Z vězení vyšli dva žháři odsouzení za útok proti Romům ve Vítkově. Z dvaceti let si odseděli třináct

Žhářský útok ve Vítkově

Tři pravicoví extremisté zaútočili v noci z 18. na 19. dubna 2009 na domek ve Vítkově na Opavsku, kde bydlela početná romská rodina. Chvíli před půlnocí vhodil každý z nich do okna zápalnou lahev naplněnou benzinem. Poté žháři nasedli do auta, kde čekal jejich komplic, a zmizeli ve tmě. Jejich čin vyvolal jednu z nejostřeji sledovaných kauz v Česku. Útočníci Ivo Müller, Václav Cojocaru, David Vaculík a Jaromír Lukeš odešli od soudu s výjimečnými tresty – od 20 do 22 let. „Akce byla naplánována, dům byl vytipován, jednalo se o naprosto neobvyklý brutální útok,“ zdůvodnil tehdy své rozhodnutí soudce.