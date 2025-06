„Větší chlapák je ten, co nevycouvá.“ Expert popisuje radikalizaci mladých i taktiky džihádistů

Byl 29. leden 2024, když se dva lidé pokusili zapálit brněnskou synagogu. Informovala o tom tento týden česká policie spolu s BIS. Využít k tomu měli improvizované zápalné zařízení. Šokovala vás tato zpráva?

Asi mě nešokovala z hlediska toho, že se něco takového mohlo v Česku udát. Spíš mě šokovalo, že znám zázemí brněnské židovské komunity. Byl jsem tam párkrát, takže představa, že by se něco mohlo stát, byla pro mě šokující.

V Česku nejsme na podobné zprávy zvyklí. Policie zatkla pět mladých lidí, podle dozorující státní zástupkyně mají být všichni Češi, řekla to v Deníku N. Nicméně skupina prověřovaných podezřelých je širší. Operovali v řadě zemí, včetně Česka. Jeden ze zátahů se měl udát například i v Rakousku. Dva z lidí zadržených v Česku jsou obvinění z podpory a propagace terorismu, podněcování k nenávisti a pokusu o teroristický útok. Jeden z nich skončil ve vazbě. Většině je méně než 18 let a některým ani 15. Jak si to vysvětlujete?

Děje se to celkem běžně. Zejména mladiství muži často mají tendenci sdružovat se v různých uskupeních. Netýká se to zdaleka jenom džihádistické radikalizace nebo extrémismu, týká se to i ultrapravicových skupin, pouličních gangů a tak dále. Je to celkem běžná věc, není asi typická pro Českou republiku nebo středoevropský kontext z hlediska džihádistické radikalizace. Stává se to ale celkem často, když se mladí kluci dají dohromady a mají nějakou revoluční myšlenku, chtějí změnit svět, něco velkého udělat, dokázat si, že na to mají, že jsou to chlapi, tvrďáci. Často touží mít pocit sounáležitosti, být gangem kluků, kteří patří dohromady a chtějí něco udělat. S tím se setkáváme celkem běžně. Záleží, na co taková skupina natrefí.

Radikalizace přes internet

Radikalizovali se online. Ministerstvo vnitra už letos varovalo před existencí radikálních online komunit a tito mladí lidé se podle vyšetřujících policistů měli radikalizovat v telegramových, tiktokových a instagramových skupinách nebo na instagramových a dalších účtech. Když to vezmeme obecně, tak s čím vším tam mladí můžou přijít do styku, pokud jde o džihadistickou tématiku?

Skutečnost, že se radikalizovali online, je taky běžná. Ale měli bychom odlišit základní pojmy. Radikalizace může být takzvaná kognitivní, která se týká percepcí, představy, že abyste dosáhli nějakého cíle, tak násilí je legitimním prostředkem. Pak máme radikalizaci behaviorální, která se týká chování, konkrétního kriminálního činu. Tam už nejde jenom o představy, ale o to, že vykonáte trestný čin.

Druhá věc je samotná radikalizace. Jsou sociální skupiny, kanály, džihádistické platformy, kde nejen mladí lidé mají přístup k různým videím, interpretacím různých mezinárodně-politických událostí. Pro jistý typ lidí, ať už jsou to mladiství, nebo lidé, kteří se potýkají s významnými životními problémy, to představuje něco, co je může oslovit v ten který moment. Samotný průběh radikalizace už nebývá úplně lineární, protože lidé si můžou něco myslet, zůstat v kognitivním, percepčním stadiu, ale nemusí vytvářet skupiny a připravovat se na vykonání útoku. Často jsou to lidé, kteří si něco o něčem myslí, tak jako například ti kluci v Sýrii za syrské občanské války, kteří vedli džihád, řekněme, posvátnou válku, tak to dělali správně. Ale pak se po týdnu vrátí ke svým každodenním výzvám. Osloví je to, můžou zůstat v latentním stadiu, pak se vrátí k normálnímu životu. U této skupiny kluků jsem úplně nepochopil, jestli se potkali, jestli měli někoho, s kým se setkali fyzicky, protože i když máme i v literatuře spoustu příkladů radikalizace, která se vede v online sféře, tak často přece jenom dochází i k fyzickým kontaktům s lidmi mimo online sféru. Ta bývá klíčová proto, aby se představy začaly realizovat.

Minimálně jeden z podezřelých a obviněných se měl dostat do kontaktu s verbířem jedné z teroristických organizací působících v Sýrii. Je běžné, že se člověk ze střední Evropy může dostat do online kontaktu s verbíři, což jsou lidé, kteří mají kořeny v takzvaném Islámském státu, a že je tito lidé začnou verbovat?

Bývalo to běžné v období syrské občanské války, dělo se to. Realizoval jsem terénní výzkum zahraničních bojovníků a byli to mladí lidé, kteří se radikalizovali nebo chtěli nějak přispět do válčení v Sýrii. Bylo to spíš naopak –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ mladí muži z Evropy se rozhodli, že vycestují do Sýrie. Tam už si kontakty sháněli sami. Že by někdo ze Sýrie chtěl rekrutovat konkrétní lidi v Evropě, by dávalo smysl z hlediska realizace teroristických útoků na území střední Evropy nebo Evropy obecně.

Pravděpodobně se bavíme ještě o období před pádem Asadova režimu. Od policie máme taky informace o tom, že minimálně jeden z mladíků, který měl být v kontaktu s verbířem, měl dostávat i určité úkoly, které měl možná se skupinou plnit. Můžeme se domnívat, že jedním z nich mohl být i útok na brněnskou synagogu. Je toto modus operandi, který už v minulosti proběhl, tedy že by teroristé verbovali mladé lidi ne nutně proto, aby šli bojovat do Sýrie, ale aby podnikali útoky na území státu, ve kterém žijí?

Ano, to se dělo častěji, konkrétně v případě syrské občanské války, která z hlediska směřování radikalizovaných jedinců z Evropy byla asi nejpodstatnější. V tomto kontextu se nedá říct, že by byl ze strany různých džihádistických uskupení až tak velký zájem o to, aby kontaktovali jednotlivce v Evropě. Většinou se tomu věnovali takzvaní facilitators, agenti, imámové v různých salafistických mešitách, často nelegálních na území různých západoevropských měst. Toto se dělo tenkrát. Pokud se ale bavíme o radikalizaci z dálky, tak podle dostupných informací víme, že se to týkalo spíše podněcování. Podněcovali se mladí lidé, aby uskutečnili teroristické útoky na území zemí, ve kterých žijí, protože to je logisticky podstatně jednodušší. Jsou to jednorázové útoky, jednorázové zboží, cynicky řečeno. Stojí to méně peněz, než shánět dva tři lidi a dostat je do Sýrie. Spíše se však nejednalo o rekrutování, ale o decentralizované zasílání zpráv, pohlcování veřejného prostoru různými videi, zprávami, informacemi o tom, jak se muslimům špatně žije, jak jsou zabíjeni, vražděni ať už Izraelem, nebo režimem Bašára Asada. Už to vytvářelo ideologické, ideově-politické zázemí pro jednotlivce, aby chtěli něco udělat, aby nezůstali sedět doma, ale pokusili se něco vykonat sami.

Rychlá radikalizace

Zmínil jste mešity, tak jen zdůrazním, že podle české kontrarozvědky u této konkrétní skupiny nebylo žádné napojení na mešity a muslimskou komunitu v Česku, radikalizovali se sami online, nebo prostřednictvím verbíře jedné z teroristických organizací působících v Sýrii.

„A tak krůček po krůčku se tito mladí lidé dostali do určitých skupin na té které sociální síti, ve kterých se diskutuje o islámu, v různých souvislostech. Tady je kontaktovali verbíři Islámského státu.“ Michal Koudelka, ředitel Bezpečnostní informační služby (ČT 24, 25. 6. 2025)

Policisté a BIS také zmínili, že radikalizace proběhla velmi rychle.

„Podstatou toho případu byla aktivita podezřelých na sociálních sítích primárně na Instagramu, Telegramu a TikToku, kde šířili nenávistný obsah a propagovali teroristické skupiny, zejména Islámský stát. (...) V podstatě lze říct, že online radikalizace je často velice rychlý proces a že podezřelí nebo pachatelé v podstatě z našeho pohledu vymáhání práva nemají žádný záznam kriminální, nemají žádnou kriminální minulost. Většinou se jedná o naprosto bezúhonné lidi.“ Břetislav Brejcha, ředitel Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (ČT 24, 25. 6. 2025)

Co to znamená a jak dlouho to obvykle trvá? Týdny? Měsíce?

Může to trvat týdny, měsíce nebo léta. Ze svých zkušeností vím, a pokud přijímáme ustálenou definici radikalizace, tedy že se jedná o to, že přijímáte myšlenku násilí, že dosažení násilí teroristickými prostředky je úplně legitimní, tak pokud toto považujeme za směrodatné, tak jsem se setkal s jednotlivci, hlavně s mladistvými, kteří se ani neradikalizovali. Ani ve svých šestnácti nebo sedmnácti letech nedokázali pochopit, proč to dělají, že povedou posvátnou nebo správnou válku, udělají, co je třeba z hlediska náboženství nebo čehokoliv. Spíše se jednalo o snahu dokázat, že jsem tvrďák, že se ničeho nebojím a před ničím se nezastavím. I když zemřu, tak na mě budou myslet jako na velkého bojovníka, na machra. Je to úplně stejný přístup jako u pouličních gangů, setkáváme se s tím poměrně často. Zejména u šestnácti a sedmnáctiletých kluků jsem zažil značné množství takových, kteří neměli promyšlenou motivaci z politického nebo ideologického hlediska, ale spíše jen takovou hodně přízemní.

BIS informovala taky o tom, že ti lidé se na začátku neznali, ale pojila je fascinace násilím, nenávist k LGBT komunitě, Židům a podobně a na internetu vyhledávali nenávistně zaměřená videa a texty. Zajistili u nich chladné zbraně, plynové pistole, vojenské vybavení a předměty z náboženskou tematikou. Díval jsem se na video ze zásahu a zadržení, kde je vidět například Korán.

Myslíte, že za to ti lidé ani nedostanou zaplaceno například prostřednictvím verbíře a že ani nejde o džihád jako takový, ale že to dělají z přízemních motivací?

Má to několik aspektů. Že se dotyční neznali předtím, dává smysl, protože v situaci, kdy se sejde několik takových mladých mužů, dochází k takzvanému outbiddingu neboli snaze členů vznikající skupiny vzájemně se trumfovat, kdo na to skutečně má, že větší chlapák je ten, co nevycouvá. Právě kvůli tomu se můžou předhánět v tom, aby si například zvýšili svůj sociální status, aby získali pozici vůdce vznikající skupiny. To je velmi důležitý aspekt tohoto chování. Druhá věc je ohledně rekrutování nebo verbíře. Co víme, tak většinou žádné odměny neplatí. Spíše se v minulosti jednalo o tom, že by mohli nějak pomoci získat zbraně, dostat se do Sýrie, logisticky nebo z hlediska instrumentária potřebného k násilí.

Podle dozorující státní zástupkyně si minimálně jeden člověk, který měl být v kontaktu s verbířem, zjišťoval informace o vycestování do Sýrie. Mělo to být jenom ve velmi časné informativní fázi. Mohl tam být záměr, nemusel. To jsou drobky, které o případu víme. Teroristé tyto lidi aktivně vyhledávají, nebo je to naopak?

Že by se to dělo teď a že by to bylo aktivní, by se nedalo říct. Situace se hodně změnila. V dnešní době není úplně potřeba, aby šéf nebo člen teroristické organizace kontaktoval někoho. Stačí poslat obecný vzkaz nějakému společenství, a jelikož dochází k takzvané revoluci v terorismu, tak stačí realizovat to, čemu se anglicky říká lone wolf attack, tedy útok osamoceného vlka. To je například, když si jednotlivec sedne do náklaďáku a vjede do skupiny lidí na chodníku nebo něco takového. V tomto případě není až tak potřeba, abyste byl formálně členem teroristické skupiny, ani není třeba, abyste s někým byl v kontaktu. Dochází ke vzniku nějaké franšízy a lidé, kteří to realizují, ať už jednotlivci nebo skupiny, se hlásí například k odkazu Islámského státu, al-Káidy nebo podobné organizace, ale neznamená to, že jsou členy. Dokonce to ani neznamená, že vůbec viděli živého člena al-Káidy nebo Islámského státu. Spíše je to decentralizace a ideologická franšíza. Nástroje uskutečňování jednorázových teroristických útoků, při kterých atentátník nebo terorista často ani nepřežije, umožňují tuto proměnu.

Když to srovnám s konkrétním aktuálním případem, tak nevíme, jestli pokus o zapálení brněnské synagogy měl být úkol od člověka z teroristické organizace, anebo to byl důsledek radikalizace osamělých vlků. Na nynějším případu spolupracovali Europol, BIS, čeští policisté ve spolupráci s kolegy ze zahraničí i Organizace pro justiční spolupráci mezi členskými státy Evropské unie. Odkryli mnoho věcí, ale jednou z nich byl právě kontakt minimálně jednoho člověka ze střední Evropy, z Česka, s člověkem v Sýrii. To je něco, co už známe, o čem víme, že se v posledních letech děje při komunikaci například Ruska s lidmi z Evropy, kdy Rusové chtějí po naverbovaných, aby útočili v Evropě a podnikali nějaké diverzní akce. Vidíte tam paralelu?

Ano, myslím, že ruská rozvědka se musela inspirovat právě touto proměnou džihádistického terorismu, takže se dá říci, že je to revoluční proměna terorismu, kterou se Rusové snažili využívat v poslední době.

Vzhledem k tomu, že se to teď děje na několika frontách, jak vidíme, dá se to vůbec bezpečnostními a zpravodajskými službami odsledovat, zabránit tomu?

Díky lepší spolupráci a monitoringu sociálních sítí a různých radikalizujících prostředí jsme svědky toho, že hrozba terorismu v Evropě v posledních letech oslabila. Je tu několik aspektů, faktorů. Prvním je monitorování sociálních sítí. Na to jsou různé mechanismy, guidelines a je to disciplína, která se vylepšuje, ať už z hlediska technologií, nebo monitoringu samotného. Druhá věc je přeshraniční, transnacionální spolupráce zpravodajských jednotek i uvnitř různých agentur, které se věnují této hrozbě, aby si jednotlivé instituce nechránily svoje informace a sdílely je navzájem. Třetí je práce s komunitami, práce v terénu, která pomáhá včasně odhalit radikalizační podhoubí, ať již ve vězení, nebo v různých komunitách, ghettech, mešitách nebo v pololegálních a nelegálních mešitách. Anebo také skutečnost, jestli salafističtí imámové smějí do Evropy hlásat nenávistné ideologie vlastní výroby, nebo nesmějí. Teď vidíme striktnější politiků vůči imámům ze Saudské Arábie a z různých jiných zemí Perského zálivu zejména. I to pomáhá tomu, aby se vytvářela bariéra průniku džihádistického islámu do Evropy.

Vyšetřování policie se týká několika mladých lidí podezřelých z propagace terorismu. Někteří měli v plánu zaútočit na synagogu v Brně. Jeden z podezřelých podle policie zakládal online skupiny s cílem rekrutovat osoby k účasti na bojích v Sýrii po boku teroristické organizace Haját Tahrír aš-Šám. Jde o rebely, kteří svrhli režim Bašára Asada v Aleppu. Dozorující státní zástupkyně Petra Lastovecká z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci řekla serveru SeznaZprávy, že mladíci byli v komunikaci s islamisty zhruba dva roky. V rozhovoru pro Deník N uvedla, že na tomto případu s českými úřady úzce spolupracovala společnost Meta, pod kterou patří Facebook i Instragram.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: CNN Prima News, ČT24.