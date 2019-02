Rostoucí dluhy komplikují návrat trestanců do společnosti, pracovat ve vězení nestačí

Čeští vězni se topí v dluzích. Jen exekucí mezi nimi Vězeňská služba eviduje na 13 tisíc. Dluhy přitom komplikují návrat vězňů do společnosti a přispívají k recidivě, která je v Česku vysoká. Stát chce proto odsouzeným opět navýšit odměny za práci, aby mohli víc splácet. Jenže pár stovek korun situaci nejspíš nevyřeší. Praha 10:41 25. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vězení (ilustrační foto) | Zdroj: Vězeňská služba ČR

„To jsou všechno dluhy spojené s trestnou činnosti, náklady za trestní řízení, za advokáty, zdravotní pojišťovny a ještě z minulosti dopravní podniky. Řádově se to bude pohybovat kolem 600 tisíc,“ popisuje 33letý vězeň Martin, který si ve Stráži pod Ralskem odpykává trest za loupežné přepadení. Část výplaty za rozebírání starých spotřebičů věznice posílá exekutorům. Stačit to nebude. Až vyjde Martin na svobodu, dluhy ho dostihnou.

„Počítám s tím, že se to tak stane. Už tady z věznice se snažím oslovit ty věřitele, exekutory a snažím se s nimi domluvit na nějakých splátkových kalendářích po případném propuštění. Je taky ještě jedna varianta a tou je teda insolvence, nad kterou tedy uvažuji,“ dodává Martin pro Radiožurnál.

V současnosti pracuje asi 60 % českých vězňů. Pokud práci nemají, můžou mít s dluhy ještě větší problém, vysvětluje sociální pracovnice ze Stráže pod Ralskem Barbora Krčmářová.

„Ty dluhy samozřejmě narůstají, to znamená, že ten člověk potom vyjde ven a ty dluhy jsou vyšší než ty, se kterými přišel. Málokdy se setkáváme s tím, že člověk sem přijde a je úplně bez dluhů,“ říká Radiožurnálu.

Statistiky, kolik vězňů má problémy se splácením, neexistují. Probační a mediační služba odhaduje, že je to až 80 %. Aktuálně je za mřížemi zhruba 21 600 lidí.

Vězeňská služba mezi vězni eviduje 13 tisíc exekucí. Jde ale pouze o ty případy, které jí exekutoři nahlásili. Podrobnosti dodává mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová.

„Kolika lidí se to týká, nelze jednoznačně říct, protože mnozí mají i několik exekucí najednou. Faktem taky je, že někteří ani neví, kolik jich mají. Pokud z řad odsouzených někdo svoje dluhy chce řešit, samozřejmě mu v tomto pomohou naši dluhoví poradci či sociální pracovníci. Navíc v současné době zkoušíme projekt finanční gramotnost ve znojemské věznici,“ říká. Dodává, že v takzvaném osobním bankrotu jsou mezi vězni jen jednotlivci.

Od června budou platit mírnější podmínky a na oddlužení by jich mohlo dosáhnout víc. Zadluženost odsouzených je jedním z hlavních důvodů, proč chce Ministerstvo spravedlnosti letos opět zvýšit vězňům odměny za práci. U nejpočetnější skupiny nekvalifikovaných by se měla zvýšit z 5500 hrubého měsíčně na 6675 korun.

„Tím, že budou valorizovány pracovní odměny odsouzených, tak tím snížíme zadluženost vězněných osob. Pokud bychom finanční situaci neřešili, tak by to znamenalo velmi rizikový faktor, který by vedl k dalšímu páchání trestné činnosti,“ říká mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Recidiva se Česku dlouhodobě drží na 70 procentech. Nejčastěji dluží odsouzení státu, následují bankovní i nebankovní společnosti, dopravní podniky nebo zdravotní pojišťovny. Uvádí to spolek Lighthouse, který vězňům pomáhá zvládat dluhy.

Vězni nejčastěji dluží stovky tisíc korun, ale výjimkou nejsou ani miliony. Běžně tak nestíhají splácet ani úroky. Podle předsedy spolku Petra Schneedörflera by měl stát odsouzeným umožnit posílat věřitelům víc. Například na úkor vlastních nákladů za pobyt na mřížemi.

„Dluhy jsou dneska společně se závislostmi věci, které přesně ty odsouzené do výkonu trestu vrací. A pokud ten stát toto nepochopí a nebude se na to dívat tímto způsobem i samozřejmě s využitím toho, že by on sám ty své vlastní dluhy za těmi odsouzenými odsunul do pozadí minimálně po dobu výkonu toho trestu, tak nemůžeme čekat nějaké rapidní zlepšení,“ popisuje Schneedörfler.

Na úhradu nákladů výkonu trestu jde vězňům zhruba čtvrtina odměny. Na dluhy je to 16 procent. Někteří ještě dobrovolně splácí taky z kapesného. I přes navýšení odměny za práci bude většina vězňů moct splácet pouze o pár stovek korun víc než teď.