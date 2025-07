Větrná elektrárna u Krouny na Chrudimsku nebude. Podle ministerstva by mohla ohrozit obranu státu

Vyjádření Ministerstva obrany ČR pro Český rozhlas Pardubice

Ministerstvo obrany jakožto dotčený orgán (podle § 36 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) své stanovisko k žádosti obce Krouna uvedlo v předběžné informaci z 19. května letošního roku. Hlavním důvodem nesouhlasu je výška zamýšlené větrné elektrárny, která měla být postavena ve vymezeném území MO, konkrétně v ochranném pásmu radiolokátoru Pomezí. Ve všech navrhovaných variantách (212, 200 i 188 metrů) by to narušovalo vymezené území přehledového primárního radaru Pomezí, což by v této lokalitě ohrožovalo bezpečnost vojenského leteckého provozu a de facto mu bránilo. Důvodem je vysoké riziko ovlivnění funkčnosti technických prostředků a technologií, což by ve finále mohlo mít negativní vliv na plnění úkolů Armády ČR a ohrozilo by to veřejný zájem na zajištění obrany a bezpečnosti státu. Nové stavby (objekty) nesmí ve vymezeném prostoru radaru přesahovat definované vymezené území, tato by se stala nebezpečnou dominantní překážkou.