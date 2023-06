Nejvyšší větrníky v Česku chce investor postavit u Rožmberku nad Vltavou. Nabízí za to 45 milionů

Skoro 250 metrů vysoké mají být tři větrné elektrárny, které plánuje investor postavit u Rožmberku nad Vltavou na Českokrumlovsku. Má jít o dosud nejvyšší větrníky v Česku. Společnost Meridian Nová Energie nabízí obci i obyvatelům kompenzaci přesahující 45 milionů korun po dobu dvaceti let. Své plány teď představila lidem na veřejném setkání. České Budějovice 9:23 29. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Větrné elektrárny by mohly stát na Rožmberku nad Vltavou (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Na setkání se zástupcem investora v hasičské zbrojnici v Přízeři přišli hlavně odpůrci výstavby větrných elektráren.

„Já žádnou kompenzaci nechci. Já tam žiju, odstěhovala jsem se z paneláku do přírody, kterou miluji, abych nemusela na nic koukat. Teď vyjdu ráno z domu a dívám se do krásné krajiny. To mám čumět na vaše tři větrníky?“ zlobí se jedna z obyvatelek.

Podle zástupce společnosti Meridian Nová Energie Josefa Urbicha má jít o dosud nejvyšší větrníky v České republice.

„Ten větrník by mohl mít až 247 metrů, tubus kolem 166 metrů, lopatka 70 až 80 metrů. Takhle vysoký větrník ještě v Česku není. Vyrobí nějakých 6,2 megawatt elektřiny, což znamená až pro pět tisíc domácností,“ popisuje.

Investor nabízí obci i samotným obyvatelům kompenzaci ve výši 45 milionů korun po dobu dvaceti let. „Je to odvozeno od toho, jestli by byl jeden větrník, nebo dva, nebo tři,“ dodává Josef Urbich.

Odpůrci se obávají hluku nebo možného poklesu cen nemovitostí. Kastelánka hradu Rožmberk Andrea Čekanová varuje i před znehodnocením celého krajinného rázu. „Určitě nám není lhostejné, že by měla být narušena jakási estetická a historická hodnota krajiny. Budeme postupně konzultovat další výhrady,“ říká.

Starosta Rožmberku nad Vltavou Bohuslav Čtveráček zatím neví, jestli obec vyhlásí referendum.

„Možná je referendum příliš komplikované a dokážeme nějakým jiným způsobem zjistit náladu mezi obyvateli. Když budou signály, že by občané byli pro, bude zastupitele čekat ten úkol prokousat se dvacetistránkovou smlouvou. A to nebude jednoduché, bude potřeba právník a tak dále, protože jde o závazek města na dvacet let. Když nakonec smlouvu podepíšeme, pro investora je to první dílčí krok,“ uvádí.

Pokud rožmberští zastupitelé smlouvu s investorem schválí, musí pořídit změnu územního plánu. Ta ale musí být v souladu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje.

„Musí komunikovat s krajem a zažádat o aktualizaci zásad územního rozvoje. Pak se vyhodnotí, jestli je to v konkrétním místě možné, nebo ne,“ vysvětluje vedoucí krajského odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Petr Hornát.

Investor musí mimo jiné také získat kladné vyhodnocení vlivu na životní prostředí.

Stejná společnost už chtěla budovat čtyři podobně vysoké větrníky u nedalekého Malšína. Tam ale projekt vzbudil odpor mezi místními a zastupitelé ho jednomyslně odmítli.

Na jihu Čech není dosud ani jedna větrná elektrárna. Nejbližší jsou hned za hranicemi v Rakousku.