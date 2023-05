U Jívové na Olomoucku vyroste větrná elektrárna. Investor za to dá obci celkem 25 milionů korun

V obci jde i po zahájení výstavby o citlivé téma. Lidé o něm moc nechtějí mluvit. „Jsem v senior klubu a jsem proti,“ říká jedna z místních a rychle míří pryč.

Podle paní Anny z Jívové se na výhled na větrné elektrárny dá zvyknout. „Já jsem pro ty elektrárny nikdy nebyla, ale když už to tady bude, člověk si na to zvykne,“ míní.

Do Jívové teď na jaře a také v létě míří hodně chalupářů a chatařů. Jednou z nich je Jarmila Uhrová z Brna. Obavy z narušení rekreace kvůli větrným elektrárnám nemá. „Už jsme tady 47 let. Myslím si, že by lidi nebyli proti, toto nemusí nikomu vadit. Pro obec je to přínos,“ myslí si.

Investor se s vedením obce dohodl na každoroční finanční podpoře po dobu fungování elektrárny. Jívová proto projekt dlouhodobě podporovala.

„Je to na 25 let, takže to je 25 milionů. Je to zajištěný přísun peněz, které jsou navíc mimo státní rozpočet, a za to se dá udělat spousty věcí. Pro všechny obce tady v okolí, které to mají a dostávají z toho nějaké peníze, je to významná částka do rozpočtu,“ potvrdil už dříve starosta Jívové Jan Pewner (nez.)

Podle písemného vyjádření investora by měly větrné elektrárny u Jívové stát do konce letošního roku. Půjde o pět turbín s tubusem o výšce 95 metrů.