Většina zaměstnanců Liberty Ostrava se začíná poohlížet po nové práci

Ani v úterý se většina zaměstnanců ostravské huti Liberty nevrátí zpátky do práce. Vedení firmy termín už po osmé posunulo o další týden, protože od konce prosince pořád nemá zajištěné dodávky energií od společnosti Tameh Czech. Mnozí zaměstnanci potvrdili, že nejistota je velká. Nikdo neví, co bude. Ostrava 7:13 21. února 2024

„Přejeme si, ať se to rozjede. Budu čekat, dokud se to nezavře,“ říkají dva ze zaměstnanců, kteří do práce chodí. Moc toho ale není, přiznává s úsměvem Petr Jaskula z ocelárny. Dohlíží jenom na nutnou údržbu.

Pracuje, buď přímo v závodě anebo z domu, asi čtvrtina z 6000 zaměstnanců. Většina oslovených už si ale hledá jinou práci, i když najít něco stejně placeného, jak říkají, jednoduché nebude.

„Provoz se obnovuje zatím jenom částečně. Třeba na rourovnu se teď vrací stovka lidí. Dál se nám podařilo rozjet výrobu svodidel, snažíme se o zajištění externího vstupního materiálu, abychom mohli pokračovat ve výrobě. Byla zprovozněna kotelna na koksovně a během týdne budou provedena technická opatření pro zajištění jejího provozu na plný výkon,“ potvrdila mluvčí huti Kateřina Zajíčková.

Huť k obnovení výroby bez energií od Tamehu potřebuje například pro válcovnu polotovary, takzvané bramy. Jejich dovoz z Rumunska a od dalších dodavatelů se podle mluvčí huti připravuje.

Potíže řeší také dodavatelské firmy závislé právě na huti Liberty. Například na finanční úřady se jich obrátilo zatím deset, upřesnila mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj Petra Homolová. Potřebují hlavně pomoc při placení daní.

„V osmi případech firmy podaly buď žádost o posečkání s úhradou daně nebo žádost o úhradu daně ve splátkách. V odůvodnění těchto deset firem uvedlo, že se do finančních potíží dostaly kvůli situaci v Liberty Ostrava,“ upřesnila Homolová.

Doma s plnou mzdou zůstává kromě většiny zaměstnanců Liberty také velká část pracovníků firmy Tameh.