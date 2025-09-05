Vězni byli neustále vystaveni radioaktivitě. Rudá věž smrti je důležitá jako místo paměti, říká historik
V sedmipatrové budově museli vězni v padesátých letech dvacátého století bez jakékoliv ochrany prosívat radioaktivní rudu a kvůli špatným podmínkám jich velká část zemřela. Takzvaná Rudá věž smrti v Ostrově nedaleko Jáchymova přešla nyní do správy státu. Objekt by se v omezené míře mohl návštěvníkům otevřít příští rok. „Byl to tábor s velmi tvrdým režimem,“ říká pro Radiožurnál historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Rokoský.
V padesátých letech dvacátého století měl pracovní tábor Vykmanov II, poblíž kterého tahle stavba stála, tajné označení L likvidační. V jakých podmínkách tam vězni žili a pracovali?
Podmínky byly velice kruté. Musíme si představit vysokou radioaktivitu s minimálními ochrannými pomůckami. Takže oděv, ve kterém pracujete na Lku, tak v tom jste potom na baráku, v tom trestaneckém pracovním táboře, takže radioaktivitě jste vystaveni v podstatě 24 hodin. Byl to tábor s velmi tvrdým režimem, zvláště v letech 1951 až 1954, kdy spadal do kompetence ministerstva národní bezpečnosti.
Poválečné Československo uzavřelo už v listopadu 1945 dohodu se Sovětským svazem o těžbě uranu, která byla ve své době tajná, popisuje historik Jaroslav Rokoský
Musíte si taky představit, že děláte těžkou fyzickou práci a máte hlad. Strava byla naprosto nedostatečná a k tomu tragické hygienické podmínky. Další věcí je oblast. Jáchymovsko, Krušné hory, brzy začíná zima a je poměrně krutá a vy nemáte přes noc pořádně čím topit.
Navíc například ti, kteří bojovali na západě nebo na východě za druhé světové války, tak teď má ten voják ve světnici po jedné straně retribučního vězně, což byl vězeň, který kolaboroval s nacisty, a z druhé strany má kriminálního vězně, to znamená nějakého zloděje, kriminálníka nebo vraha.
Také jste vystavení fyzickému násilí od dozorců, protože jste třídní nepřátelé. Šikanováni a neodůvodněné kázeňské tresty. V podstatě za cokoliv se chodilo do korekce a nikde nebylo odvolání.
Těžba na Jáchymovsku
Kolik vězňů těmi pracovními tábory, které ležely v okolí Rudé věže smrti prošlo a jak velká část byli političtí vězni?
Samotní političtí vězni říkali, že byli nejpočetnější skupinou, ale nebyli nejpočetnější skupinou. Číslo politických vězňů dosáhlo nejvyššího vrcholu přibližně 14 tisíc. To znamená, že většina byli přece jenom civilní zaměstnanci.
Vězně většinou nenechávali příliš dlouho v jednom táboře, takže se neustále nějakým způsobem posouvali buď na samotném Jáchymovsku nebo taky na Příbramsku a Hornoslavkovsku, anebo potom byli odváženi do pevných věznic. Ale většina vězňů potom třeba i na Lku, o kterém je řeč, strávila část svého vězeňského trestu.
Kdy vlastně těžba uranu na Jáchymovsku začala a odkdy tam začali pracovat vězni komunistického režimu?
Poválečné Československo uzavřelo už v listopadu 1945, a za něj Zdeněk Fierlinger jako ministerský předseda, dohodu se Sovětským svazem o těžbě uranu, která byla ve své době tajná, takže zpočátku tam pracovali němečtí váleční zajatci.
To bylo asi 4 tisíce německých válečných zarců a ti političtí vězni tam začínají přicházet v roce 1949, kdy začínají budovat tábory a těžit uran, a ta těžba končí v roce 1961. Takže v těchto letech se těžil uran v Československu s tím, že k útlumu už došlo v polovině padesátých let.
Od slov k činům daleko
Už jsem říkal, že takzvaná Rudá věž smrti je aktuálně ve špatném stavu. Co si pod tím představit? A proč se jí nepodařilo doteď opravit?
To je dlouhý a smutný příběh. Dlouhý v tom smyslu, že se o tom mluví už od devadesátých let. Byla řada návrhů, řada plánů, ale od slov k činům bylo vždycky daleko v podstatě až do dnešních dnů.
Smutný z toho důvodu, že řada těch politických vězňů, z nichž mnohé jsem osobně znal, do toho vždycky vkládal své velké naděje a pak přišlo hluboké zklamání, že z toho zase nic nebude. Takže dlouhý a smutný příběh. Uvidíme tedy, jak to bude pokračovat v příštích letech.
Kolik podobných památek připomínajících komunistické lágry v Česku máme?
Nemáme jich tolik, ale máme tábor Vojna na Příbramsku, který asi budou posluchači znát nejvíce, který můžou navštívit a udělat si obrázek o tom, jak to tehdy v těch padesátých letech vypadalo.
Samotný komunistický režim v Československu po sobě nerad zanechával stopy. O něco se postarala už sama příroda v Krušných horách a vše, co se tam odehrálo, mělo být jednou provždy zapomenuto.
A proto je důležitá Rudá věž smrti, důležitá jako místo paměti, jako symbol těžby uranu v komunistickém Československu a perzekuce politických vězňů, kteří uran těžili v opravdu bídných podmínkách v letech 1949 až 1961.
Pokud by se někdo chtěl dozvědět víc o tom, jak to v uranových dolech v padesátých letech minulého století vypadalo, co byste mu doporučil?
Myslím, že odborná literatura je dneska už poměrně bohatá, ale i vzpomínková literatura. Takže stačí, když si do Googlu zadá Rudou věž smrti a rozhodně mu vyjede celá řada titulů.