahlcoval nedodělky?

Mně přijde, že to dotažené je.