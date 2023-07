Finanční rezerva pro život po propuštění. Zákon by mohl pomoci vězňům nejen se začleněním

Věznice možná budou muset změnit způsob, jakým nakládají s příjmy odsouzených. Novelu zákona schválila vláda a poslala ji do Sněmovny. Navrhuje, aby se každému vězni ze všech jeho příjmů po dobu výkonu trestu vytvářela finanční rezerva, kterou dostane při propuštění, vysvětluje vedoucí dluhové poradny centra Rubikon Pavla Aschermannová. Praha 9:55 31. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vězení (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Co je podle vás nejdůležitější novinka, kterou novela přináší?

Konečně se nastavují stejná pravidla pro srážky odsouzených ze všech příjmů. Dosud to bylo tak, že když odsouzený ve vězení pracoval, tak mu probíhaly nějaké srážky z příjmů. Ovšem když mu přišly peníze zvenku od rodiny nebo ze starobního důchodu, tak na to pravidla nebyla a vytvářelo to nerovnosti.

Sociální kapesné ve výši 150 Kč je málo. Částky, které odsouzení musí vynaložit ve věznici, jsou velké, říká vedoucí dluhové poradny centra Rubikon Pavla Aschermannová

Ještě před pár lety člověk, který měl starobní nebo invalidní důchod, na tom byl výrazně lépe než člověk, který ve věznici pracoval, protože mu příjem zůstával celý. A poslední dva roky na tom byl výrazně hůře, protože příjem ze starobního nebo invalidního důchodu se mu strhával úplně celý.

