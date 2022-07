‚Mají snahu pracovat co nejlíp,‘ říká šéf benzinky, který dává druhou šanci propuštěným vězňům

Zájemce o práci přinese pěkný životopis - má maturitu, léta praxe v oboru, za sebou několik vzdělávacích kurzů. Je motivovaný a schopný. Ale nikde ho nechtějí vzít. Má totiž taky záznam v trestním rejstříku. Jak je pro bývalé vězně těžké najít práci a jak spokojení jsou s nimi ti, kteří jim přece jen dají šanci? Praha 8:16 8. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Mají tak enormní snahu pracovat co nejlíp, že předčí i zaměstnance, kteří tu třeba roky pracují,“ uzavírá provozovatel čerpací stanice. | Zdroj: Pexels | CC0 1.0

Osmadvacetiletý Ondřej pracuje v charitativním obchodě Restart Shop na pražské Florenci. Tam zaměstnávají lidi, kteří chtějí začít znovu. Třeba proto, že za sebou mají kriminální minulost a záznam v trestním rejstříku.

„Dostal jsem se do vězení kvůli tomu, že jsem kradl a rval se na ulici, protože jsem podlehl závislosti. Pod vlivem jsem pak páchal trestnou činnost,“ říká pro Radiožurnál Ondřej, který je na svobodě pět let a od té doby se snaží začlenit zpátky do společnosti.

„Ono jde i o to, že člověk psychicky po vězení sám v sobě není připraven jít hned hledat práci, protože má o sobě pochyby, a už se ví, že člověk, co má trestní minulost, tak ho málokde vezmou,“ dodává.

To potvrzuje i Ondřejův šéf Tomáš Příhoda z České asociace streetwork, která obchod provozuje. „Když budete mít dva lidi, kteří na tom jsou schopnostmi a formálním vzděláním stejně, ale jeden z nich bude mít záznam v trestním rejstříku, ten jeden boj o místo vždycky prohraje.“

Nový začátek

Z obchodu se přesouváme na čerpací stanici. Za pokladnou stojí černovlasý Luboš. Třiačtyřicetiletý muž s brýlemi je za práci na benzínce vděčný. Ví, jaké to je, když vlastní vinou přijde o všechno. Dostal se do dluhové pasti, a dlouho se z ní nemohl dostat ven.

„Ty dluhy se nabalovaly a vezlo se to se mnou. Já jsem zvolil takovou taktiku - hlava v písku. Dneska už to hodnotím tak, že bych si dal nejradši pár facek.“

Luboše tehdy opustila partnerka i s dítětem, na dceru nezvládal platit alimenty. Od soudu za to dostal podmínku. Problémy neustávaly, a tak je Luboš začal řešit alkoholem. „Dostal jsem se do fáze, kdy jsem udělal obrovský průšvih. S alkoholem jsem zavinil autonehodu. To už zpátky nevezmu, ale byla to poslední kapka.“

A po letech začal problémy řešit. Nejdřív skončil s alkoholem, je v insolvenci a nezisková organizace Rubikon mu i přes dva záznamy v trestním rejstříku pomohla najít práci. „Já jsem strašně rád. Ulevilo se mi, že jsem začal tu situaci řešit a ve svých 43 letech jsem našel nový start, jaký jsem za život neměl ještě ani jednou…“

‚Mají enormní snahu‘

Provozovatel čerpací stanice na pražském Zahradním Městě Radek Plíhal za posledních pět let zaměstnal asi 40 lidí se záznamem v trestním rejstříku. „Nebojím se dávat šanci těmto lidem, protože ta zkušenost, kterou s tím mám, je výborná.“

„Spousta lidí dostane práci od zákazníků. Mají tak enormní snahu pracovat co nejlíp, že předčí ty zaměstnance, kteří tu třeba roky pracují,“ uzavírá Plíhal.