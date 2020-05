První případ covidu-19 v české věznici. Nakažený putoval do vazby z obav, že bude nemoc úmyslně šířit

V Česku je od středy za mřížemi první člověk, jenž se nakazil novým typem koronaviru. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová. Zda jde o může, nebo ženu, nechtěla říct. Soudce Okresního soudu v Novém Jičíně Miroslav Čaňo ale upřesnil, že se osoba dostala do vazby ze strachu, že bude pokračovat v trestné činnosti, tedy že bude šířit covid-19. Exkluzivně Praha 15:44 14. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V českých věznicích se objevil první člověk nakažený koronavirem (ilustrační foto) | Foto: Philippe Huguen | Zdroj: Fotobanka Profimedia/AFP Photo

Vězeňská služba už na začátku pandemie nastavila přísná pravidla, aby šíření nákazy mezi odsouzenými zabránila. Do káznic se například nedostane člověk, který má tělesnou teplotu vyšší než 38 °C. Zároveň začal platit zákaz návštěv.

Všichni lidé s podezřením na koronavirus se podle pokynů musí přemístit do brněnské věznice, kde pro ně je přichystané „covid oddělení”. A právě to se stalo ve středu.

„Mohu potvrdit, že jsme včera přijali do vazby osobu, která má onemocnění covid-19. Vzhledem k této skutečnosti jsme ji umístili na infekčním oddělení v naší nemocnici ve Vazební věznici v Brně,” řekla ve čtvrtek Radiožurnálu Kučerová.

Bližší informace k nakaženému ale nechtěla sdělit. Proč je dotyčný ve vazbě, přiblížil soudce Miroslav Čaňo: „12. května 2020 rozhodl Okresní soud v Novém Jičíně o vzetí do vazby obviněné osoby, která je ve věci trestně stíhána pro zločin šíření nakažlivé lidské nemoci.”

Důvodem podle něj byla obava z dalšího páchání trestné činnosti, tedy v šíření nákazy.

Nákaza u dozorců

Dosud nebyl v českých věznicích žádný nakažený novým typem koronaviru, ve vězeňské službě se ale dosud nákaza potvrdila u jedenácti dozorců. Deset z nich už se vyléčilo.

Kvůli nemoci covid-19 také v současnosti nemusí do vězení nastoupit pachatelé, kteří jsou odsouzení za banální trestné činy. Ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal se obával, že by se do věznic mohla nemoc dostat.

Požadavek probral v polovině dubna na schůzce s ministryní spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO) a předsedy krajských, vrchních a nejvyšších soudů. „V podstatě jsme se dohodli,“ řekla tehdy Benešová. Dodala, že už teď část odsouzených do výkonu trestu nenastupuje. „Trochu nám to teď odlehčilo věznice, ale jenom o málo. Je to přechodné.“

V český věznicích je podle statistik Vězeňské služby aktuálně 20 930 lidí. K 18. březnu byl stav 21 180. Podle Dohnala nastupuje k výkonu trestu asi 500 odsouzených měsíčně.