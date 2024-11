Většina firem za odklízení škod po povodních nedostala zaplaceno, starostové se bojí odlivu pomoci

Jedním z klíčových pracovníků v oblasti obnovy byl v České Vsi Lukáš Guzej. Byl to právě on, díky komu se také podařilo zprovoznit průtah obcí, který zčásti odnesla voda. Na jeho počest chybějící úsek silnice místní pojmenovali Guzej Štráse.

Přestože už odvedl práci, čeká na její proplacení. „Řeknu to tak, že samozřejmě každý výplatu potřebuje, je to na úkor nafty a tak dále,“ říká.

Aby se likvidace škod po povodních urychlila, olomoucké hejtmanství zavedlo systém, díky kterému mohli starostové práci u soukromníků objednávat rychle a efektivně. Starosta České Vsi Petr Mudra označuje systém jako skvěle nastavený, protože výrazně snížil administrativní zátěž pro obce. Upozorňuje však, že zatím není jasné, zda už někdo z techniků dostal peníze za svou práci: „Zatím nevím o nikom, kdo by fyzicky ty peníze dostal,“ uvádí Mudra.

Problém s proplácením financí má podle Mudry vážné důsledky, neboť hrozí, že pracovníci postupně přestanou do obcí postižených povodněmi docházet. „Už jsou sedm týdnů bez finančních prostředků, takže to už nás trápí hodně,“ dodává Mudra.

Důsledek administrativy

Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk z hnutí ANO vysvětluje zdržení jako důsledek složité administrativy. Kraj sice vzal administrativní povinnosti starostů na sebe, aby jim usnadnil práci, ale celý proces je i tak velmi náročný.

„Je to administrativně hodně náročný proces. Na druhé straně nikdo bychom nechtěli, aby docházelo k nějakým nedopatřením, ke zneužití prostředků a podobně,“ říká Okleštěk. Dodává, že kraj dosud proplatil přibližně 50 milionů korun z faktur za půl miliardy. „To v tom objemu je skutečně kapka v moři. Hledáme cestu, jak to udělat co nejlépe a co nejrychleji,“ přiznává hejtman.

Celkem kraj ze svého rozpočtu uvolnil na proplacení likvidace škod 350 milionů korun, dalších 60 milionů získal od ministerstva financí a o půlmiliardové pomoci rozhodla také vláda.