Zdravotnický odborník Cikrt: Zemanovo veto koalice přehlasuje. Za pravdu bych ale dal oběma stranám

Veto prezidenta Miloše Zemana, který odmítl zákon snižující platby za státní pojištěnce, se koalici podaří přehlasovat. V rozhovoru pro Radiožurnál to řekl šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt. Zemanovy námitky mají podle něj racionální jádro, za pravdu by dal ale oběma stranám sporu. „Oba přístupy mají své dobré důvody,“ vysvětluje Cikrt. Rozhovor Praha 16:00 8. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt | Foto: Michal Šula/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Můžeme krátce nastínit, o jaké argumenty opírala vládní koalice – ve vzrušené parlamentní debatě – tuto úpravu?

Vládní koalice argumentovala zejména tím, že původní odhady hospodaření zdravotních pojišťoven byly pesimističtější a že zdravotní pojišťovny mají peníze na účtech. Poslední zpráva ministra financí tvrdí, že je tam přebytek asi 6,5 miliardy korun.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor se šéfredaktorem Zdravotnického deníku Tomášem Cikrtem

Druhý argument ministra zdravotnictví byl, že minulá vláda peníze navíc, které šly do zdravotnictví, podle jeho slov částečně rozfofrovala. Dávala je na věci, které nebyly tak důležité. Hodně peněz šlo také na řešení covidu. A pokud by se situace v covidu zhoršila, tak současný ministr Válek uvažuje o tom, že by vznikl speciální fond pro řešení těch covidových věcí.

Čili je tu víc důvodů, které říkají, že zdravotnický rozpočet nebude tak zatížen, jak se původně předpokládalo.

Do jaké míry by obstály výhrady, na nichž staví prezident své veto a které zněly ve sněmovně velmi hlasitě z opozičních lavic, že navržená úprava se citelně promítne do kvality a dostupnosti péče?

Musím říci, že námitky mají racionální jádro. Těch 14 miliard korun, o které letos zdravotnictví přijde, je už docela významná částka. I když ten celkový rozpočet už dneska přesahuje 400 miliard korun. Ale za 14 miliard pořídíte bezvadné léky pro malé děti a podobně.

Zdravotnictví vždycky dokáže dobře spotřebovat peníze, které do něj přijdou. A že to zvyšuje určitou nestabilitu, to je pravda. Byť všechny propočty na příští rok zatím vycházejí celkem pozitivně. Žijeme ale v době, která je velmi nejistá.

Prezidentské veto. Zeman odmítl zákon ohledně snížení plateb za státní pojištěnce Číst článek

Podle předsedkyně sněmovny a šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové se prezident mýlí. Zdravotní pojišťovny prý mají k dispozici desítky miliard v rezervách a jeho veto vládní koalice přehlasuje. Jak to vidíte vy?

Myslím, že k přehlasování dojde. Bude to dobře i z toho důvodu, že návrh je provázaný. Není v něm jenom to dočasné snížení, ale hlavně je v něm valorizace na další léta. Předvídatelná postupná valorizace a navyšování plateb za státní pojištěnce je pro celý zdravotnický resort důležitá.

Ovšem nebyl bych tak příkrý v tom, že se prezident mýlí. Znovu říkám, má to racionální základ a těch 14 miliard by určitě zdravotnictví využilo dobře. Takže já bych dal za pravdu oběma stranám. Oba přístupy mají své dobré důvody.

Dobře, ale když se pozastavíme u argumentu, že by snížení plateb do zdravotnictví mohlo mít negativní dopad na zajištění péče, na její dostupnost. Jak hodnotíte tento argument?

Musím věřit tomu, co říká ministr zdravotnictví, který o tom, ještě než tento návrh podal, hovořil se zdravotními pojišťovnami. A ony ho údajně ujistily, že to za daných okolností zvládnou. A jak už jsem říkal, těch peněz je tam o něco více, než se původně předpokládalo.

Ovšem nešermoval bych desítkami miliard korun, protože všechny tyto peníze nejsou rezervy. Pojišťovny mají celou řadu povinností, které jim plynou ze zákonů, takže to nejsou čistě jenom rezervy.

Představuje to oznámené prezidentovo veto pro vládní koalici nějaké vážnější komplikace?

Komplikace tkví v tom, že musí zpátky do sněmovny a absolvovat ještě jedno hlasování. Ale myslím si, že v tomto bude koalice pevná, protože jak už jsem řekl, není to jenom o odebrání částky na tento rok. Je to dlouhodobé zajištění růstu plateb za státní pojištěnce, ať si o těch částkách myslíme cokoliv, jestli jsou nedostatečné, ale je to určitá jistota. Myslím, že toto je hodné podpory a že koalice prezidenta přehlasuje.