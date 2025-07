Větrné elektrárny jako obnovitelný zdroj energie i podpora obecních rozpočtů. Vznikají akcelerační zóny

Jednodušší povolovací proces a tím pádem rychlejší stavba pro elektrárny využívající obnovitelné zdroje. To je ve zkratce znění nového zákona o akceleračních zónách, který nedávno podepsal prezident. Jestli investorům povolit stavbu větrných elektráren na svém území, řeší aktuálně třeba v Moravském Žižkově na Břeclavsku. Zjišťoval Český rozhlas Brno. Reportáž Moravský Žižkov (Jihomoravský kraj) 10:15 23. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za větrné elektrárny by obec dostávala každoroční finanční kompenzaci (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pro obec by to bylo prospěšné, ale poslouchat to celý rok a pořád ve dne v noci, tak to je špatné,“ hodnotí možnou stavbu větrných elektráren v Moravském Žižkově paní Anna. Investoři by tam chtěli postavit několik větrníků.

Starosta Josef Osička z hnutí STAN míní, že pokud by větrné elektrárny měly ekonomický přínos pro obecní rozpočet, zřejmě by projektu byla obec nakloněna. Konečné rozhodnutí ale musí dát občané

V případě, že by park větrníků v obci dostal zelenou, bude za ně Moravský Žižkov dostávat každý rok finanční kompenzaci. Tzv. akcelerační zóny mají v budoucnu vzniknout ve vhodných lokalitách, které vytipuje stát, kraje nebo obce.

„Jakmile budou podklady dokončeny a zároveň zákon a příslušné nařízení vlády nabydou účinnosti, budou poskytnuty krajům a obcím. Ty s jejich využitím v rámci změn územně plánovací dokumentace následně vymezí akcelerační oblasti,“ vysvětluje mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

Jednodušší povolovací procesy

Ve vymezených zónách by pak investoři měli pro vznik elektráren na obnovitelné zdroje jednodušší povolovací procesy, což by stavbu mohlo urychlit i o několik let. Starosta Moravského Žižkova zatím neví, jestli obec splní všechny podmínky pro to, aby mohli zóny vymezovat.

Nejspíš v návaznosti na vznik akceleračních zón, začali moravskou obci oslovovat jednotliví investoři, kteří tam mají zájem vybudovat větrné elektrárny s tím, že by to mělo přínos do rozpočtu obce, tvrdí starosta.

Kde přesně by zóny mohly vzniknout, zatím jasné není. Podle ministerstva by to ale mělo být v lokalitách, kde budou mít elektrárny nejmenší dopad na přírodu, kulturní památky nebo bezpečnost státu.