Vězeňská služba tají, jak velký problém jsou drogy za mřížemi. Nepomohl ani váhavý tlak ministerstva

Jak se drogy do vězení dostávájí?

Policii se podařilo odkrýt několik případů, kdy se do věznice drogy dostávaly. Letos v lednu byli obvinění čtyři vězni z pašování drog do věznice na Jičínsku, kterým je v sáčcích na rozpustnou kávu posílali známí. Loni v říjnu případ prodeje drog řešila také Generální inspekce bezpečnostních sborů, a to v Karlovarském kraji. Zaměstnanec věznice na Sokolovsku prodával kokain, hrozí mu až pět let vězení.