Vrah, který dostal za utýrání dítěte 22 let, zemřel ve vězení. ‚Na cele byl sám,‘ uvedla mluvčí

„Mohu potvrdit, že v současné době šetříme úmrtí vězněné osoby, která byla na cele sama. S ohledem na průběh šetření a GDPR více sdělit nemohu,“ uvedla mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová.

Na dotaz serveru iDNES.cz, zda šlo o sebevraždu nebo cizí zavinění, dodala: „Na cele byl sám.“ Podle rodiny vězně policie cizí zavinění vyloučila.

„Prakticky nic nevíme. Jen nám řekli, že vyloučili cizí zavinění, ale že nám víc říct nemohou, dokud to nevyšetří. Ale nám je to divné. Když jsme s ním mluvili naposledy, to bylo dva dny před soudem, řekl nám, že nemá v úmyslu si brát život. Že ho nic nezlomí a že si svůj trest chce odsedět,“ uvedl pro Expres.cz otec.

Mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů Ivana Nguyenová sdělila, že inspekce se případem v tuto chvíli nezabývá.

Dítě popálil i na obličeji

Jedenadvacetiletý Josef K. byl původně krajským soudem odsouzen k 16 letům vězení za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. Vrchní soud v Praze však minulý týden ve středu změnil právní kvalifikaci na vraždu a trest o šest let zpřísnil.

Podle pravomocného verdiktu otčím v Lounech týral tříletého chlapce od loňského ledna, kdy se v Lounech nastěhoval k jeho matce. Opakovaně ho sprchoval ve studené vodě a vystavoval ho kontaktu s horkou plochou, čímž utrpěl popáleniny, mimo jiné i v obličeji.

Mlátil ho dlaní i vařečkou, a to na otevřených ranách, dával mu pohlavky. Násilí se stupňovalo do letošního února, kdy muž podle rozsudku uhodil dítě tak, že mu poškodil mozek a míchu. Chlapce pak osprchoval studenou vodou, uložil do postele a šel spát. Dítě na následky zranění zemřelo.

Předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička minulý týden uvedl, že se za svou čtyřicetiletou praxi s takovým nakládáním s malým dítětem nesetkal. Mužovo chování podle něj svědčilo o naprosté neúctě k lidskému životu.