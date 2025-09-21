Většina Čechů proti euru? Bojí se zdražování, musíme počkat na konsenzus, říká ekonom Zámečník
Více než tři čtvrtiny Čechů jsou proti tomu, aby budoucí vláda vzešlá z podzimních voleb přijala euro. Proti přijetí společné evropské měny jsou především ženy a starší lidé. Nejvíce příznivců Eura se naopak najde mezi voliči Pirátů a koalice Spolu. „Dokud nedosáhneme nějaké míry konsensu, tak je to politický vícenáklad, který se nikomu nebude chtít platit,“ hodnotí debaty o možném přijetí eura ekonom Miroslav Zámečník.
Překvapilo vás to číslo – 76 procent Čechů proti přijetí Eura?
Je to sice vysoké číslo, ale přes 70 procent ukazují ty průzkumy veřejného mínění už od světové finanční, respektive dluhové krize. V té době se to výrazně zhoršilo a ten stav trvá.
Čím to podle vás je? Proč nechce více lidí, aby v České republice korunu nahradilo euro?
No, ono je to, řekl bych, dvousložkové. Jedna složka je, že Češi se obávají po inflačním vzepětí v letech 2021 až 2023 dalšího nárůstu cen, který připisují případnému přijetí eura – že by znamenalo jaksi další nějaké cenové vzepětí. A toho se velmi obávají zejména příjmově slabší domácnosti a obávají se toho v souvislosti s potravinami. Tím, že ceny potravin momentálně také rostou a jsou volatilní složkou cenového indexu, tak ta citlivost je vyšší a proto máme velmi negativní číslo.
Obávají se toho právem?
Ne tak úplně, protože jiné průzkumy zase ukazují, že se Češi domnívají, že ten cenový nárůst bude 15 procent. To je prostě věc, která je úplně mimo. To by nenastalo pravděpodobně v téměř vyloučitelném případě. Ale zkrátka ta legenda se už rozšířila. Jak říkám – tím, že máme po inflačním šoku, tak se ta citlivost se zvýšila. Druhá věc je, že od dob dluhové krize Češi mají velmi negativní dojem, že by museli doplácet na některé jiné státy. Možná citlivě interpretují taky to napětí, které momentálně existuje, pokud jde o financování těch nejvíce zadlužených zemí – v poslední době, dělá starosti zejména Francie.
Miroslav Zámečník
Český ekonom a publicista Miroslav zámečník byl v roce 2009 členem a později předsedou dozorčí rady Českých aerolinií. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Od roku 2001 působí jako konzultant v oblasti finanční restrukturalizace a reorganizace insolventních podniků, firemních fúzi a akvizic. Dříve vedl Centrum pro ekonomickou analýzu v kanceláři prezidenta Václava Havla, vyjednával za Středoevropskou zónu volného obchodu, byl zástupcem České republiky ve Světové bance a náměstkem ředitele Konsolidační banky.
Ekonomickou výhodnost případného přijetí eura vloni posuzovala Národní ekonomická rada vlády, ta sepsala výhody i nevýhody. Za hlavní výhody označila mimo jiné větší zapojení do vnitřního trhu Evropské unie, snazší plánování pro firmy a odstranění kurzového rizika. Naopak za rizika označila nízkou podporu obyvatelstva, riziko odlišné struktury české ekonomiky od eurozóny a možné dopady asymetrických šoků a také ztrátu nezávislé monetární politiky. Plyne z této analýzy nějaké jasné doporučení, jestli z toho ekonomického hlediska je pro Česko dobře, kdyby euro přijalo?
Tak vy jste to v tom shrnujícím úvodu naznačili – je část populace, která je více optimistická, pokud jde o Evropu a více si věří. Která se domnívá, že bychom to euro měli přijmout. To platí především pro byznys a jeho představitele, pro něž ty výhody samozřejmě převažují. Zatímco jsou jiné složky populace, které se obávají vedlejších důsledků, ať už z důvodu dlouhodobého euroskeptického působení některých politických představitelů či médií.
Jak důležitá je společenská podpora? Má smysl v tuto chvíli vůbec uvažovat o přijetí eura, pokud průzkumy ukazují to, co ukazují?
V podstatě ne, protože Česko má před sebou dost důležitých úkolů a nepotřebuje další bod, na kterém by se ta politika štěpila. Takže dokud nedosáhneme nějaké rozumné míry konsensu, tak je to politický vícenáklad, který se nikomu nebude chtít platit. Respektive těm rozhodujícím silám, které by to musely podpořit, se to zdá jako příliš nákladná záležitost.
Pro srovnání, jaká byla podpora zavedení eura v těch státech, které do eurozóny vstoupily? Třeba na Slovensku nebo v Chorvatsku?
No tak Slováci se víceméně stavěli k přijetí eura kladně, v Chorvatsku se přiznám, že ta přesná data těsně před vstupem neznám.
Chorvatsko nicméně působí jako jeden z těch brzdících faktorů, protože Češi tam pravidelně jezdí, všimli si, že po přijetí eura šly ty ceny poměrně výrazně nahoru. A směšují to s cenovým vývojem v turistických oblastech, kde ty ceny skutečně výrazně stouply. Tam to ale souvisí se zájmem o cestovní ruch v Chorvatsku. Cenový vývoj mimo ty turistické zóny, tam to zdaleka není takové.