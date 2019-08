Nejsem celebrita. Spáchal jsem dvojnásobnou vraždu, řekl muž, který vyčistil graffiti z Karlova mostu

Muž, který na sebe upozornil tím, že vyčistil graffiti z Karlova mostu, uvedl, že v minulosti spáchal dvojnásobnou vraždu. V afektu zabil manželku s jejím milencem, sám se poté pokusil o sebevraždu. „Já nejsem celebrita, která by zasloužila, aby ji někdo glorifikoval,“ řekl v pátek v rozhovoru pro server iDnes.cz Miloslav Černý s tím, že nechce, aby ho lidé chválili a posílali mu děkovné dopisy. Aktualizováno Praha 8:39 3. 8. 2019 (Aktualizováno: 8:52 3. 8. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž, který tvrdí, že smyl graffiti z Karlova mostu | Zdroj: čt24

Před dvaceti lety se Černý podle svých slov ocitl ve „vážné životní krizi“, která vyústila v rozvod. Neunesl to a chtěl zastřelit manželku i sebe. „Shodou okolností se stalo, že jsem na místě, kde se to nedalo očekávat, potkal ji a jejího milence. Emočně jsem to nezvládl a oba jsem je zastřelil. Sám jsem si prostřelil hlavu,“ popsal pro server iDnes.cz.

‚Trvalo mi to asi dvě hodiny.‘ Policii se přihlásil muž, který měl odstranit graffiti z Karlova mostu Číst článek

„Pistoli jsem si dal pod bradu a čelem mi to vylítlo. Byl jsem úplně mimo. Takřka v bezvědomí mě převezli do vězeňské nemocnice na Ruzyni. Začal jsem vnímat realitu až ty poslední dny života na svobodě před mým odsouzením,“ doplnil. Soudce Jiří Bernát ale tehdy oponoval, že se Černý střelil jen do špičky brady a rychle se vyléčil.

Kvůli dvojnásobné vraždě byl Černý odsouzen nejdříve ke dvaceti letům ve vězení, po odvolání mu byl trest snížen na sedmnáct. Nakonec za mřížemi strávil jedenáct a půl roku, propustili ho v únoru 2012.

Ve vězení se začal vzdělávat. Vychodil gymnázium, získal několik výučních listů a začal studovat i Teologickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou ale nedokončil. Poté odjel pracovat do Anglie, kde se dostal i k antigraffiti programům.

Odstraňováním graffiti se živí dodnes, proto se také rozhodl smýt sprejerský nápis o rozměrech pětkrát dva metry z pilíře Karlova mosta. Ten v polovině července namalovali dva mladíci z Německa. Soud jim uložil roční podmínku, pětileté vyhoštění a peněžité tresty. Jejich obhájce ale podal proti rozhodnutí odpor, v případu bylo proto nařízeno hlavní líčení.

‚Nezasloužená gloriola‘

Graffiti nejdříve odstraňovali památkáři, práce měly být hotové v polovině srpna. Nápis ale zmizel přes noc a to už koncem července. Nejdříve nikdo nevěděl, kdo ho odstranil, Černý se ale nakonec sám přiznal. „Trvalo mi to asi dvě hodiny,“ řekl před několika dny s tím, že malbu odstranil vysokotlakou pistolí s horkou vodou a párou.

Lidé ho poté začali chválit nejen na sociálních sítích. „Už nechci dostávat děkovné dopisy, nechci, aby mě někdo navrhoval na státní vyznamenání a podobně,“ vysvětlil čistič.

Rozhodl se proto, že se veřejně ke svému prohřešku přizná. „Byl bych nerad, aby jakási gloriola, která se nade mnou za poslední dny objevila, byla něčím, co neodpovídá realitě. Ano, jsem velký darebák, který v životě spáchal dvojnásobnou vraždu a jsem za ni plně odpovědný,“ řekl s tím, že vraždy dodnes lituje.

„Tím, že jsem se svěřil, co mám za sebou, ze sebe sejmu nezaslouženou gloriolu. Neustále si totiž uvědomuji, ze mám obrovský dluh vůči společnosti,“ myslí si.

„Ale potěšilo mě, že jsem byl kontaktován panem primátorem, abychom jim pomohli, a zúčastnili se workshopu o moderním odstraňování graffiti,“ doplnil. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) mu v předešlých dnech poděkoval na twitteru a napsal, že navrhne, aby mu bylo za pomoc zaplaceno.