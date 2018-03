Vězni si zvykají na nová pravidla. Za dobré chování mohou získat za mřížemi mírnější režim

Od areálu věznice dělí obyvatele Všehrd na Chomutovsku zeď s žiletkovým drátem. Nově je to zařízení s ostrahou. Vězně tu tak zařazují do třech oddělení – s nízkým, středním a vysokým zabezpečením.

„Obě ubytovny, kde máme odsouzené s vysokým stupněm zabezpečení, disponují kamerovým systémem. Zabezpečení vycházkových dvorů je opatřeno žiletkovými dráty,“ říká pro Radiožurnál ředitel věznice Pavel Vagner.

Vězni se právě vrací z oběda do oddělení s nejvyšším stupněm zabezpečení. „Máme tady jak majetkovou trestní činnost, tak i násilnou trestní činnost včetně vražd. Nemají možnosti čerpat návštěvy mimo věznici, nemůžeme je pustit samostatně k lékaři nebo mimo věznici do práce,“ dodává.

Ministerstvo spravedlnosti při zavádění těchto změn argumentovalo mimo jiné tím, že budou vězně motivovat k lepšímu chování. „Potvrdilo se to – pokud nám odsouzený plní vězeňský režim, může se posunout do nižšího stupně zabezpečení. Naopak, pokud by vězeňský režim neplnil, je možno se dostat do horšího stupně zabezpečení,“ vysvětluje ředitel.

Ve věznici ve Všehrdech je zhruba 600 vězňů a přesuny uvnitř věznice se dotkly zhruba 70 z nich. „Byl jsem ve středním zabezpečení. Po hodnotícím období, což jsou zhruba tři měsíce, jsem byl přeřazen do nízkého stupně. Můžu se častěji za nějakých podmínek vídat s rodinou, jednou za měsíc můžu využít 24 hodinovou vycházku,“ říká Milan, který se do vězení dostal za pokus o těžké ublížení na zdraví.

Zatím jen 12 stížností

„Znamená to pro mě i výhodu v tom, že můžu navštívit svého zubaře nebo lékaře. Na autobusu nebo vás vyzvedne někdo z příbuzných - je to mnohem příjemnější pocit, než-li jezdit někam s eskortou“ dodává.

Za špatné chování si ale můžou vězni i pohoršit, a pak o nabyté výhody přijdou. Pokud se jím rozhodnutí ředitele nelíbí, můžou se obrátit na soud. „Byla to opravdu rozsáhlá akce, odsouzeným osobám vysvětlili přesně, o co jde. V rámci zhruba 20 000 osob jsme zaznamenali 12 podání,“ říká mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová.

„Jestliže je to rozhodnutí překoumatelné soudem, tak já s tím problém nemám, protože si myslím, že věznice ví skutečně o tom člověku nejvíc," uvádí k novému systému viceprezident Soudcovské unie Petr Černý.