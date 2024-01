Většina Čechů si přeje přísnější ochranu veřejných institucí. Chtějí více kamer, na rámech se neshodnou

Po tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v prosinci uplynulého roku si většina Čechů a Češek přeje zpřísnění ochrany takzvaných měkkých cílů – třeba škol, nemocnic či veřejných institucí. A to třeba i na úkor vlastního soukromí. Vyplývá to z průzkumu, který pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál zpracovala agentura Median. Data Praha 6:00 28. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Češi a Češky by preferovali přísnější opatření na ochranu veřejných institucí a dalších takzvaných měkkých cílů. A to i za cenu toho, že by se tím snížil jejich komfort a omezilo se jejich soukromí. Potvrzuje to průzkum, který pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál zpracovala v polovině ledna agentura Median na reprezentativním vzorku 1014 respondentů.

V souvislosti se střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy si přeje zpřísnění dosavadních opatření tři z pěti dotázaných.

Rozhodně pro zpřísnění opatření je více než čtvrtina Čechů, spíše souhlasí 34 procent. Naopak rozhodně proti zpřísnění opatření je jeden z deseti dotázaných a zhruba čtvrtina pak je spíše proti.

Zpřísnění bezpečnostních opatření si přejí zejména voliči koalice Spolu (65 %) a také voliči Andreje Babiše (ANO) v prezidentských volbách (66 %). Proti jsou pak obecně častěji voliči hnutí ANO (50 %), absolventi vysokých škol (53 %) a podnikatelé (55 %).

Co by pomohlo?

Češi se nejvíce shodují na tom, že v případě podobné tragické události, k jaké došlo na filozofické fakultě 21. prosince 2023, by pomohlo využití systému tísňových SMS, které varují lidi v místě hrozícího nebezpečí. Na prospěšnosti tohoto opatření se shodne asi 84 % dotázaných.

Velkou podporu má také větší zapojení kamerového systému ve školách, nemocnicích a dalších institucích – to podporuje zhruba 70 % dotázaných.

Kde se začínají Češi ve svých názorech rozcházet, je větší zapojení ozbrojené ostrahy ve zmíněných institucích.

Nejvíce ale dotazované dělí možnost plošného zavedení bezpečnostních rámů ve veřejných institucích. To podporuje jen asi polovina všech respondentů.