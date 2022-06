‚Vězni nám přerůstali přes hlavu.‘ Vězeňské službě chybí stovky lidí, i kvůli chování odsouzených

„Nešel jsem dělat do cukrárny, a tak bylo jasný, že tam problém vždycky bude. Už ale byl velký tlak vězňů, už to přerůstalo přes hlavu a už člověk opravdu neměl nic, čím by je potrestal. Vězeň má mít ustláno a vy tam jdete třikrát: ‚Hele, ustelte si, nebo nepůjdete na televizi, nepůjdete volat.‘ A oni: ‚My si napíšeme stížnost, a to teda pudeme, to budete koukat‘,“ popisuje pro Český rozhlas Sever svoji zkušenost s vězni Milan, který nedávno od vězeňské služby odešel.

Vězeňské službě v České republice chybí na 900 zaměstnanců

Podle něj bylo chování odsouzených jedním z důvodů, proč dal téměř po deseti letech ve věznici výpověď. Druhým důvodem bylo řešení stížností od vězňů ze strany inspekce.

„Už jsem zažil dva výslechy, protože vězeň si najednou vzpomněl, že před týdnem mu tam někdo vystříkal celu kasrem, ale on neví kdo, neví, kdy to bylo, ale ví, že na té cely byl pět dní. Tak si nás, čtyřicet lidí, zvali k výslechu. Hodně lidí to odradí, než pak něco s generální inspekcí mít, tak to radši jdou jinam,“ vysvětluje Milan s odkazem na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS).

Nedostatek zaměstnanců přiznává i mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová: „Situace ohledně počtu zaměstnanců Vězeňské služby se nevyvíjí úplně pozitivně. Počty neobsazených míst se pomalu zvyšují a trh práce postrádá potřebné zaměstnance. Aktuálně chybí ve Vězeňské službě České republiky téměř 900 zaměstnanců.“

Jestli by mohl nedostatek dozorců fungování věznic omezit, nechtěla Markéta Prunerová odhadovat.