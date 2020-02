Vězeň zachránil v Příbrami ženu, která zkolabovala v práci. Za příkladný čin ho čeká odměna

Odsouzený z Věznice Příbram zachránil lidský život. Po příchodu na nestřežené pracoviště našel ženu, která zkolabovala a na nic nereagovala. Okamžitě zahájil masáž srdce a zachránil tak ženě život. „Tento den, se stal nezapomenutelným na celý život,“ uvedl odsouzený Ondřej. pic.twitter.com/XD4eU6OWmq — Vězeňská služba ČR (@CrSluzba) February 11, 2020 Příbramský vězeň zachránil ženu, která prodělala rozsáhlý infarkt. Ženu našel na zemi v místě, kam docházel z káznice pracovat. „Ležela na podlaze a nereagovala. Věděl jsem, že je zle,“ řekl odsouzený podle vězeňské služby, která o případu informovala. Za záchranu ženy Ondřeje čeká odměna od ředitele věznice. Příbram 16:25 11. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Odsouzený Ondřej (vězeňská služba bližší informace o jeho identitě nesdělila – pozn. red.) ženu zachránil minulý týden. „Ráno na pracovišti zkolabovala paní, která zde pracuje. Zkontroloval jsem životní funkce a věděl, že je zle. Začal jsem neprodleně s masáží srdce,“ řekl podle tiskové zprávy vězeňské služby.

Příbramský vězeň s masáží srdce pokračoval až do příjezdu záchranné služby. „Dělal jsem to, co mi po telefonu radila paní ze záchranky,“ popsal. V tu chvíli ještě nevěděl, co přesně se ženě stalo.

„Později jsem se dozvěděl, že prodělala rozsáhlý infarkt a já přispěl k záchraně jejího života,“ dodal Ondřej. Žena je nyní po operaci a žije.

Podle vězeňské služby odsouzený v krizové chvíli jednal pohotově a morálně správně. I proto ho čeká za záchranu ženy odměna. O její konkrétní podobě rozhodne ředitel příbramské věznice.

Na odměnu odsouzeného za „příkladný čin“ nárok pamatuje přímo zákon o výkonu trestu odnětí svobody. Ředitel věznice takovému vězni může například prodloužit návštěvní hodiny nebo ho peněžitě odměnit do výše 1000 korun. V krajních případech může odsouzenému dokonce přerušit výkon trestu.

V případě Ondřeje vězeňská služba na dotaz iROZHLAS.cz podobu odměny konkretizovat nechtěla.