Zákaz útulků bez spolupráce s obcí neprošel. Pro návrh Červíčkové z ANO zvedlo ruku jen osm poslanců

Kritizovaný návrh poslankyně ANO Moniky Červíčkové, která navrhovala zakázat útulky nespolupracující s obcemi, ve středu neprošel hlasováním v Poslanecké sněmovně. Pro bylo pouze osm z přítomných poslanců, dalších 42 hlasovalo proti. Poslancům vadilo především to, že návrh nespecifikuje, jak by měla spolupráce s obcí vypadat. Veterinární zákon, ale jako celek zákonodárci schválili. Mělo by tak dojít třeba ke zpřísnění chovu psů. Praha 16:35 16. října 2019

„Provoz útulku pro zvířata bez spolupráce s obcí při zabezpečení péče o toulavá a opuštěná zvířata se zakazuje.“

Tuto větu chtěla Červíčková prosadit v rámci veterinárního zákona a právě tato věta vyvolala obavy u řady provozovatelů útulků, kteří se dnes starají o zvířata, aniž by jim obec jakkoliv pomáhala.

Návrh ve středu při hlasování ve sněmovně narazil, zvedlo pro něj ruku jen osm poslanců. „To znění je nepřesné a samosprávy si s tím nebudou vědět rady. Co je dohoda s obcí? O jaký první akt se má jednat? Podle mě je to nejasné a schválení by vyvolalo podle mě okamžitou novelizaci nebo upřesnění, abychom věděli, co to znamená,“ uvedl při rozpravě například poslanec ODS Martin Baxa.

Ten se na plénu odkazoval také na rozhovor serveru iROZHLAS.cz s autorkou návrhu poslankyní Červíčkovou. Ta v něm například uvedla, že nezavadí nic nového, protože povinnost ohlašovat toulavá zvířata obci je v zákoně více než 50 let. „Nevidím důvod, proč bych měla zkoumat, proč někdo porušuje zákon,“ řekla.

Proti návrh vystoupili ale i další poslanci. „Já si také myslím, že pokud chceme upravit nějakým způsobem útulky, aby to nebyla úplná cochcárna, tak se to musí udělat jinak, protože obě ty formulace jsou nejasné,“ řekl k tomu Pavel Bělobrádek z KDU-ČSL. Poslanec TOP 09 Dominik Feri se zase podivoval nad tím, že Červíčková neměla při předložení návrhu představu, kolika útulků by se změna dotkla.

Obavy útulků

Proti návrh protestovala řada menších útulků a především těch, které se primárně zaměřuji na péči o kočky – obce spolupracovat na péči o ně totiž prý často nechtějí.

„Mohl bych jmenovat desítky případů, kdy obec vůbec neřešila zraněné toulavé zvíře. Nebo případy, kdy starosta odvětil jen ‚jo kočka, ta se o sebe postará, to vůbec nebudeme řešit‘. Zkrátka neexistuje právní instrument, jak obec donutit k zodpovědnosti vůči zvířatům,“ uvedl pro iROZHLAS.cz předseda plzeňského útulku Fousky Lukáš Brzák.

Stejnou zkušenost má i Kristina Nowakowská z útulku AniDef. „My máme to štěstí, že smluvně spolupracujeme s několika obcemi a spolupráce probíhá víceméně hladce. I tak jsme ale dlouhodobě na hranici našich možností a někdy přijímáme zvířata, o která se obec nemá zájem postarat a uhradit péči, ačkoli tu povinnost už dnes mají. Jiné útulky, které známe, ale to štěstí nemají – hlavně ty, které se starají o kočky. S nimi obec nebo město vůbec nemají zájem spolupracovat,“ vysvětlila pro iROZHLAS.cz.

Na přípravě návrhu Červíčkové spolupracovala organizace Animal Eye. Její zástupkyně Zuzana Rennerová redakci řekl, že řada útulků s dlouhou tradicí má naopak se spoluprací s obcí dobré zkušenosti.

„Tyto organizace nám naopak říkají, že pokud se spolupracuje s obcemi tak, jak to stanovuje občanský zákoník, finanční problémy nevznikají. A tyto tradiční útulky si naopak stěžují, že musejí dodržovat veškerá pravidla stanovená pro útulky, podléhají kontrolám, ale pak jsou tu některé subjekty, povětšinou spolky, mimo uvedený oficiální systém útulků a předepsaná pravidla se na ně nevztahují,“ uvedla s odkazem na Ligu na ochranu zvířat nebo spolek Animal Rescue.

Chov psů se zpřísní

Jako celek veterinární zákon ale v dolní komoře prošel. Pravidla pro chov psů se tak pravděpodobně znovu zpřísní. Lidé zřejmě budou muset veterinární správě hlásit chovy tří a více fen. Nyní tato povinnost platí pro chov pěti a více fen. Vedle zákazu útulků navrhovala Červíčková čipování štěňat, to poslanci schválili.

Krajská veterinární správa bude moci na návrh Jana Zahradníka (ODS) zrušit registraci útulku, jehož provozovatel přestane splňovat zákonné požadavky. Pavel Kováčik (KSČM) prosadil povinnost chovatelů ohlásit čipování veterinární správě, která by měla vést jejich evidenci. Kováčik také uspěl s návrhem zpřísnit pravidla pro převoz primátů a šelem.

Navzdory opoziční kritice uspěl návrh poslance ANO Davida Pražáka, aby veterinární lékař musel prohlédnout nemocné či zraněné zvíře nejen před porážkou na jatkách, ale i po ní.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) podle ČTK řekl, že zákon je jednou z cest, jak udělat pořádek v chovu psů a koček. Je přesvědčen, že novela pomůže. Jeho resort se nyní ve Sněmovně bude soustředit na zákon proti týrání zvířat. „Bude to celá sada opatření. Je to legislativní proces, ten zákon je tady v Parlamentu, tlačíme na to, aby byl přijat co nejdříve.“