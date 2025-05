Vězeňské službě chybí téměř 1000 lidí. ‚Posíláme výpomoc do devíti věznic,‘ přiznává její šéf

U Vězeňské služby chybí stovky příslušníků. Důvodem je i výše platů, tvrdí Nezávislý odborový svaz a Unie bezpečnostních složek. Podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS se ale zvedat nebudou. „Chybí nám přibližně 740 příslušníků a 200 občanských zaměstnanců,“ připouští v rozhovoru pro Radiožurnál šéf Vězeňské služby Simon Michailidis. „Posíláme výpomoc do devíti věznic, nedávno jich bylo jedenáct,“ dodává. Rozhovor Praha 9:51 16. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vězeňské službě chybí lidé | Foto: Tomáš Černý | Zdroj: ČTK

Je pravda, že jsou na tom příslušníci za poslední roky finančně nejlépe?

Nejsem ekonom, takže vám neumím odpovědět na to, co se přesně dělo například v těch složitějších období, kdy se přijímala úsporná opatření a jak se měnila hodnota peněz.

Poslechněte si rozhovor s šéfem Vězeňské služby Simonem Michailidisem

Nicméně je pravda, že za poslední rok stouply především příslušníkům Vězeňské služby platy vcelku výrazně. Za první kvartál letošního roku je průměrný služební příjem příslušníka 53 tisíc korun. Loni touto dobou to bylo zhruba o 7000 nebo 8000 korun méně.

Jaké jsou tedy teď platové podmínky ve věznicích na všech postech, kde lidé chybí?

Ty posty jsou opravdu různorodé, takže i platové podmínky jsou různorodé. Nástupní plat příslušníka se pohybuje od 31 500 korun do přibližně 34 500 korun. Služební příjem jsem vám sdělil u civilních zaměstnanců, včetně těch, kteří u nás provádějí nebo vykonávají odbornou práci přímo s vězněnými osobami, tak to je průměr 43 tisíc korun.

A musím k tomu možná ještě říci, že Vězeňská služba disponuje velmi štíhlou řídící strukturou. Máme dvoustupňové řízení a v porovnání s některými jinými institucemi máme opravdu velmi nízký počet řídících pracovníků.

Agresivita vězněných osob narůstá. Myslíte si, že za nedostatek lidí pracujících ve věznicích může jenom to, že jsou nízké platové podmínky, nebo jsou ty důvody ještě jiné, možná ztížení pracovních podmínek?

To, že nám chybí přibližně 740 příslušníků a 200 občanských zaměstnanců, není dle mého názoru dáno jenom výší platového ohodnocení.

Představte si, že pracujete v uzavřeném prostředí, střeženém prostředí, které vás oproti jiným běžným zaměstnáním v mnoha ohledech omezuje, že pracujete s lidmi, kteří mají v naprosté většině případů velmi složitou osobnost. To všechno nepřidává na atraktivitě našeho zaměstnání.

Snažíme se kultivovat pracovní prostředí, dbát na další vzdělávání našich lidí, především v oblasti krizové komunikace. Střední management se neustále učí, jak udržovat pozitivní vztahy mezi lidmi na pracovišti. A dbáme také na to, abychom postupně získávali nové technologie - osobní kamery na uniformách, zařízení pro aktivní vyhledávání mobilních telefonů a podobně.

Jsem přesvědčen, že příčinou toho, že nám chybí lidé, je spíše ta náročnost povolání. Ostatně situace je podobná i v jiných bezpečnostních sborech.

Vězeňské službě chybí lidé poměrně dlouhou dobu, protože o tom už nějaký čas informujeme, a není to úplně krátká doba. Věznice si navzájem také personálně vypomáhají, jak dlouho může ten systém takhle vydržet fungovat?

Na to neumím odpovědět. Posíláme výpomoc do devíti věznic, nedávno to bylo jedenáct věznic. Snažíme se příslušníky, kteří jsou vysíláni na výpomoci motivovat kázeňskými odměnami a také zohledněním jejich osobních potřeb.

A jak dlouho může ten systém fungovat? My jsme povinni zajistit jeho fungování tak dlouho, dokud se nám nepodaří zatraktivnit naše povolání a nepřilákat do věznic více zaměstnanců.