Vězeň požadoval deset milionů korun a propuštění. Hrozil otrávením pitné vody

Policie navrhla obžalovat osmadvacetiletého vězně za to, že hrozil otrávením pitné vody v České republice. Za vyhrožování teroristickým trestným činem a za šíření poplašné zprávy mu hrozí až 12 let vězení. Uvedl to v úterý mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Podle něj se muž k činu přiznal. Řekl, že se inspiroval televizním seriálem.

Praha 14:32 22. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít